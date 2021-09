Oldřich Rambousek: Chystáte se na volby? Doufáte ve změny? Nedoufejte!

Máme poměrně širokou paletu politických stran či hnutí, které si můžete při demokratických volbách vybrat. Je to čistě a jen vaše volba a volby jsou skutečně demokratické. Nicméně po vhození volebních lístků do uren se teprve začínají dít věci, které zrovna dvakrát demokratické nejsou.

reklama

Ačkoliv spousta občanů doufá ve změny, tak lze říci jediné. Budou, ale pouze okrajově, a o systémových změnách si můžete nechat zdát. Karty jsou už dávno rozdány a mocenský vliv rozdělen. Není v silách voleb tuto skutečnost zásadním způsobem měnit. Pouze naštvaný dav v ulicích a jednota dělnické třídy má určitou šanci, avšak zde postrádám sjednocující prvek, a to jak ze strany politických stran, tak ze strany odborových organizací.

Obrovským problémem naší vlasti je přímá podřízenost legislativě EU, která byla stvrzena Lisabonskou smlouvou. Porušení této smlouvy ze strany Česka by bylo tvrdě potrestáno a především by trpěli úplně obyčejní lidé. Nejde totiž o nic jiného, než o diktaturu z Bruselu, řízenou Německem a jeho zájmy. Náš současný stav je mnohem horší, než když jsme byli pod vlivem Moskvy! Velmi problematické je i navázání mnohých českých politiků na německé zájmy a hájících německé zájmy. To je případ třeba ČSSD, ODS, TOP a některých dalších. Veřejnost o tom moc neví a bohužel skrze mainstreamová média se to nemáte šanci dozvědět, neboť ta jsou ovládána mocenskou elitou, jež je platí. Společenský systém není držen politicky, ale za peníze! Proto považuji volby pouze za oblbování lidí.

Politická rétorika a předvolební boj jdou tvrdě po krku Babišovi. Dle tvrzení opozičních stran je vlastně Babiš ten největší hajzl, který mohl naši zemi potkat. Jak je to jednoduché, že? Na někoho ukázat prstem umí kdejaký blbec. Ono to však není tak, jak média píší a opozice tvrdí. Samozřejmě, že Babiš není liliovým květem, to se ví, ale vzpomeňte si, jak to všechno začalo. Babiš byl, dá se říci, politicky stvořen, a to především idiotskou politikou ze strany ODS, TOP, ČSSD a lidovců. Kdejaký tupec vykřikuje, že Babiš je zloděj, podvodník a lhář, ale pozor! Proč by měl být Babiš tím, co je o něm tvrzeno?

Anketa Je Andrej Babiš mladší obětí svého otce? Je 6% Není 89% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 5957 lidí

Když si totiž nastudujete alespoň trochu některé jeho kauzy, zjistíte docela pozoruhodné věci. Ač některé z věcí zavánějí minimálně pokřivenou morálkou, je důležité vědět, že Babiš postupoval v souladu s tehdejšími právními normami, které vytvářely Parlament České republiky a vláda. Že tyto právní normy měly skuliny, se ví, a Babiš jich využil promptně, a to stejným způsobem, jako byznysmeni z řad ODS, ČSSD a další. Že byl Babiš mnohem šikovnější, je jasný fakt, a bohužel to se neodpouští. Nicméně je třeba si uvědomit, že legislativa byla v té době šitá na míru právě ODS a ČSSD, které se dělily o moc. Původcem toho, co je Babišovi neustále vyčítáno, však není Babiš, ale ti, kdož vytvářeli tehdejší legislativu.

A Babiš současnosti? Spíláte mu? Jsou věci, kde právem, ale těch mnoho není. A v tom ostatním toho Babiš moc dělat nemůže, protože naše zem byla českými politiky hozena jako laciná kořist Německu. Zradili a zrazují nás především vlastní. Za tento stav je nutno poděkovat největšímu odpadu této země, jímž byl Havel, Schwarzenberg, Vondra, Ježek a mnoho dalších. To jsou ti, kteří za jidášský groš prodali naši zem a obětovali národ. To žádný Babiš neudělal. On jen u spousty věcí musí pokračovat, jak bylo dříve ujednáno. Může se mu to třeba i nelíbit, ale nic s tím neudělá.

Z komplexního hlediska jsou volby v dnešní podobě zbytečné a nic neřešící. Veškeré politické subjekty mají nějakým způsobem namočeno, což vede k situaci, že ve výsledku nemáme vlastně koho volit. Ani jedna politická strana či hnutí nevychází krom peněz z nějaké smysluplné ideologie s jasným cílem. I ti dnešní komunisté jsou komercionalizovaní a bez ideologie. Není tedy jiné cesty, než aby si dělnická třída nebo celý národ vytvořily ideologii novou, vlastní, nenavázanou na ekonomický sektor.

To vzniká nejlépe v ulicích, kde rozvášněný dav vygeneruje nové společenské lídry, kteří pak dají následně vzniknout i novému společenskému řádu. Tudy vede cesta! Když ji nepochopíme, tak si můžeme být jisti, že systém, který je nyní u moci, bude postupně zabíjet i naše děti. Dost možná, že už dokonce začal, protože ty šmakulády, které se rvou do lidí jako vakcína proti covidu, jsou dost zavádějící a nikdo neví, co to udělá v budoucnu.

Psali jsme: Oldřich Rambousek: Ekologismus nabírá na síle a vysává všem peněženky Oldřich Rambousek: Každý rok jedna katastrofická zpráva a lidi blbnou Oldřich Rambousek: Je nutné bát se Číny a proč Čína válcuje svět? Oldřich Rambousek: Deset milionů od státu do oblastí, postižených tornádem? Směšné!

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.