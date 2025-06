Jiří Halík: Hrdinové, co pili víno, ale káží vodu

V řadách bývalých sportovců ČSSR a umělců z dob ČSSR, pod vládou jedné totalitní KSČ, se probudilo pozdní hrdinství.

Kladu si otázku. Za co vyměnili tehdy svoji morálku, rovnou páteř, charakter když nyní jsou z nich medvědobijci?

Na MS 1969 si na protest okupaci přelepili hvězdu na dresech, Jaroslav Holík, Vladimír Dzurilla , Jan Gusta Havel a Jaroslav Jiřík.

To je mohlo tehdy stát nejen reprezentaci a Jaroslav Holík byl členem Dukly Jihlava.

Celý svůj život, jako sportovec a 25 let trenér jsem razil a razím myšlenku.

Politika do sportu a kultury nepatří.

Sportovci na sobě roky „makají“ a pak se někde objeví, někdo s pocitem moci a zakáže sportovcům reprezentovat zemi na OH, na MS a jinde.

Nejvíce je nyní vidět Dominika Haška a Jiřího Hrdinu z těch reprezentantů ČSSR.

Knížecí rady, těchto pozdních hrdinů ohledně reprezentantů Ruska a Běloruska jsou jen maskováním jejich slabosti v době reprezentace totalitní ČSSR.

Za mě jsou to „zachlazení hrdinové, jako je „zachlazená“ puberta.

Že se oni neřídili svými nynějšími radami a sami nevystoupili proti režimu.

Proč tehdy odmítnutím reprezentovat komunistickou ČSSR neprojevili své hrdinství? V případě Jiřího Hrdiny, který bude vždy Hrdina.

Oba dva svou reprezentací plnili to, co po nich KSČ v rámci sportu chtěla. Vláda KSČ se dokáže postarat o svoje sportovní vyslance lépe než Západ. Neozvali se ani proti státem řízenému dopingu. Že by o něm nevěděli, když to bylo veřejným tajemstvím? Mlčeli, protož se jim mlčet vyplácelo.

V době výjezdních doložek, kdy většina jejich spoluobčanů neměla šanci vycestovat na Západ, jezdili s reprezentací a politickým dohledem po celém světě. A mlčeli.

Oba dva a nejen oni, se tehdy podíleli na lži vlády ČSSR.

V socialismu nesměl být oficiálně profi sport.

Proto všichni vrcholový sportovci měli "zaměstnání". Byli vedeni ve firmách od dělnických profesí počínaje, na základě jejich vzdělání. Nebo v Dukle a RH v různých hodnostech.

Ale vždy se plně jako zaměstnání věnovali svému sportu. Bylo jim umožněno i studium, kam se přednostně - protekčně, dostávali na SŠ i VŠ.

Ani pro výplatu si nechodili. Ta jim byla posílána domů, takže jejich "nadřízení", když se nezajímali o daný sport, nevěděli, jak jejich "podřízený" vypadá.

Vím to z vlastní zkušenosti. U naší firmy jsme 2 takové "zaměstnance" s hokejem měli.

Jednou se ředitel naštval. Protože neznal „svého podřízeného hokejistu v dělnické profesi“ a zadržel mu výplatu.

Druhý den se hokejista, „zaměstnanec“, vřítil do kanceláře ředitele.

Nutno říct, že ředitel měl přes dva metry a jak jsme říkali, o velikosti jeho rukou, pak už je jenom lopata…

Hokejista byl o hlavu menší a tak když se ředitel postavil, jeho kuráž kapku ochladla.

„Víte, kdo já jsem?“ Začal „zaměstnanec“ hokejista.

„Ano, můj zaměstnanec, kterého mám v kolonce, který hraje hokej a bere u nás plat“. Řekl klidně ředitel.

„A jakým právem mi zadržujete výplatu?“ zeptal se hokejista.

„Právem silnějšího.“ Odpověděl ředitel a dodal. „Já znám každého svého podřízeného, ale vy jste se ani neobtěžoval se mi přijít se představit. Tak jsem to takto vyřešil. Od nynějška vám bude chodit výplata poštou.“

A našim reprezentantům, kteří se zúčastňovali OH, kam v té době nesměli profesionálové, nevadilo, že jsou součástí systému, který vědomě lže?

Tady nemluvím o výhodách a penězích. To není o závisti.

To je o nynějším pokrytectví tehdejších sportovců. O jejich morálce.

A když už, tak raději mlčím, aby mi máslo na hlavě neteklo do očí.

Ale naši „hrdinové“ sportovci a umělci, to přes to máslo v očích už ani asi nevidí.

Proč se v době svojí profesionální kariéry, pánové Hašek a Hrdina, jako reprezentanti a vynikající hokejisté neřídili morálními kredity, které nyní na potkání rozdávají pro reprezentanty Ruska a Běloruska?

Proč veřejně nevystoupili a neodsoudili totalitní praktiky a nepostavili se za svoje spoluobčany?

Já je neodsuzuji, tak, jako oni z gauče svých obýváků rozdávají rady a odsudky. Jak by dopadli oni a jejich rodiny, kdyby se tehdy řídili tím, co sami radí?

