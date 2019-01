Otevřený dopis zaměstnanců Baťovy nemocnice

Vážený pane hejtmane, vážení krajští zastupitelé, vážení členové zdravotního výboru,

obracíme se na vás jako zástupci zaměstnanců Krajské nemocnice T. Bati, a.s. (KNTB). V posledních letech dochází v KNTB k výrazné personální destabilizaci. Následkem nedostatku sester a pomocného personálu se uzavírají oddělení, zbývající personál je přetížen jak spoustou přesčasové práce, tak obrovským pracovním tempem. V září jsme začali jednat o Kolektivní smlouvě, bohužel vůle dohodnout se je ze strany vedení nemocnice minimální. Jednání vedení je velmi direktivní a k ústupkům jsme nuceni pouze my! V současné době s námi o uzavření Kolektivní smlouvy odmítají jednat úplně. Namísto toho byl vytvořen nový Mzdový řád (vnitřní předpis společnosti), který ještě v půlce ledna nebyl zveřejněn. Zaměstnanci mají pouze částečné informace o jeho obsahu a i tyto jsou vnímány negativně, čímž se personální krize a špatná nálada v KNTB ještě více prohlubuje.

Ve Mzdovém řádu vedení nemocnice sice navrhuje stabilizaci směnných sester částkou 7000 Kč, ale na úkor sester v jednosměnném provozu. Bohužel se plánuje zrušení veškerých příplatků nad rámec zákoníku práce a to především příplatek stabilizační (1500 Kč), geriatrický (3000 Kč) a JIPkový (1000 Kč). Příplatek stabilizační byl přiznán v roce 2009 tehdejší ministryní Juráskovou ve výši 2500 Kč na jeden úvazek sestry a v nemocnicích řízených státem byl sestrám přidán do tarifů. Tehdejší vedení Baťovy nemocnice odmítlo navýšit základní mzdy a peníze sestry dostávaly formou stabilizačního příplatku, který se stále snižoval na dnešních 1500 Kč. A nyní ho chtějí odebrat úplně! Směnným sestrám se tedy reálně navýší mzda o 5500 Kč a jednosměnným o pouhých 500 Kč. Přitom bez tohoto personálu by chod nemocnice naprosto selhal. Nejcitelněji odebrání dosavadních příplatků pocítí ambulantní sestry pracující na LDN. Dostanou přidáno 2000 Kč, ale zároveň jim má být odebráno 4500 Kč. Aby jim neklesla mzda, vedení nemocnice plánuje saturovat tento výpadek výkonnostními odměnami, které nejsou nárokovou složkou a jistota jejich vyplácení není ničím zaručená. A to vše za velmi náročnou a nedoceněnou práci s geriatrickými pacienty.

Mzdová politika je nejasná. Ani po roce od vydání první verze Mzdového řádu, jehož součástí je katalog prací a tarifní tabulka mezd, nejsou zaměstnanci seznámeni, do jaké tarifní třídy jsou zařazeni. Základní tarifní mzda má v jednotlivém stupni rozpětí až 8000 Kč. V letošním roce plánuje vedení nemocnice přidávat do tarifů 6% mzdových prostředků, ovšem ne plošně. Základní tarifní mzdu mají určovat vedoucí pracovníci svým podřízeným bez jasně daných kritérií. Tím je dán velký prostor subjektivnímu lidskému faktoru. V Baťově nemocnici v některých případech nerozhoduje zkušenost a kvalita odvedené práce, ale loajalita k nadřízeným a k vedení nemocnice!

Kritéria pro čerpání tzv. SickDays se mají směrem k personálu změnit zcela nevýhodně. Čerpání SD má být umožněno až po vybrání veškeré dovolené, což popírá smysl tohoto benefitu. V dnešní době, kdy vrcholí personální krize nejen ve zdravotnictví a v jiných firmách se snaží spíše zavádět benefity nové, je tento krok zpět nepochopitelný.

My, odborové organizace, upozorňujeme zakladatele nemocnic zlínského kraje na nedostatky managementu nemocnice v oblasti řízení lidských zdrojů. Stále není hotova systemizace pracovních míst. Při kontrolách na jednotlivých odděleních bylo zjištěno, že jsou ve stavu vedeni pracovníci, kteří na daném oddělení nepracují už spoustu let. Vrchní sestry musí dozorovat práci personálního oddělení, kontrolovat smlouvy nových zaměstnanců atp.. Kromě toho upozorňujeme, že pátky obvykle nikdo z vedení personálního úseku není k zastižení. Oficiálně pracují z domu, ale častokrát se stává, že nejsou dostupní ani na e-mailu či telefonu. Komunikace směrem k vrchním a staničním sestrám, Odborovým organizacím a k ostatnímu personálu je téměř nulová, dílčí informace se dozvídáme sporadicky.

Situace v KNTB je opravdu alarmující. Čím dál častěji se mezi zaměstnanci skloňuje slovo stávka, jejímž důvodem nejsou plány na fúzi nemocnic ZK či výstavba nové nemocnice, ale tristní stav v nemocnici současné!!! Proto vás informujeme a apelujeme na vás, jako na osoby zodpovědné za chod zdravotnictví v našem kraji a zároveň zakladatele nemocnice, abyste tuto situaci urgentně řešili. Obáváme se, že náročná práce v nejistotě povede k dalšímu odlivu nedostatkového zdravotnického personálu. Tím dojde nejen ke snížení produkce, ale bohužel i ke zhoršení kvality zdravotní péče v našem kraji.

Všechny liberální snahy Odborových organizací o kompromisní řešení a dohodu vedoucí k podpisu Kolektivní smlouvy na rok 2019 selhávají. Pokud se situace v Krajské nemocnici T. Bati, a. s. nezačne urgentně řešit, Odborové organizace předpokládají vyhlášení stávkové pohotovosti.

za MO OSZSP KNTB a.s. Zlín, Martina Hvozdenská

za ZO POU ZP KNTB a.s. Zlín, Hana Filimošinová

