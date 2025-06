Zdeněk Jemelík: Ministryně Decroix má vyřešit kvadraturu kruhu

Opozice chce přivodit pád vlády. Nezdá se ale, že by někoho příliš vzrušoval odjezd Tomáše Jiřikovského do zahraničí. Předpokládám, že notebook s přístupem k bitcoinovému pokladu si odvezl. Majetek, proti němuž má dotace v kauze Čapí hnízdo hodnotu „pár drobných“, je tedy asi na cestách, mimo dosah českých úřadů. Mám obavy, že na rozdíl od později vrácené dotace pro Čapí hnízdo je pro český stát nevratně ztracen. Zatímco údajnou pachatelku dotačního podvodu Janu Nagyovou a jejího pomocníka Andreje Babiše justice pronásleduje již několik let, nikoho nenapadlo, že je třeba zabránit vyvezení bitcoinového pokladu, třeba i znemožním vycestování jeho majitele.

V dané situaci má nová ministryně spravedlnosti Eva Decroix, významná politička ODS, objasnit veřejnosti bitcoinovou aféru tak, aby pokud možno i každý prosťáček uznal, že se vlastně nic nestalo, státní orgány postupovaly naprosto správně a není důvod k pochybnostem o jejich důvěryhodnosti. Voliči mají pochopit, že správnou volbou v parlamentních volbách je koalice Spolu. A paní ministryně se poctivě snaží zadání vyhovět. Vzala na sebe úkol mimořádně obtížný. Základní podmínkou úspěchu by totiž byla masová ztráta způsobilosti občanů k používání zdravého selského rozumu.

Na okraj podotýkám, že bez ohledu na osobnostní kvality Evy Decroix by pro uklidnění veřejnosti bylo vhodnější jmenování ministra bez stranickopolitických vazeb.

Snaha Tomáše Jiřikovského o odvrácení účinků odsouzení k propadnutí majetku ve prospěch státu je pochopitelná. Méně pochopitelná je vstřícnost státních orgánů k jeho záměrům. Jako první mu reálně pomohl Krajský soud Brno vydáním notebooků, jejichž prozkoumání znalcem znemožnil předstíráním zapomenutí přístupových hesel. Později se ukázalo, že ve skutečnosti hesla znal. Podle mého laického úsudku předstíraná neznalost hesel zavání mařením spravedlnosti.

Poklesek soudkyně nehodnotím nijak přísně, protože možná netušila nezákonnost obchodování na darknetu ani velikost majetku, který se mohl skrývat v noteboocích. Připomínám ale selhání státního zastupitelství, které nepodalo opravný prostředek, takže nesplnilo funkci pojistky proti pochybením soudů, ač dříve pomohlo do vězení řadě obviněných, o jejichž vině pochybuji.

Klopýtnutí soudu a státního zastupitelství je ale maličkost ve srovnání s tím, co následovalo. Tomáš Jiřikovský měl štěastí, že jeho případu se ujal advokát Kárim Titz, který pojal povinnost hájit zájmy klienta až do krajnosti, takže má nyní potíže s Českou advokátní komorou. Jeho výhodnost pro klienta spočívá v jeho známosti s ministrem Pavlem Blažkem, jeho náměstkem Radomírem Daňhelem a znalcem Jiřím Bergerem. Byl proto vhodným vyjednavačem s ministrem a dalšími. Byl velmi úspěšný. Zarážející je jeho úspěch u Pavla Blažka, který celé darebáctví zastřešil a zničil si tím politickou kariéru, budovanou dlouhá léta. V rozporu s obvyklou nevstřícností vůči obětem selhání justice a se zákonným vymezením jeho povinností a pravomoci velkoryse přehlédl, že došlo k prolomení pravomocného soudního rozhodnutí o propadnutí majetku Tomáše Jiřikovského ve prospěch státu. Pavel Blažek je nejen velmi inteligentní a zkušený politik, ale také zdatný právník, takže mu měla být jasná možná nepatřičnost nakládání odsouzeného darknetového obchodníka s bitcoiny, které nabyl před soudním rozhodnutím o propadnutí majetku. Samozřejmě měl nechat prověřit, zda nabízený dar nepochází z majetku, který soud zabavil. Příčiny jeho překvapivé profesní slepoty jsou nepochopitelné. Zdá se, že dal přednost vyhovění kamarádům před zájmem státu. Přezkoumání pozadí jeho výstřelku orgány činnými v trestním řízení podle zásady „padni komu padni“ by mělo být samozřejmostí.

Tvrdost postupu vůči Pavlu Blažkovi a jeho komplicům v této aféře by měla nepřehlédnutelnou výhodu: vedla by k prokázání skutečnosti, že ODS, která jej na ministerstvo vyslala, nemá na nepravostech podíl. Zřejmě došlo k pochybení jednotlivců, které nevylučuje, že za normálních okolností je ministerstvo spravedlnosti spolehlivým ochráncem práva. Odstraněním „černé ovce“, ke kterému již došlo odstoupením ministra a jeho náměstka a jmenováním Evy Decroix ministryní spravedlnosti, byla bezúhonnost ministerstva obnovena.

Argumentaci opozice, volající po pádu vlády, by tvrdý postup ministryně proti pachatelům bitcoinové nepřístojnosti podstatně oslabil. Nezanedbatelné jsou sice námitky, že o všem věděl předseda vlády a ministr financí, ale nevím, do jaké míry byly jejich informace úplné, popř. zda měli možnost Pavla Blažka zastavit dříve, než dar přijal.

Bude nyní záležet na tom, zda bude Eva Decroix postupovat nemilosrdně, či zda se nechá ovlivnit politickou korektností a pustí se cestou zametení případu pod kobereček.

Více než rozmazávání možných pochybení vedlejších účastníků případu a volání po jejich resignaci by stálo za pozornost zkoumání, zda příslušné orgány vyvinuly dostatečné úsilí, aby předešly zmizení bitcoinového pokladu z dosahu státu, případně aby jej pro stát získaly.