Oldřich Rambousek: Generál Pavel by vyznamenání od Zemana nepřijal

Armádní generál Petr Pavel by vyznamenání od prezidenta Zemana nepřijal!!!! Jenže prezident Zeman mu jej nenabízí, což opomenul říci.

Vážený pane generále,

jako bývalý voják z povolání mám také určité zkušenosti a stejně jako Vy jsem vojákoval za bývalého režimu. Máte dozajista pravdu v tom, že armáda je skutečně specifické prostředí, ale nemohu souhlasit, že se oháníte tím, že jste tím byl natolik ovlivněn režimem a armádou, že jste nevěděl, co činíte. Vy jste to věděl velmi dobře, protože to bylo velmi ekonomicky výhodné!

Vážím si toho, že jste přiznal svou dřívější příslušnost ke KSČ a nesnažíte se z toho vykličkovat. Takových nás bylo mnoho a u armády to mnohdy jinak nešlo. Tedy toto Vám nevyčítám. Co však je obtížně zkousnutelné, je fakt, že jste přísahal. Přísahal jste straně, vládě, republice a československému lidu. Této přísahy jste nebyl nikdy zbaven a ani Vy sám jste nikdy oficiálně nežádal o zrušení této přísahy. Bohužel jste přísahu v několika bodech porušil, a zradil jak republiku, tak všechny Čechoslováky, a to je neomluvitelné. Další neomluvitelnou záležitostí je Vaše služba ve vrcholových orgánech NATO.

Pakt NATO sám o sobě tvrdil a tvrdí, že byl a je obranným paktem. To však je sprostá lež a Vy jste lži sloužil a poklonkoval. Pakliže pakt NATO byl obranným paktem, tak měl zaniknout po zániku Varšavské smlouvy, protože v tu chvíli ztratil opodstatnění a protivníka. K tomu však nedošlo a z paktu NATO se rázem stal pakt útočný, hájící zájmy imperialistů z USA. Tento se navzdory svým slibům, že se nebude rozrůstat směrem na východ, rozrostl o mnoho nových členů a tlačí se směrem k Rusku, čímž záměrně eskaluje napětí a poškozuje mezinárodní obchod, na což nejvíce doplácejí spotřebitelé, protože právě díky tomu se drží ceny klíčových komodit přemrštěně vysoko. Vy to, Pavle víte, tak proč lžete!

Tvrdíte, že nám pakt NATO pomáhá. A čím, prosím, tedy mimo cucání státního rozpočtu, kde NATO nařizuje zvyšovat náklady na obranu, tedy na zbrojení, a v podstatě nám nařizuje i to, jaké zbrojní systémy smíme nakupovat! Prohání se nám americké konvoje po republice a ukazují nám, kdože je na tomto území pánem, přitom při přílivu uprchlíků nehli ani brvou. Prdlajs ochrání Evropu. Jde jim jen o to, aby vyprovokovali Rusko. Tomuto hnoji jste Vy sloužil, a to bohužel není čest, ale hanba. Z naší původně velké armády je troska, takový malý expediční sbor, který by stěží ubránil prostor o rozloze rozkradeného Poldi Kladno.

Mělo by Vám tedy stačit, že jste byl vyznamenán Američany a Francouzi. Asi jste pro jejich země učinil mnohé, ale v ČR to vidět není. Snad Vám bude ke cti, že se Vás budou snažit nominovat ve sněmovně lidé z TOP, ODS, STAN. Lidé, jež se snaží rozvrátit republiku a jde za nimi kamáráčoft s landsmanšaftem a Posseltem a nacistickými pohrobky. Užijte si to. Já být Zemanem, tak Vás pošlu k šípku.

autor: PV