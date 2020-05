Otevřený dopis nájemců na Letišti Václava Havla

reklama

Vážená paní ministryně, vážený pane předsedo představenstva,

obracíme se na Vás se zdvořilou žádostí o pomoc. My, nájemci na Letišti Václava Havla („LVH“), jsme stabilními a spolehlivými obchodními partnery Letiště Praha, a.s. (pronajímatele), kteří dlouhodobě významně přispívají dobrému hospodaření a rozvoji této společnosti a letiště samotného. V důsledku pandemie SARS Cov-2 a opatření s ní spojených je podnikatelská aktivita nájemců na LVH na dlouhou dobu zcela paralyzována a návrat do původní stavu bude podle všeho náročný a dlouhotrvající proces.

Za účelem udržitelnosti úspěšné obchodní spolupráce níže podepsaní nájemci již od počátku března 2020 vyvíjí snahu najít s pronajímatelem východisko, a to i navzdory tvrdým smluvním podmínkám, které nemohly předjímat bezprecedentní situaci, která celosvětově ovlivnila život a podnikání nás všech. Při hledání východiska nájemci využívají i pozitivních zkušeností ze zahraničí, kde se daří uzavírat s provozovateli mezinárodních letišť racionální dohody, které umožní překlenout toto složité období a zachránit jinak funkční a oboustranně přínosnou spolupráci.

Jednání o úpravě smluvních podmínek bylo ze strany pronajímatele vůči všem nájemcům pozastaveno s tím, že do přijetí zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru SARS Cov-2 na nájemce prostor sloužících podnikání („Návrh zákona“) nelze žádné dohody s nájemci uzavřít.

Návrh zákona však situaci nájemců na LVH nevyřeší. LVH je nájemní prostor, který je zcela ojedinělý, a který mimo jiné skladbou klientů a výší nájemného nemá v rámci České republiky srovnání. Již dnes je jisté, že nájemci se budou potýkat s výrazným propadem počtu zákazníků minimálně mnoho měsíců a dlužné částky na nájemném nebudou schopni do konce ochranné doby uhradit. Aplikace podmínek nastavených Návrhem zákona by proto vyústila v situaci, která by nebyla ekonomicky udržitelná a vedla by ke kolapsu obchodní spolupráce. Tuto predikci vývoje lze poměrně jednoduše podpořit ekonomickou analýzou, ke které nájemci rádi poskytnou vstupní data.

Nájemci plně respektují, že hledané řešení musí vyhovět testu péče řádné hospodáře. Ostatně stejnému testu musí vyhovět i postup managementu nájemců. Nájemci rovněž berou na vědomí veřejně publikovaná obecná stanoviska ÚOHS či MMR. My nájemci jsme přesvědčeni, že navzdory obecně velice složité situaci lze nalézt řešení, které spolehlivě obstojí v testu péče řádného hospodáře. Bylo by naivní se domnívat, že nalezneme ideální řešení prosté jakýchkoliv rizik. Hledání takového řešení by bylo nekonečným procesem, kterým bychom pouze ztráceli čas. Právě takovým přístupem by povinnost péče řádného hospodáře mohla být porušena. Situace naopak žádá promptní rozhodnutí, které povede k ekonomicky udržitelnému modelu obchodní spolupráce.

Žádáme Vás tedy zdvořile o pokud možno rychlé svolání jednání, na kterém bychom prodiskutovali úpravu smluvních podmínek vedoucí k dlouhodobě ekonomicky udržitelné spolupráci. Konkrétní návrh parametrů nové či alespoň dočasné smluvní úpravy bychom Vám poslali v předstihu před jednáním a současně jsme připraveni transparentně sdílet právní či ekonomické analýzy podporující proveditelnost navržených úprav.

Vážená paní ministryně, vážený pane předsedo představenstva, věříme, že i v této pro nás všechny nové době společně najdeme cestu, jak pokračovat v dosud úspěšné spolupráci na Letišti Václava Havla a pomůžeme tak zachovat vysoký kredit, který si letiště jako hlavní reprezentativní vstupní brána do České republiky vybudovalo.

Jan Otta, MSc.

FIX taxi, TAXI.eu

10 zaměstnanců

180 řidičů

Vojtěch Kačerovský

Blue Praha

30 zaměstnanců

Dan Chytil

Hamleys

Andrej Pocupajlo

Bjorn Borg

Patrik Altman a David Franc

Taxi Praha, Tick-Tack, TAXI.eu

60 zaměstnanců

900 řidičů

JUDr. Milijan Jelić

Tamuz

6 zaměstnanců

Ing. František Schneider

MOSER, a.s.

250 zaměstnanců

JUDr. Tomáš Křížek

Weekend MaxMara, Geox, Coccinelle

15 zaměstnanců

Richard Procházka

La Gardere – Relay, Costa Coffe, Paul, Porto, Plzeňské pivnice, Burger King, UGO, SO!Coffee, Aelia

Duty Free, Victoria Seacret, Michael Kors, Rituals, Swarowski, Furla, Boss, Karl Lagerfeld

450 zaměstnanců

Ing. Rudolf Čihák

BePrague

Pavel Škvára

Am Rest – KFC, Starbucks, Pizza Hut

73 zaměstnanců

Alexey Sharygo

Laurel

4 zaměstnanci

Ella Kananová

Style Avenue

20 zaměstnanců

Georgi Kirov

Bohemia Crystal

4 zaměstnanci

Martin Blažíček

ERPET Group a.s.

70 zaměstnanců

Ing. Jiří Petržilka

Menzies Aviation

750 zaměstnanců

Marek Nácovský

Interchange

80 zaměstnanců

