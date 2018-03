Pavel Danys: Proč nepodpořím takzvanou senátorskou petici

Senátorská petice je co?

Kolik senátorů již tuto takzvanou petici podepsalo a proč? Můj nízor je jednoznačně záporný a petici považuji pouze za neschopné, ale i lobbisticko-politické obelhávání veřejnosti.

Rekonstrukce silnice Česká Lípa-Nový Bor "Chotovičák"

Měl jsem představu, že známý problém Chotovičáku se vyřeší jeho likvidací: V úpatí Chotovičáku se provede násyp a kopec tak fakticky zmizí. Komunikace se rozšíří. A ono je to po rekonstrukci ještě horší než to bylo. A proč?

Zabýval se nekdo zkapacitněním stávající silnice Česká Lípa-Nový Bor?

Stávající komunikace je prakticky přímkou a to až pod " chotovičák " u N.Boru. Obchvat Nového Boru je funkční a to bez nějakých zásadních omezení. Proč by se nedala stávající část silnice zkapacitnit, vždyť nezabere ani 1/10 toho, co má zabrat a to především z krajiny a zemědělské půdy, tak zvaný obchvat Č.Lípy. Senátorskou petici já osobně považuji za určitou formu podvodu na občany!

Psali jsme: Petice za dostavbu západního obchvatu na Českolipsku Senátor Vosecký: Předseda vlády podpořil petici za urychlení dostavby obchvatu České Lípy Pavel Danys: Nejdou miliardy vyplácené církvím náhodou do Vatikánu? Pavel Danys: Vztahuje se politika poslanců i na jejich pohlavní orgány?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV