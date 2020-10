Miroslav Macek: Vedení ČSSD šlo do karantény, většinu lidí by potěšilo, kdyby šli někam jinam

reklama

Vedení ČSSD šlo do karantény, ačkoliv většinu lidí by potěšilo, kdyby šli někam jinam.

Ministerstvo vnitra vedené Janem Hamáčkem připravuje novelu krizového zákona, která by omezila možnost občanů získat od státu informace.

Novela krizového zákona počítá s omezením toho, na co se občané mohou státu ptát. Zároveň by vládě umožnila prodloužit lhůty k poskytování informací, teoreticky až do skončení krize. O tom, které informace by se utajovaly, by rozhodovaly samotné úřady.

Už víte, co nás čeká, přátelé vlády?

Jo, a Václav Klaus se hluboce mýlil, když před časem napsal, že zákazy, příkazy, trasování a vytváření strachu a hysterie je zneužití protiepidemických opatření k radikální změně společenského uspořádání, že ano?

Jen zajímavý statistický údaj pro ty, kteří říkají, jak tady ti, co zemřeli s pozitivním nálezem na koronavirus, mohli být ještě pět, deset, dvacet let: v průměru se tito zemřelí dožili vyššího než průměrného věku, a to u mužů o 6 měsíců a u žen o 3 měsíce.

