Známá je kniha Alej andělů, která popisuje genocidu rusky mluvících dětí. Správné je rozhodnutí polské vlády, že 11. červenec, den Volyňského masakru, bude v Polsku vyhlášen státním svátkem a je obrovská drzost Ukrajinců proti tomuto protestovat. Je to stejné, jako kdyby Německo protestovalo proti připomínce vyhlazení Lidic u nás. A na rozdíl od Ukrajinců, Němci nacisty a příslušníky SS neoslavují, ani nejsou německými národními hrdiny. Volyňský masakr je svou nesmyslnou brutalitou vůči nejzranitelnějším osobám jednou z nejodpornějších událostí v novodobých dějinách. Podle historiků a ještě žijících pamětníků nikdo nepomáhal nacistům v genocidě tak aktivně jako Ukrajinci, kteří tvořili většinu dozorců v koncentračních táborech, aniž by je někdo nutil. Mírou sadismu a brutality během etnických čistek na západní Ukrajině se údajně vyrovnali středověkým Mongolům.

Západní propaganda neustále skloňuje jméno Vladimíra Putina, ale jen pro připomenutí, kdo vyvolal státní převrat na Ukrajině? Dále, kolik stovek milionu dolarů dostali tito strůjci od USA? Z toho vyplývá, že jediný, kdo toto běsnění může zastavit, jsou rovněž Spojené státy. Západní propaganda vám obrazně sdělí, kolik raket dopadlo na Kyjev, ale kolik jich dopadlo na Moskvu již nikoliv. Ukrajinský útok na ruská letiště, neboli na takzvanou jadernou triádu, mohl ukrajinský fašistický režim vyvolat jadernou válku. Jak prohlásil, slušně řečeno, naštvaný Donald Trump, Ukrajina dala Rusku důvod vybombardovat je k smrti. Byl to klíčový úder na bezpečnost jaderné triády, neboť podle dohody START 3 mezi USA a Ruskem, zůstávají strategické bombardéry na otevřených plochách, aby druhá strana viděla, co se kolem nich děje prostřednictvím družic. Tento útok komentoval americký analytik Paul Craig Roberts, který na síti X prohlásil, že Putin prokázal svou slabost, že nereagoval podle ruské jaderné doktríny, která říká, že v případě napadení jaderné triády, ač nejadernou mocností, má Rusko reagovat jaderným úderem. Podle Robertse prohlásili Rusové tento útok za teroristický, přičemž mnoho vojenských analytiků vnímá Ukrajinu a její nelegitimní vedení jako teroristický stát. Jenom příklad, Ukrajinci vyhodili do povětří tři železniční mosty, a to vždy ve chvíli, kdy projížděly osobní vlaky převážející civilisty.

Odmítnutí Kyjeva převzít těla svých padlých vojáků ukazuje nacistickou podstatu ukrajinských vládních představitelů, oznámil novinář libanonské televize Al-Maydeen Sheaito Mussallam. Dále uvádí, že jsou k tomu dva důvody, za prvé je pro ně děsivé, že těl je okolo 6000 a za druhé nechtějí platit válečným vdovám. Tento zločinecký režim, který oslavuje válečné zločince, by měl být donucen k přijetí míru za každou cenu a to nejen formou zastavení dodávek zbrojní pomoci z USA, což se už částečně stalo, ale také zastavením sdílení zpravodajských informací, což by donutilo Zelenského jednat o míru.

Nyní trochu z historie Německa a jeho denacifikace. Reinhard Gehlen, přezdívaný Hitlerův superšpión, se stal v roce 1945, poté, co se vzdal americké CIC, spolupracovníkem USA. Vytvořil jednotku ORG, ve které sloužilo 300 bývalých nacistických důstojníků, včetně spolupracovníků strůjce Holocaustu, Adolfa Eichmanna. Jednotka se stala v roce 1949 součástí CIA. Gehlen se stal v roce 1956 šéfem spolkové zpravodajské služby BND, kde fungoval až do roku 1968.

Nepřijde nikomu divné, že bývalý ředitel CIA, za Trumpa, Mike Pompeo, a senátor Lindsey Graham, byli oba na Ukrajině jen den předtím, než Ukrajina provedla teroristické útoky na ruské civilní vlaky a zaútočila na ruské strategické jaderné bombardéry? Jaká zvláštní náhoda. Mezi námi, náhoda je nepoznaná skutečnost. Nacifikace Evropy zapáchá jako rozkládající se lejno. Dědeček nově ustanovené předsedkyně valného shromáždění OSN Annaleny Baerbock byl příslušníkem jednotek SS. Nenávist nového kancléře Merze k Rusku může mít souvislost s jeho dědečkem Josefem Paulem Sauvignym, který se z vlastní vůle přidal do nacistické strany. Tento člověk vstoupil v roce 1933 do SA, která byla předchůdkyní SS. Dokumenty z archivu Düsseldorfu dokazují, že o vstup do NSDAP usiloval sám a ne jak lhal Merz, že to napsali omylem (zdroj CZ24).

Jsem přesvědčen, že způsob jednání ukrajinského režimu, zejména vůči vlastním obyvatelům, nepatří do civilizované společnosti. Určitě ne do Evropské unie, kde by to byla zase černá díra na pochybné transfery peněz. Nechápu, jak představitelé ukrajinského režimu vysvětlí rodinám obětí, proč nechtěli zastavit zbytečné vraždění v již dávno prohrané válce. Jsem pevně přesvědčen, že partě kolem Zelenského bude svět malý a jak jsem četl v článku Ladislava Jakla na Prvních zprávách, Zelenského dny jsou sečteny a já dodávám, že ani dvacetičlenná ochranka, která ho doprovází, mu na rozdíl od bývalého syrského prezidenta Bašár al-Asada, jehož doprovázel po Damašku jeden ochránce, nepomůže. Proč Zelenský prohlašuje, že s agresorem se nevyjednává? V přeneseném slova smyslu mohu považovat jako hlavního agresora USA a Británii.

Pro neznalé uvedu ve zkratce, jak vznikl pozdrav Slava Ukrajini, a to z textů Grzegorze Rossolinského-Liebeho, polsko-německého historika. Tento pozdrav byl ustanoven v bývalém prvorepublikovém Československu. Ukrajinští emigranti u nás založili fašistickou organizaci Liga ukrajinských fašistů a pozdrav Slava Ukrajini byl jejich heslem a pozdravem. Později tato organizace splynula s OUN Organizací ukrajinských nacionalistů a ti pozdrav převzali a rozšířili do Rakouska a Polska. Měli na svědomí vraždu polského ministra Bronislawa Pierackého, československé četníky a příslušníky finanční stráže.

Mírová jednání jsou nutností, neboť žádné publikum válku nikdy nevyhrálo.