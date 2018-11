P. C. Roberts: Nejvyšší americký velitel v Afghánistánu - Tálibán nelze porazit

Válka v Afghánistánu se nedá vojensky vyhrát a míru lze dosáhnout jen politickým řešením s účastí Tálibánu, přiznal nově jmenovaný velitel amerických sil a sil NATO v Afghánistánu generál Austin Scott Miller. Učinil tak ve svém prvém interview pro televizi NBS News poté, co v září t. r. převzal vedení sil NATO v Afghánistánu.

„TOTO NELZE VOJENSKY VYHRÁT. TO SE BUDE MUSET ŘEŠIT POLITICKY,“ posoudil s překvapivou upřímností generál už 17letý konflikt, který byl zahájen americkou invazí do Afghánistánu v říjnu 2001. Generál vyjádřil přesvědčení, že neustálým válčením je už unaven i Tálibán, a že proto snad nebude problém dostat jej k jednacímu stolu.

Takže shrnuto do faktů: Všechno bylo zbytečné. Jak oněch 17 let války, tak výdaje na ni a všechny její oběti. A to v zájmu lži o 11. září 2001 a o Bin Ládinovi.

(přeložil Lubomír Man)

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

