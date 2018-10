Oldřich Rambousek: Zúčtování aneb Levice podělala, co mohla

Co je mýtus a co skutečnost? Je Babiš skutečně takový parchant, jak se s oblibou říká?

Ty časy, kdy pravici a levici dělila skutečně silná dělící čára a kdy na politické úrovni hrály stěžejní roli ideologické rozpory, jsou už dávno pryč. Značná část rozdílů byla setřena takzvanou komercionalizací politiky. Důsledkem tohoto vývoje se politické subjekty staly pro občana-voliče málo čitelné či nevýrazné. Bohužel některé i vyčpělé a prázdné, což je především doména ČSSD, a docela hrdě jí sekunduje KSČM.

Co se týče politiky ČSSD, tak ta byla odjakživa poměrně nestabilní a již od dob první republiky byla zvyklá kupčit. Nesklouzla však nikdy do pozice lidovců, kde bylo odjakživa spousta zrádců, kolaborantů a udavačů - viz období před druhou světovou válkou a během ní a totéž se opakovalo za vlády KSČ. Komunisté započali ztrátu své tváře po roce 1961, kdy byla v ústavě zakotvena vedoucí úloha KSČ ve společnosti. Od této doby lze datovat postupné vzdalování se dělnické třídě, která byla lůnem komunistů. Zásadní zvrat nastal po roce 1989. Vznikla nástupnická organizace po KSČ s názvem KSČM, avšak ta se de facto vzdala své podstaty - marxismu. Následkem vykořeňování marxismu se komunistická strana stávala a stává stále prázdnější. Ideologické vzdělávání krom samouků neexistuje. Tyto procesy dovedly komunistickou stranu prakticky do komerční sféry mezi ostatní politické subjekty.

Co se týká ČSSD, tak tu bych já osobně nechal klidně zaniknout. Sociálně demokratickou politiku totiž nedělá, a navíc je s ní spojena spousta kriminálních deliktů, podvodů a tuneláží. Ostatně úplně stejně je na tom ODS, která má lví podíl na rozkradení republiky, a to za přispění lidovců. KSČM má ještě jakousi šanci, avšak pouze za předpokladu sebereflexe, restrukturalizace a značných personálních změn. Domnívám se však, že tyto kroky budou velmi obtížné, neb jsem toho názoru, že Vojtěch Filip a jeho klika jsou lidé dobře financovaní pravicí a že mají stranu dovést k postupnému rozkladu a zániku. Vývoj strany za posledních patnáct let tomu nasvědčuje.

Jistě by vás zajímalo, jak si představuji ony personální změny. Řeknu to natvrdo. Lidé, jako Filip, Kováčik, Dolejš, Lankašová, Marková, Kohlíček, a mnozí a mnozí další nemají ve straně vůbec co dělat. Takové patří vyhodit ze strany až na smetiště dějin. To nejsou komunisté, to jsou konjunkturalisté a sběratelé funkcí. Samozřejmě že úpadkem strany není vinen pouze Vojtěch Filip. Svůj díl viny nesou všichni komunisté, a to tím, že nejsou schopni rozpoznat, jestli jimi zvolení zástupci vedou stranu komunistickým směrem. To je však důsledek absence ideologické přípravy kádrů. Projevuje se dozajista i to (dostalo se k mým uším), že podle dílčích informací jsou údajně sjezdy strany manipulovány. Svou vinu má dozajista i soudruh Skála, ale i já osobně, i když už několik let nejsem členem KSČM.

Je zřejmé, že záchrana strany bude složitým procesem, ale neuděláme-li razantní řez, tak dopadneme jako komunisté na Slovensku. Nyní záleží skutečně na těch skalních, aby pozvedli prapor a vrátili stranu tam, kam patří. Jistě, oběti budou, ale bez toho to nejde. Je nutné ten náš vlastní chlév konečně vykydat. Již mnohokrát jsem říkal, že strana se musí vrátit ideologicky zpět ke kořenům a na tomto základě započít svůj restart. Nelze totiž dobře politicky fungovat, když by komunistická politika setrvávala na současném stylu politiky, kdy středem zájmu jejího nejužšího vedení je kupčení s posty na magistrátech, dozorčích radách a ve sněmovně. To nás totiž s voliči sbližovat nebude!

Velmi důležitým faktorem propadů levice a komunistů je i ekonomický vývoj v zemi. Velmi těžko budou kohokoliv oslovovat levicová či komunistická témata, když nezaměstnanost je tři procenta, minimální mzda se zvyšuje, důchody se zvedají atp. Navíc hnutí ANO jež není politickou stranou, přejalo mnoho levicových témat a světe, div se, dokáže je naplňovat, a to se bohužel nedá říci o ČSSD ani o KSČM, přičemž jak ČSSD, tak KSČM měly daleko více času prosadit se než ANO. Přijde mi pak hloupé říkat o Babišovi, že je parchant. On dokázal, že má vůli plnit své sliby, a zbytečně to neokecává. Já vím, že není čistý, ale na straně druhé - existuje vůbec čistý politik? Hnutí ANO přetáhlo spoustu levicově smýšlejících voličů a to mu máte za zlé? Vždyť si za to levice i komunisté mohou sami, a to skrze své neschopné, kariéristické a konjunkturalistické vedení. Nebo mi chcete tvrdit, že Sobotka, Hamáček, Filip, Dolejš, Paroubek jsou špičkoví politici? Ale kdež, jen vychcánci to jsou a jen tlouct hubou umějí, ale skutek utek. Řekl bych, že KSČM má poslední šanci na svou záchranu.

Řekl bych, že nyní už musíme riskovat. Ztratit už více nemůžeme - můžeme jen získat. Vyzývám proto tímto radikální křídlo komunistů ke svržení Vojtěcha Filipa a jeho doživotní vyloučení ze strany a spolu s ním odstranit všechny jeho poskoky. Vyzývám k návratu k tradičním hodnotám marxismu-leninismu a ukončení jakékoliv tolerance vlády třídních nepřátel. Naším cílem nejsou teplá a dobře placená místečka. Naším cílem je spokojený národ, jenž bude žít v bezpečí a sociálních jistotách. Naším cílem je zlikvidovat vylhanou demokracii a vylhanou svobodu. Skuteční komunisté - do ulic.