Pořádají hon na čarodějnice.

Neudělám nic jiného, než že o těchto dvou pánech shrnu dostupná fakta.

Dominik Hašek

V sezóně 1982/1983 se Hašek v pardubickém týmu propracoval na pozici brankářské jedničky a ve svých 18 se stal nejmladším reprezentačním brankářem v historii Československa.

Stal se propagátorem komunistického režimu v cizině a v ČSSR žil z výhod, který mu systém vlády jedné strany KSČ umožňoval.

Nechal se plácat po zádech od komunistických pohlavárů OV a KV KSČ na Pardubicku a v repre.

To se u politiků nezměnilo. Vždy se umí přifařit k úspěchu jiných a přivlastnit si kousek slávy, která jim nepatří. Napříč politickým spektrem se vždy nějaký „hrdina“ najde.

Hašek zbil soupeře při in-line hokeji 19. května 2003

Pardubice - Dominik Hašek zranil protihráče a hrozí mu trestní stíhání. Olympijský vítěz z Nagana a loňský vítěz Stanley Cupu neudržel při zápasu extraligy in-line hokeje nervy na uzdě a po jednom ze soubojů napadl protihráče, surově jej zbil a postižený teď leží v nemocnici se zlomeným nosem, zhmožděnou krční páteří a s otřesem mozku... K incidentu došlo v neděli v Pardubicích, při utkání týmů Bonfire Střída, jehož barvy hájí i Hašek, a SK IHC Pardubice.

7. června 2010

Přestup roku, zní z ruských médií poté, co Dominik Hašek podepsal smlouvu se Spartakem Moskva. "Jsem moc rád v Rusku a ve Spartaku, klubu s tak slavnou historií. Je to pro mne nová výzva," prohlásil legendární hokejový gólman na tiskové konferenci v Moskvě.

"Vždy jde o peníze, ale nemusí být na prvním místě," řekl Hašek. "V mém případě úplně stejnou či ještě větší motivací bylo hrát v KHL," dodal.

Víte, že...?

V Rusku má Hašek dodnes mnoho příznivců, kteří mají dokonce vlastní organizaci. Ve městě Bugulma má Hašek vlastní muzeum, v Sankt-Petěrburgu a Moskvě jsou po něm pojmenovány ulice. Ta moskevská leží dokonce poblíž Velvyslanectví České republiky a Českého domu.

Dominik Hašek byl několikrát vyzván, aby svoje postoje potvrdil tím, že peníze, vydělané hokejm v Rusku, za vlády Putina, dá naUkrajinu.

A nic…..

Dominika Haška bezpochyby považuji za jedno z nejlepších hokejových brankařů světa.

Ale za mě, nikdy nebyl profesionál.

Dřel na tréninku, ale profík je celek osobnosti, tedy i vystupování člověka, asertivita, empatie.

Myslíte si, že se takto chová profesionál?

Tento člověk nám chce dávat rady, jak se máme zachovat a sám přitom není schopen ovládat svoje emoce a být úspěšný, kromě chytání v brance.

V roce 2009 uspořádal Hašek v Liberci Den Dominátora.

Na Liberec přitom Dominik Hašek neměl nejlepší vzpomínky. V roce 1989 sem byl totiž jako voják základní služby na deset dní proti své vůli převelen. Za trest, že nechtěl nastoupit v dresu jihlavské Dukly proti domovským Pardubicím.

"Basa to asi nebyla, v žádné cele jsem neseděl, hrál jsem s místními dukláky volejbal," smál se Dominátor.

A zde asi začínalo jeho hrdinství.

Myslíte si, že by mu v NHL takové chování prošlo?

Další z jeho „profesionálních“ přístupů.

Při zápasu extraligy in-line hokeje neudržel nervy na uzdě a po jednom ze soubojů napadl protihráče, surově jej zbil a postižený teď leží v nemocnici se zlomeným nosem, zhmožděnou krční páteří a s otřesem mozku... K incidentu došlo v neděli v Pardubicích, při utkání týmů Bonfire Střída, jehož barvy hájí i Hašek, a SK IHC Pardubice.

"Oba upadli, byl to normální zákrok, při kterém Hašek vstal, udeřil Šílu hokejkou do obličeje. Ten upadl na zem do bezvědomí. Hned na něj Hašek zaklekl a začal ho mlátit bezdůvodně zezadu hokejkou do hlavy," popisuje pro Radiožurnál incident jeden z aktérů utkání, který si nepřál být jmenován.

Hašek na svoji obranu sdělil, že byl krosčekován do ledvin. Možná ano, ale na to je tam rozhodčí a hráč z NHL by to měl vědět.

I kdyby oplácel, říkejme „adekvátně“ a dal mu facku. Emoce jsou emoce, ale nepříčetně mlátit člověka tak, že skočí s otřesem mozku v nemocnici…

Dominik Hašek si nikdy nestěžoval, že by měl po tomto zákroku zdravotní potíže.

