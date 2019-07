Pavel Černý: Ústavní právo na zbraň o krok blíž

Senátoři projednají petici 100 tisíc občanů na jeho podporu

Senátoři výboru pro petice projednají v úterý 23. 7. 2019 "metrákovou" petici čítající 102 000 fyzických podpisů občanů podporující zakotvení ústavního práva na zbraň, jehož návrh nyní připravuje skupina senátorů napříč politickým spektrem. Senátní návrh má být ve formě doplnění "Práva bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní" do tzv. Listiny základních práv a svobod, která je součástí našeho ústavního pořádku.

"Když jsme před měsícem přivezli do senátu vozík plný podpisových archů, a předali jej do rukou předsedy senátu Jaroslava Kubery, věděli jsme, že to vzbudí zájem senátorů, ale výsledek ještě překonal naše očekávání. Při této příležitosti totiž předseda senátu na místě připojil svůj podpis pod peticí, a jako třešničku na dortu tak doplnil kolekci podpisů nejvyšších ústavních činitelů. Svůj podpis spontánně při předání petice připojila i řada senátorů. Jsme opravdu potěšeni, že názory a starosti petentů a občanů senátory zajímají, a že v senátu nově vznikající návrh na ústavní právo na zbraň má již teď tak velkou podporu významné skupiny senátorů z různých stran. Nyní chceme senátorům na jednání petičního výboru předložit naše expertní i občanská stanoviska podložená fakty a zkušenostmi od nás i ze zahraničí ve prospěch zakotvení ústavního práva na zbraň.", uvedl Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v., iniciátor petice.

Podle vyjádření senátorů tak masivní petici v Senátu nepamatují. Již před časem petici »Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní« podepsali prezident Zeman, premiér Babiš i předseda sněmovny Vondráček. Naposledy se Listina základních práv a svobod měnila před 20 lety, a to v neprospěch občanů, když byla prodloužena lhůta pro policejní zadržení bez souhlasu soudu z 24 na 48 hodin. Nyní by dle senátního návrhu měla být základní práva osob na život a jeho obranu v Listině naopak posílena za podmínek jasně stanovených zákonem, což má vést ke zvýšení právní jistoty, aniž by to umožňovalo "bezbřehé vyzbrojování" občanů.

"Celý rok jsme zaznamenávali velký zájem z řad občanů, kteří neváhali na naších akcích nebo na ulici nebo i písemně poštou připojit svoje podpisy, a stát se našimi petenty. A nejednalo se zdaleka jen o držitele zbraní, podporu ústavnímu právu na zbraň vyslovily i desetitisíce občanů nemajících vůbec zbrojní průkaz, od mládeže až po nejstarší seniory. Mile nás překvapilo také, jaké množství žen a rodičů dětí podepsalo petici. Ačkoliv je doba dovolených, neobvykle velké "obecenstvo" z řad našich petentů se chystá dorazit i do senátu na jednání výboru. Jistě, občas také slýcháváme, že jsme bezpečná země, tak proč se tím zabývat. My však říkáme, že nelze usnout na vavřínech, i když prožíváme dlouhou dobu míru. Ve zhoršující se globální bezpečnostní situaci v jiných zemích západně od nás, krátkozrace až kontraproduktivně pod rouškou boje proti terorismu odzbrojují bezúhonné občany a osekávají jejich práva, což však zjevně ani statisticky bezpečnost a snížení zločinnosti a terorismu nepřináší. Proto je nasnadě, že garance ústavního práva občanů na zbraň u nás, je praktickým i symbolickým krokem k zachování vnitřní i vnější bezpečnosti nás všech do budoucna.", uzavřela Bc. Karla Čížová, MBA, viceprezidentka lidskoprávní bezpečnostní organizace LIGA LIBE reprezentující práva 300 tisíc legálních držitelů zbraní.

Celé znění Petice je k dispozici ZDE.

Psali jsme: LIGA LIBE k novému výplodu europarlamentu: Odmítáme pozitivní diskriminaci. Lidé by si měli být rovni Pavel Černý: Mohou za to skutečně nože - anebo špatní lidé? Pavel Černý: Žádné zákazy a omezení legálních soukromých zbraní nezamezí událostem, jako na Novém Zélandu! Každý správný muž bude v ohrožení?! Podplukovník je ve varu kvůli doporučení z EU

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV