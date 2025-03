Miroslav Ševčík: Morální hodnoty a čest jsou pro mě důležitější, než funkce

Vzhledem k tomu, že na základě informací z médií, veřejného vystupování rektora doc. Petra Dvořáka a informací od paní děkanky dr. Zubíkové vím, že je na Národohospodářskou fakultu VŠE v Praze od rektora doc. Petra Dvořáka (viz. např. záznam ze zasedání AS VŠE ze 17. 6. 2024 a další) a některých dalších vedoucích pracovníků VŠE (viz. prohlášení rektora zveřejněné dne 2. 10. 2024) vyvíjen nátlak z důvodu, že jsem na pozici proděkana, který by mohl vést podle vyjádření rektora doc. Dvořáka ve sdělovacích prostředcích až ke snaze o zrušení fakulty ze strany rektora doc. Petra Dvořáka, rozhodl jsem se na post ve vedení Národohospodářské fakulty VŠE v Praze ke dni 28. 3. 2025 do doby konečného rozhodnutí soudu rezignovat.

Na VŠE působím již 42. rokem a po celou dobu jsem intenzivně pracoval na tom, aby se VŠE i Národohospodářské fakultě dařilo (to se projevovalo mimo jiné i v tom, že NF byla při hodnocení ekonomických fakult v ČR za mého působení ve funkci děkana nejhůře na druhém místě).

Tlak vyvíjený na fakultu a její zaměstnance z důvodu mého působení vnímám jako neoprávněný, neadekvátní, diskriminační a zasahující do pravomocí fakulty při obsazování jednotlivých funkcí. Takový nátlak v demokratické zemi na akademickou půdu nepatří a připomíná totalitní praktiky a vydírání ze strany rektora doc. Petra Dvořáka. Nátlak považuji za politicky a ideově motivovaný.

Diskriminační postup rektora se projevuje i při projednávání některých materiálů předložených NF na RVH, kdy nedoporučuje jejich schválení, přičemž kvalitativně horší materiály předložené z jiných fakult v minulosti ke schválení doporučoval.

Protože tlak na děkanku NF VŠE pokračuje, i před dalším zasedáním RVH VŠE, rozhodl jsem se rezignovat na funkci proděkana NF VŠE tak, jak je výše uvedeno.

Morální hodnoty a čest jsou pro mě daleko důležitější, než jakákoliv funkce kdekoliv.

Mým cílem je, aby se Národohospodářská fakulta dále rozvíjela, aby fungovala v nediskriminačním prostředí a aby byla prezentována v dobrém světle.

Zaměstnancům i studentům NF přeji do budoucna mnoho úspěchů.“