Když Dominik Hašek tak rád moralizuje, měl by si být vědom, že pro mnoho kluků jsou úspěšní sportovci vzorem a chtějí je napodobit…..

Profesionál – podnikatel Dominik Hašek:

Dominik Hašek (57) se po konci hokejové kariéry vrhl na podnikání. Po krachu několika firem a investování do podvodných projektů totiž přišel o více než sto milionů korun.

V roce 1998 založil Hašek firmu vyrábějící sportovní oblečení Dominátor. O deset let později ji ale zavřel. Investice devadesáti milionů se tak v tomto případě nevyplatila. „Prodělával jsem třicet tisíc korun měsíčně,“ řekl před lety, jak informoval web Aktuálně.

PODVOD Dominik Hašek se stal obětí podvodu: Investoval do projektu, okradli ho o 50 milionů. Ani nápoj Smarty mu nevyšel.

„Je pravda, že na provoz firmy doplácím. V tuhle chvíli to úplně přesně nevím, ale je to řádově asi 200 tisíc měsíčně,“ uvedl před časem v rozhovoru pro Hospodářské noviny. V roce 2022 ale proběhla médii zpráva, že Hašek končí i s tímto podnikáním.

Naletěl podvodníkům. Investoval totiž do obchodního systému s názvem WMS. Tehdy do systému investoval přes šedesát milionů korun a z toho se mu vrátilo osm. Naštěstí na této částce nebyl nikterak závislý a v NHL si vydělal 1,3 miliardy korun hrubého. Pochybná firma patřila podnikateli Jiřímu Kubíčkovi a sponzorovala druhou nejvyšší hokejovou ligu v Česku.

A tak se vrhnul na politiku.

„Vzhledem k mé kariéře se lidé o moje názory zajímají. Takže se toho jako řadový občan snažím využít a seznámit co nejvíce lidí se svými postoji,“ říkal.

Rozhodl se pro Senát v dresu TOP 09.

Jak to dopadlo, víme. Další krach.

A tento člověk, nám chce opravdu říkat, co si máme myslet a co máme dělat?

Jiří Hrdina

Další hokejista, bývalý reprezentant ČSSR

V nejvyšší hokejové lize se poprvé objevil v roce 1977 v dresu Sparty Praha. Zde setrval do roku 1981, kdy nastoupil dvouroční vojenskou službu v Trenčíně, kde působil po obě sezóny v tamním hokejovém klubu a posléze se v roce 1983 vrátil zpět do Sparty.

Hrdina Jiří (1958) – útočník, mistr světa 1985, reprezentoval 1982-90, poté hrál NHL – 3x vyhrál Stanley Cup s Calgary Flames a Pittsburgh Penguins

Ani Jiřímu Hrdinovi nevadilo propagovat socialismus v reprezentaci ČSSR. Proč se tehdy neřídil svým svědomím? Nebo to ho dostihlo až nyní?

Naštěstí Jiří Hrdina si nepotrpí na excesy Dominátora.

Přesto, pánové. Máte právo na svoje názory a nikdo vám je nesmí brát a postihovat vás za ně.

Zkuste se ale zamyslet nad morálním právem.

A obdobně jsou na tom naši umělci a „umělci“, zejména ti, kteří vykonávali svoji činnost bez protestu vůči moci KSČ.

Přijímali tituly Národních a zasloužilých umělců Opravdu nevím o žádném, kdo by odmítl.

A nyní si někteří z nich hrají na hrdiny.

Farizejové, kteří podepsali petici „S komunisty se nemluví“ a pak jako příklad Svěrák, Holubová podpořili a mluví s prezidentem komunistou a jeho manželkou komunistkou. Ke všemu ještě mávají z oken Hradu, div nevypadnou…..

Ondřej Vetchý je ten lepší herec.

Říká se, že jeho otec za války s nacisty zabil 12 lidí.

O jeho otci se ale píše, že byl u StB. Pokud je to lež, proč to kategoricky nevyvrátí? Navíc, já za sebe vždy říkám, že děti si rodiče pochopitelně nevybírají.

Ctirad Přikryl: "Otec herce Ondřeje František Vetchý byl v padesátých letech příslušníkem Krajského velitelství Státní bezpečnosti v Jihlavě a vyšetřoval případ Babice.“

Minimálně dvojí metr.

Když SSSR napadl Afghánistán, bojkotovaly OH v Moskvě 1980 státy Západu.

Naprosto stejnou hloupost udělali politici východního bloku u OH Los Angeles 1984.

Když USA a spojenci vedli v Afganistánu 20 let trvající válku, nikdo nezakázal sportovcům jejich zemí reprezentovat svoje země.

Ať už byly pohnutky okupace Afganistánu SSSR, nebo USA jakékoliv, vždy pro určitou skupinu obyvatel to jsou a budou okupanti.

Když USA a spojenci bez souhlasu OSN bombardovali Srbsko, kde jste byl, pane Hrdino a další hrdinové.

Proč jste tehdy nevyšli se slogany „Srbsko nám bombardovat nebudete. Umírají tam nevinní civilisté“?