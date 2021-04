Miroslav Macek: Většina nemá optimální názor…

reklama

Blíží se prezidentské volby a exoti všeho druhu se pomalu, ale jistě řadí do fronty.

***

Já tušil, že kolem těch Vrbětic bude legrace, ale tak velikou jsem skutečně nečekal!

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu podezírali mimo jiné majitele firmy Imex Group Petra Bernatíka. Domnívali se, že mohl agenty do areálu provézt například v kufru auta.

Další zpráva je navíc zajímavá:

Přímo ke skladům, kde měly zbraně a střelivo uloženy soukromé firmy, se návštěvník dostal jen za přísných bezpečnostních opatření. Standardem byla kontrola dokladů a prohlídka automobilu – navíc vše zachycovaly kamery státního Vojenského technického ústavu, který areál vlastní.

Takže by ke skladům těžko mohl někdo nepozorovaně přijít a nainstalovat tam například časované výbušné zařízení. Takže je to úplně jasné, ne? Vojenský technický ústav nám prostě ukáže ty dva ruské agenty, jak se plíží do skladu nebo vylézají z kufru auta a je po dohadech.

***

Čtenář glos M. P. mi napsal:

Dnes v ČT pozvaný politolog: "…většina nemá optimální názor…", a redaktorka chápavě pokývne. Nemá ČT hájit demokracii?

***

Robin Suchánek na Facebooku:

Nutně jsem potřeboval vytisknout důležité dokumenty, a protože mi došla v tiskárně barva, přemýšlel jsem, jak to tedy vytisknu, abych měl na zítřejším Václaváku vše potřebné u sebe. Vzpomněl jsem si, že se vláda nedávno uráčila otevřít papírnictví, a tak jsem se do jednoho nedalekého vydal, protože vím, že tam mají i tiskárnu, kterou jsem již několikrát v minulosti využil.

"Dobrý den, mohu Vás, prosím, požádat o vytisknutí pár dokumentů z flash disku?" zeptal jsem se, položil flashku na pult, vytáhl peněženku a dodal, že mi stačí, aby to bylo vše černobílé.

Paní prodavačka s vystrašeným výrazem na tváři (pravděpodobně to nebyla za poslední dny první zkušenost) ze sebe potichu vysoukala: "Nezlobte se, ale já nemůžu..."

"Jé, tak to je tedy blbý! Vám se porouchala tiskárna? A já to teď tak nutně potřebuji," zklamaně jsem reagoval.

"Ne, neporouchala. Máme to zakázáno. Nemohu Vám to vytisknout, protože kopírovací centra musí být ještě, na rozdíl od papírnictví, zavřená," odvětila ještě opatrněji.

Vytřeštil jsem na paní prodavačku oči a následovaly asi 3 vteřiny ticha. Normálně jsem ztratil slova...

"Aha... no.... Vy za to nemůžete. Tak hlavně nezapomeňte jít v říjnu k volbám, abychom se té neschopné bandy čů*áků konečně zbavili," pronesl jsem naštvaně a u paní prodavačky jsem zpozoroval uvolnění a oddech, že si nevybíjím zlost na ní.

Popřál jsem ji krásný den a připomněl: "Tak nezapomeňte! V říjnu...!"

"Nebojte, tentokrát půjdu," již s úsměvem na tváři odpověděla a rozloučila se.

