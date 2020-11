Pavel Chrastina: Podobnost čistě náhodná

Nedávno jsem obdržel video s podstatnými částmi projevů, které zazněly na posledním Světovém ekonomickém fóru v lednu 2020 ve švýcarském Davosu. Mezi mluvícími hlavami samozřejmě nechyběli George Soros, Bill Gates, anebo Angela Merkelová. Zastánců NWO, nového světového řádu, zejména ze západoevropských zemí se tam však sešlo mnohem více. Nu a jak jinak, všichni si hráli do noty, potvrzovali si navzájem své závěry, nezazněl ani jediný kritický nebo polemický hlas. Povím vám, že během té snad necelé půlhodiny sledování videa mně postupně tuhla v žilách krev.

Drzá otevřenost a povýšenost, s níž probírali svůj projekt „velkého restartu“ světové ekonomiky spolu s plánem na zavedení tzv. nového společenského řádu překonávala všechno, co jsme kdysi slyšeli od Karla Marxe, později od Lenina, od Stalina, a s určitými odchylkami také od Benita Musolliniho a Adolfa Hitlera, kteří byli přece také velicí socialisté. Jak nám ukázala historie, ti všichni také chtěli vybudovat „nový světový řád“ nebo alespoň „novou Evropu“, ale bohu budiž žalováno, především podle svých psychopatologických představ. Dobře víme, jak to všechno dopadlo a kolik nesmírného utrpení kvůli tomu lidstvo zažilo. Oběti krvavých válek vedených ve jménu všech „restartů“, oběti židovského holocaustu, a také oběti uměle vyvolaného bratrovražedného „třídního boje“ se dají počítat do dnešního dne na celé stovky milionů. Ano, tolik zmařili životů těch, kteří se provinili jen tím, že se narodili jako normální lidé.

Kdo jsou tito samozvaní „polobozi“, které z valné většiny nikdo nikdy nezvolil a ničím nepověřil? Kde vzali tu nekonečnou drzost rozhodovat o budoucnosti celého lidstva? Už dlouho je nazývám neomarxisty. Možná to není úplně přesné, jenže je to nejblíž mému soudu o pravém stavu věcí. O rozdílu mezi starým a novým pojetím marxismu budu hovořit v jiném článku. Mezi ustrašenými politiky jim mnozí ve své zbabělosti říkají „politicky korektně“ progresivisté. Ono nazývat někoho „pokrokář“ je hezký eufemismus, za který vás do koncentráku dnes ještě nezavřou. A možná ani neobviní z tzv. „předsudečné nenávisti“.

Trump musel být odstraněn z úřadu prezidenta

Co bude „velký restart“ znamenat, vysvětlil v Davosu globalizátor Soros tak jasně, že nemůže být pochyb. Řekl, že v roce 2020 bude prezident Donald Trump odstraněn ze svého úřadu, protože Spojené státy jsou hlavní překážkou v uskutečňování plánu. Všichni přece víme, že Spojené státy jsou baštou a v jistém smyslu i garantem světové demokracie. Co to tedy znamená? Aby mohl být odstraněn demokratický způsob vládnutí po celém světě, musí být demokracie oslabena a demontována především ve Spojených státech. A odstranění prezidenta Trumpa má být prvním krokem.

A celé to navozuje ještě jednu otázku. Jsou-li Spojené státy pod Trumpovým vedením největší překážkou světovládného plánu „nových marxistů“, znamená to, že ani komunistická Čína, ani málo čitelná Ruská federace , ani celá Indie překážkami nové „tiché“ revoluce nejsou?

Jde o postupnou likvidaci skutečné demokracie

Nenechme se mýlit tím, že se vedení EU nepřestává ohánět slovem demokracie při každé příležitosti.. Zde přišla ke slovu orwellovská „novořeč“. Vládcům unie však nevoní demokracie jako taková. Vymysleli si proto tzv. demokracii liberální, někdy ji nazývají také pluralitní. Ovšem po bližším prozkoumání tohoto fenoménu zjistíme, že nejde o nic jiného, než o postupnou likvidaci skutečné demokracie s většinou těch nejdůležitějších práv, povinností a svobod. Přesně tohle má budoucí diktatuře otevřít dveře dokořán.

Teď konečně docela dobře chápu, jaké pocity museli mít mí rodiče v roce 1938 po podepsání tzv. Mnichovské dohody, a jaké to bylo v březnu 1939, když na Pražský hrad přijel pod rudými prapory s hákovými kříži se svou kohortou sám Hitler. Pocity bezmoci, hlubokého smutku, ale také zlosti a vzteku na tehdejší „politikáře“, kteří pod zástěrkou zachování míru všechno dopustili. Jak hloupě krátkozraké. Aby mohli přijít diktátoři, musela být demokracie nejdříve osekána a vzápětí odstraněna.

Diktátoři měli také plná ústa „nové Evropy“

A nezapomínejme, tihle diktátoři měli také plná ústa „nové Evropy“, národního socialismu či komunismu a ve jménu pokroku slibovali nové uspořádání světa. Ovšem světa, v němž by rozhodovali jen oni sami. Jejich „nový světový řád“ měl trvat nejprve tisíc let, a později zde měl být na věčné časy. Měli bychom si však pamatovat, že z hlediska historie to všechno vzalo poměrně rychle za své.

Historie nás ale učí, že svoboda ani demokracie nepadají z nebe samy od sebe. Ne nadarmo jsou nejvyššími hodnotami v lidském životě, proto je musíme chránit a bránit je jako oko v hlavě.. Je-li svoboda napadena, je naší povinností ji hájit. Bude-li demokracie novými diktátory zmrzačena či odstraněna, budeme si ji muset znovu vybojovat zpět. Už jenom proto, abychom přežili.

Pavel Chrastina

