Miroslav Macek: U ruských voleb se američtí hackeři moc nevyznamenali

Podle prvních výsledků ruských prezidentských voleb se zdá, že proti Putinovi hlasovali převážně komunističtí voliči. Tak na ty analýzy našich politologů a kremlologů se opravdu těším!

***

Internetový vox populi:

Tak u těch ruských voleb se američtí hackeři moc nevyznamenali!

***

Francouzský prezident Macron zrušil návštěvu ruského stánku na knižním veletrhu v Paříži, aby tak demonstroval solidaritu s Velkou Británií.

Člověku chvíli nedají pokoj v přesvědčování, že lidská blbost je bez hranic…

***

V ruské televizi Rossija 24 v sobotu řekla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová, že nejpravděpodobnějším zdrojem smrtící látky typu Novičok je Česká republika, Slovensko, Británie nebo Švédsko.

V neděli český Radiožurnál ve zprávách oznámil, že ruský velvyslanec při EU Vladimir Čižov naznačil, že jed pochází pravděpodobně z Británie, ačkoliv Rusko ještě včera tvrdilo, že zdrojem látky je jedna ze čtyř zemí včetně Česka.

Miluju tyhle drobné novinářské prasárničky… zase jsme to Rusko přistihli při lži!

***

Samozřejmě, že u nás máme svobodu slova. Horší je to se svobodou po slovech.

***

David Forbelský:

Na Václavák se vrátily zátarasy. Prý kvůli velikonočním trhům. Marně pátrám v paměti, kdy naposledy velikonoční trhy provedly něco ošklivého.

***

Generál Šedivý na Radiožurnálu:

Ve vztahu k Rusku stále udržujeme (NATO) dvojkolejnost. Posilujeme naše síly na Východě, ale stále nabízíme Rusku dialog.

Toho posilování jsem si povšiml, ale můžete mi, prosím, někdo uvést příklad toho nabízeného dialogu? Asi čtu špatné informační zdroje…

***

Tomáš Haas:

Možná Britové vědí něco, co nevíme my?

Za prvé vědí, že Rusko je jediný stát, který umí vyrobit nervový jed "novičok".

Ale ten byl poprvé popsán v sedmdesátých letech a byl vyráběn a skladován v bývalé sovětské republice Uzbekistanu, kde byl po rozpadu SSSR likvidován americkými odborníky. Že by jej likvidovali a neznali přitom jeho složení a ani je vlastně nezajímalo?

Navíc vychází z nejméně dvou podobných látek, které byly vyvinuty v Británii a USA. Navíc se již několikrát ukázal v situacích, které rozhodně nepoukazují na ruskou vládu, v Čečensku Čečeny a v samotném Jelcinově Rusku ruskými mafiemi, které tehdy vedly otevřenou válku. Takže na černém trhu se objevil v době, kdy Rusko za Jelcina ztrácelo kontrolu i nad vlastními bezpečnostními a vojenskými orgány a černý trh byl zaplaven ruskými zbraněmi a municí.

To vše nezní jako důkaz ruské viny.

Dokonce i ta látka není definitivně identifikována. Je prozatímně označována jako "údajný novičok". O její identifikaci byla teprve oficiálně požádána chemická jednotka českých ozbrojených sil.

A proč by Rusové užívali látku, která může být tak lehce použita proti nim, jako na ně namířený prst . Jsou tak hloupí? A proč by dnes, v roce 2018, vraždili bývalého agenta, kterého sami v roce 2010 vyměnili při výměně dopadených a odsouzených agentů, a který od té doby žije ve Velké Británii? Čím se, po tolika letech, stal 65-letý penzista, bývalý dvojitý agent, deset let bez kontaktu se svými bývalými britskými i ruskými kolegy a službami, tak důležitým, že stál za takovou rizikovou akci?

Je toho příliš, co mi nehraje. Ale paní premiérka asi ví něco, co já nevím.

A tak se budou vypovídat diplomaté, Jandové tohoto světa budou mít jisto, a budeme opět o kousek blíž ke konfliktu, u kterého není dobré ani to, že může být poslední.

***

Ve věku 37 let zemřel ve Spojených státech počítačový hacker Adrian Lamo, na základě jehož informací byla zatčena Chelsea Manningová. Ta ještě jako vojín Bradley Manning poskytla serveru WikiLeaks tajné armádní a diplomatické dokumenty, za což byla odsouzena k 35 letům vězení. Příčina Lamova úmrtí, o níž v sobotu informoval zpravodajský server BBC News, zatím nebyla zveřejněna.

Nenařídil to opět Putin?

***

J. Mith na Facebooku:

Kováčik prohlásí, že jsou radikálně levicová strana a že s ANO se neshodnou jen na zahraniční politice a NATO. ANO prohlásí, že se z 80% jejich program shoduje s KSČM. ANO je pak logicky silně levicovou až radikální stranou.

Zároveň, ale ještě ráno nabízí ANO společnou vládu ODS, že mají podobné programy. Tak buď je ODS taky radikální levicí anebo ANO nemá program, respektive má jen dva body:

1) Vládnout za každou cenu

2) ovládnout stát pro AGROFERT holding.

Pak je ANO schopné absorbovat program jakéhokoliv partnera, jen když mu zajistí moc.

***

A na závěr něco pro zasmání, slova dokumentaristky Olgy Sommerové před prezidentskými volbami:

„Už čtyři měsíce tvrdím, a dokonce se sázím, že Miloš Zeman prezidentem nebude. Což je pro mě velká úleva. Já budu volit Jiřího Drahoše. Jsem vědma. Mám takovou schopnost, že dokážu předvídat.“

autor: PV