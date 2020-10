Pavel Bezucha: Co trápí Plzeňský kraj? S žádostmi o dotace pro malé firmy by měli pomoci úředníci

Kraj by měl rovněž iniciovat zákon o pracovních agenturách. Ty by měly být za lidi, které k nám za prací dovezou, zodpovědné. Pokud cizinci přijdou o zaměstnání, měli by jet domů. Je třeba zřídit povinný návratový fond.

Plzeňský kraj by měl mezi lety 2014 až 2020 z fondů Evropské unie získat až 30 miliard korun. Kolik ale dostane v dalším rozpočtovém období, tedy v letech 2021 až 2027, zatím zůstává otázkou. Takzvanou kohezní politiku EU, která podporuje rozvoj regionů napříč Evropou, čekají změny. Evropská komise navrhuje snížit objem evropských dotací. Peníze by podle ní měly proudit zejména na ochranu životního prostředí, výzkum, vývoj a digitalizaci. Plzeňský kraj by z evropských peněz ale potřeboval budovat infrastrukturu, navyšovat kapacity ve školství a řešit demografické problémy. Samozřejmě by bylo dobré, pakliže dotace jsou k dispozici, podpořit jejich využití. Jejich čerpání by mělo být jednodušší pro malé obce a firmy. Žádosti o ně jsou pro malé subjekty poměrně administrativně náročné, takže by pod hlavičkou kraje mohlo fungovat bezplatné konzultační místo, kde by zájemcům nejen poradili, ale spolu s nimi i žádost vyplnili a pomohli s administrativou s tím spojenou.

Stop alkoholu a kriminalitě u ubytoven

Problémy s kriminalitou a zajištěním bezpečnosti obyvatel jsou pro nás skutečně prioritou. Oproti některým jiným krajům zde nemáme velké takzvaně vyloučené lokality, kde by byl větší problém s kriminalitou a bezpečností, i když je v kraji poměrně dost domů, kde jsou sestěhovány rodiny nepřizpůsobivých, kteří si s ohleduplností vůči okolí hlavu nelámou. Problémem našeho kraje je množství montoven a s tím spojené značné množství ubytoven zahraničních pracovníků. Volný čas části z nich je spojený s alkoholem, výtržnostmi, obtěžováním svého okolí a násilnou i majetkovou kriminalitou. Po ztrátě zaměstnání často rozšiřují již tak vysoké počty našich bezdomovců. Kraj by měl iniciovat zákon o pracovních agenturách, aby byly za lidi, které k nám za prací dovezou, zodpovědné. Agentury by měly garantovat jak zdravotní způsobilost svých klientů, tak jejich návrat domů, pokud přijdou o zaměstnání, aby nám zde nezůstávali. Měl by být například zřízen povinnostní příspěvek do – pro tyto účely zřízeného – „návratového fondu“, který by jejich zpáteční cestu financoval. Také by kraj měl ve spolupráci s policií, hasiči a dalšími úřady zajistit provádění kontrol všech ubytovacích míst. Pokud nejsou zkolaudovány nebo mají jakékoliv nedostatky, ubytovny uzavírat a provozovatele citelně postihovat. Také je samozřejmě třeba ve spolupráci s policií a městy požadovat posílení hlídek strážníků v ulicích a v okolí ubytoven, zejména v nočních hodinách. Jakékoliv přestupky je nutno nekompromisně řešit.

Jak oživit učňovské školství

V Plzeňském kraji je řada učilišť, které nabízejí výuku v mnoha učňovských oborech. Podobně jako jinde, potýkají se i u nás s poklesem počtu žáků. Učiliště se snaží přilákat zájemce různými bonusy. Nabízejí ubytování zdarma, ve spolupráci s výrobními podniky i různá stipendia a benefity. My v SPD každopádně podporujeme jakékoliv technické a řemeslné obory, které potřebujeme pro bezpečné fungování naší společnosti.

