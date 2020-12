Oldřich Rambousek: Odborový boss Dufek perlí aneb Inteligentní výlevy starého jezedáka

Odborů bychom si my dělníci měli vážit, ale jak to udělat, když je hlava odborového svazu dutá? Proč dutá? No přeci proto, že kdyby v té hlavě byl mozek, a ne lejno, tak by světlo světa nemohly spatřit ramenaté řeči o tom, aby někdo zkrachoval, a pak šel na pracák. Možná by to pochopila i ta prasata v JZD či krávy na pastvě, že jsou to výplody, nehodné odboráře a slušného člověka.

Víte, pane Dufek, já jsem komunista, ale bytostně s vámi nesouhlasím a jímá mě hrůza, aby se lidé, jako jste vy, dostali k moci. Přejete si návrat starých pořádků, ale s tím, že právě vy budete kápo. Co od staré struktury očekávat! V jistých oblastech by skutečně návrat starých pořádků neuškodil, avšak muselo by se jednat o pořádky dle marxismu-leninismu, a ne o pořádky pomateného jezedáka. Sice jste byl kdysi aktivním členem KSČ, ale mnoho poznatků a znalostí ideologie jste si patrně neodnesl. Jinak byste musel vědět (a Lenin to ve svých spisech uváděl-1921), že není dobré úplné znárodnění a že je dobré jisté segmenty ekonomiky ponechat k podnikání.

Důvod byl a je prostý. Stát není schopen do detailu postihnout veškeré segmenty ekonomiky a dokonale zajistit jejich fungování. Týkalo se to právě segmentu volných živností v oblasti služeb či malovýroby. Vy klidně řeknete, že mohou zkrachovat a jít na pracák nebo do fabriky. Uvědomujete si vůbec, že břímě vlastní existence nesou ti lidé na svých vlastních zádech? Když půjdou na pracák, tak toto břímě přesunete na stát a potažmo na daňové poplatníky, což znamená, že převážně na dělnickou třídu. To jste odborář? No nevím, ale dle mého názoru tohle může říci jen pomatenec. Ono plošné znárodnění v Rusku prosadila klika okolo Stalina, ale mnoho komunistů se chtělo držet marxismu-leninismu, a tak byli proti. Byli umlčeni. Totéž se odehrálo i v Československu dle Sovětského vzoru. Čas ukázal velmi jasně, kde byla pravda.

Nelze také opomenout, pane Dufek, že mnozí lidé ve volných živnostech, jako jsou hospodští, kadeřníci, švadleny, ševci, majitelé fitek, maséři aj., svůj byznys budovali léta, neznali nemoc ani dovolenou a veškeré vydělané peníze investovali zpět do svého podnikání. Je to jejich svět, ale mnohdy také veškerý majetek, co mají, a nyní kvůli uměle vyvolané coronavirové hysterii by měli o vše přijít? Můžete mi říci jako odborář, za co? Ti lidé vydělané peníze investovali zpět do svých firem, což znamená, že tyto peníze zůstaly v naší zemi, což je správné. Proč takto hrubě nevystupujete proti obchodním řetězcům, jako je Kaufland, Lidl, Tesco a další, kteří vyvádějí své zisky, vydělané českou dělnickou třídou, do zahraničí? To se bojíte, co? Ale na českého živnostníka si plivnete a to je hanba. Oni ti živnostníci zaměstnávají i zaměstnance, jestli jste si nevšiml, a ani nenosí náramkové hodinky za sto tisíc korun, jako vy.

Je pravděpodobné, že další vývoj společnosti a ekonomiky nabere nový směr. My, co víme, nejsme udiveni. Ekonomika přechází na jiný level svého fungování a s ním se musí přizpůsobit i společnost. Toto přizpůsobení se děje skrze údajný Covid, což ve svém důsledku značí komplexní kontrolu lidí, která bude završena zvrhlou vakcinací a budoucím čipováním lidí. Dále v horizontu cca 12 let má být celosvětově zrušena finanční hotovost a má být nahrazena kreditovým systémem na základě již očipovaných lidí. Bez čipu pak nekoupíte ani rohlík. O snahách o depopulaci snad ani nebudu psát. Celé je to jeden zvrhlý plán, který vytvořily vládnoucí elity proti obyčejným lidem, a právě zde, na tomto poli, byste měl, pane Dufek, stát a lidem otevírat oči a říkat pravdu. Nikoliv napadat bezúčelně živnostníky a přát jim krach. Jenže vy máte ve výsledku strach, a tak machrujete na ty, co jsou dole. To jste skutečně hrdina. Hrdina zralý na ránu polní lopatkou mezi oči.

Domnívám se, že většina lidí už pochopila, co Covid euforie ve skutečnosti znamená, a že přijde čas, kdy řeknou - a dost!

