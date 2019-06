Oldřich Rambousek: Kolaborace a anální alpinismus není narovnáváním vztahů

Ano, náš velvyslanec v Německu se účastnil sněmu Sudeťáků, a napodobil tak své slavné předchůdce Hermana, Bělobrádka, ale také vlezdoprdelku Václava Havla, který vlastně líbánky s bývalými nacisty a jejich potomky společně se Schwarzenbergem započal. U Havla a Schwarzenberga víme, proč byli a jsou Němcům tolik nakloněni, ale proč to dělají i mladší politici, kteří nemají s nacisty a Sudeťáky přímou zkušenost?

Co myslíte, také ty mladší politiky Sudeťáci podporují, jako tomu bylo činěno v případě Václava Havla, Schwarzenberga a mnohých dalších příslušníků našeho disentu a Charty 77? Je veřejně známo, že to bylo především krajanské sdružení, které podporovalo nepřátele Československa a platilo i záškodnickou činnost proti Československu. Odsun německé menšiny z Československa nebyl z vůle Čechoslováků, ale vycházel přímo s dikce dohody vítězných mocností, tedy SSSR, USA a Velké Británie. Benešovy dekrety vyšly až následně, a to přesně podle stanovené dikce. O jakém narovnávání vztahů tedy náš velvyslanec v Německu a pan Posselt hovoří? Pakliže si Německo přeje narovnání vztahů, tak ať nejprve uhradí Československu válečné reparace a odškodní rodiny Němci zavražděných Čechoslováků. Teprve pak lze něco narovnávat.

Sprostá kolaborace a anální alpinismus českých politiků není narovnáváním vztahů! Je potupné, že česká politická reprezentace plive na odkaz obětí německého šílenství. Plive na odkaz těch, díky nimž my dnes můžeme žít. Jsem přesvědčen, že tohle by se za socialismu nemohlo stát. Politické hrátky se však už přenesly trochu dál a Posselt by si přál do tří let uspořádat krajanský sněm v České republice. Je to jen důkaz, že naši představitelé se Sudeťáky tajně spolupracují, když si Posselt, to upocené prasátko, dovolí toto vypustit veřejně. Jsem v tomto ohledu velmi skeptický k budoucímu vývoji českého státu a českého národa, protože opět jak tupí oslové strkáme své hlavy do oprátky a necháváme vládní představitele prodávat nás jako děvky. Ono nestačí, že pro Němce otročíme? Ono nestačí, že jsme vazaly jejich ekonomické síly? Ono nestačí, že s námi jednají jak ekonomicky, tak politicky jako s méněcennými?

Víte, milí čtenáři, v čem je politika velmi ošidná až nebezpečná? V politickém doběhu událostí. Nerozumíte? Tedy tak. Politici se na něčem dohodnou, teď v tuto chvíli a reálném čase, ale vy, občané, tuto skutečnost začínáte vnímat a pociťovat se zpožděním. Říká se tomu politický doběh událostí. V některých případech to trvá klidně i dva roky, než si lidé uvědomí skutečnou podstatu, ale čas se posunul a je již pozdě cokoliv napravovat, když závažné škody již byly způsobeny a republika sešněrována. Zářným příkladem je Lisabonská smlouva, která okleštila naši suverenitu.

Když vedle sebe postavím návštěvu poslance Ondráčka v Doněcku a vědomou kolaboraci vládních představitelů na krajanském sněmu v bavorském Řezně, tak mám jasno. Poslanec Ondráček se sešel s lidmi, kteří České republice nijak neškodí a ani v minulosti tomu tak nebylo, kdežto Němci a Sudeťáci si s Čechy vždy jen vytírali řiť. Historie nelže. Je mi však smutno z toho, že naši vládní představitelé, ale i lídři politických stran dělají z lidí debily a vědomě lidem lžou, přičemž sami se pachtují za našimi zády se zločinci.

