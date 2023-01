Miroslav Macek: To se to debužíruje, když to blbci platí

reklama

Blahopřeji generálu Pavlovi ke zvolení (p)residentem.

Blahopřeji CIA k témuž.

Blahopřeji spoluobčanům, kteří se na sociálních sítích pochlubili svým orgasmem u televize.

Blahopřeji spoluobčanům, kteří se na sociálních sítích pochlubili, že prožili nejšťastnější den ve svém životě.

Blahopřeji spoluobčanům, kteří si totéž budou upřímně myslet na smrtelné posteli.

Optimisté ovšem mají jasno:

Vstoupili jsme do období, ve kterém nás čekají další průšvihy, miliony lží, stejně tolik manipulací a neustálé vymývání mozků.

Zpívá se na melodii známé budovatelské písně Václava Dobiáše „Budujeme“…

Teď, když máme, co jsme chtěli,

do rachoty zvesela,

dáme všechno, co jsme měli,

za tanky a za děla.

Vyhrňme si rukávy,

než zbrojovky zastaví.

Hej rup! Hola jej!

Do práce se dej!

Sobota, 16.28 hod., bez komentáře

Velvyslanectví USA, Británie a Litvy gratulují Pavlovi ke zvolení prezidentem. Těší se na posilování bilaterálních vztahů i bezpečnostní spolupráce.

Newsweek konečně přinesl informace o bojích na Ukrajině, které dávají smysl (počet zabitých Ukrajinců nehraje roli):

Je tady rodící se úsilí USA a spojenců identifikovat, rozvinout a využít ohromné ukrajinské zásoby klíčového kovu pro vojenské technologie, které budou tvořit páteř zadržování Ruska a Číny.

Titan je lehký, ale pevný kov, čím dál tím více využívaný v pokročilých vojenských technologiích, stíhačkách, vrtulnících, lodích, tancích, dalekonosných raketách a mnohých dalších.

Pokud Ukrajina vyhraje, USA a spojenci se dostanou na vrcholnou pozici v novém využití titanu. Pokud ale Rusko obsadí ukrajinské sklady a továrny, Moskva posílí zvýšením svých strategických rezerv svůj globální vliv.

Americké ministerstvo zahraničí označilo titan jako jeden z 35 životně důležitých komodit pro americkou ekonomiku a národní bezpečnost. Spojené státy totiž stále dovážejí 90% titanové rudy, a to ne vždy ze spřátelených zemí.

Ukrajina je jednou ze sedmi zemí produkujících titanovou houbu, základ pro výrobu titanu. Čína a Rusko - největší soupeři Ameriky - jsou mezi nimi.

Závislost Západu na ruském titanu také způsobila, že tento kov není na sankčním seznamu, který USA, EU a další státy uvalily na Rusko.

Boeing, obří výrobce letadel, stále společně podniká s ruským VSMPO - Avisma, největším světovým exportérem titanu a také evropský Airbus pokračuje v dodávkách od VSMPO

To se to debužíruje, když to blbci platí!

Německá ministryně zahraničí utratila v roce 20221 135.500 eur za vizážistku a kancléř Olaf Scholz za fotografa a make up 550.675,49 eur, samozřejmě z peněz daňových poplatníků.

Politikové na Dnu osvobození koncentračního tábora Osvětim, který osvobodila Rudá armáda, se o tomto detailu zapomněli zmínit. Ta jejich obří malost je příšerná. A jestli přepisování dějin půjde stejným tempem dál, za čas budeme slavit osvobození sovětského koncentračního tábora Osvětim chrabrým wehrmachtem.

Projev poslance Bundestagu Petra Bystroně proti posílání německých tanků na Ukrajinu:

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové! Především: Vážení kolegové z CDU/CSU! To je zajímavý přístup, který zde používáte: Německé tanky proti Rusku na Ukrajině! Mimochodem, o to se pokoušeli už vaši dědečkové s Melnikovci a Banderovci. A jaký byl výsledek? Nevýslovné utrpení, desítky milionů mrtvých na obou stranách a nakonec ruské tanky zde v Berlíně. A dva z nich stojí vpředu a měli byste kolem nich chodit každé ráno a vzpomínat!

Zahraniční politika, milí přátelé, není o vysílání tanků, ale o diplomacii, o hledání rovnováhy, porozumění a kompromisu. A bohužel všichni ti – a to platí pro všechny strany -, kteří tento přístup prosazovali, byli v loňském roce v Parlamentu očerňováni. To platí i pro bývalé ministry zahraničí a bývalé kancléře. Každý, kdo se postavil za německé zájmy, byl očerněn jako Putinova děvka. Každý, kdo prosazoval americké zájmy, byl oslavován jako zachránce Ukrajiny. A obojí je špatně.

Je to lež. Je to lež a potvrzují to všichni vojenští experti, američtí, jako je náčelník generálního štábu Milley, i němečtí, jako je generál Vad. Rusové mají přes 10 000 tanků, mohou mobilizovat 2 miliony lidí. 200 Marderů nebo jiných tanků od nás neznamená žádný rozdíl. Tento konflikt nelze vyhrát vojensky. Nicméně tento konflikt má vítěze. Gabor Steingart to v knize “Focus” skvěle zpracoval. Název článku zní: “USA vítězí ve válce na Ukrajině”. USA vítězí geopoliticky: rozšířily svou zónu vlivu až k ruským hranicím. A vítězí také ekonomicky: těží ze sankcí a z dodávek zbraní. Věděli jste to? Američané pronajímají zbraně Ukrajině. Ale Ukrajina je na mizině, nemá peníze. A co pak dělají Američané?

Deník Financial Times to zjistil: Vyvíjejí tlak na EU, aby Ukrajině zaplatila! Netlačí však pouze na EU, aby zaplatila, ale chtějí, abychom jim peníze dali, místo abychom jim je půjčili! A chtějí, aby se tak stalo automaticky, pokud možno v měsíčních splátkách. A celá věc by měla být zakryta a utajena! Proto se fond, z něhož EU tyto peníze na armádu vyplácí – podržte se – jmenuje Mírový nástroj. A největší lež nám kancléř sdělil, když 100 miliard eur na nové americké nákupy zbraní v Německu označila za “zvláštní aktiva”.

Ne, vážený pane kancléři, těch 100 miliard eur nejsou zvláštní aktiva, ale zvláštní dluhy, které musí nést němečtí daňoví poplatníci. Navzdory této propagandě, navzdory této zástěrce si většina Němců tuto válku nepřeje. A ptám se, vážení kolegové z unie CDU/CSU: Čím jménem takový návrh podáváte? Odpověď jste uvedl sám ve svém návrhu: Středoevropané to prý požadují a – počkejte! – generální tajemník NATO a velvyslanectví USA to požadují! Tak daleko jsme se dostali!

CDU/CSU předkládá v německém Bundestagu návrhy, které mají vyhovět požadavkům NATO a velvyslanectví USA. To je to místo, kde v BlackRock bouchají na oslavu zátky, že, pane Merzi? Vážení kolegové z CDU/CSU, neměli byste být zavázáni NATO, ani americkému velvyslanectví, ani americkým zbrojním firmám. Měli byste se angažovat ve prospěch německých občanů. Němečtí občané si tuto válku nepřejí. Němečtí občané si tuto eskalaci nepřejí. Němečtí občané si tyto dodávky zbraní nepřejí. Proto s tímto návrhem nesouhlasíme.

Děkuji.

Napadl mne krásný překlad anglického Green Deal do češtiny: uzelenění se k smrti.

