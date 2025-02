Pavel Foltán: Hra na „levici“ a na „pravici“ je na palici

Ta pekelnická svoloč slouhů zla i touhle špatně skrytou negativní fintou jen rozděluje lidi, a potažmo i celou společnost prostřednictvím politické dezorientace a sociálního cítění. A to už od počátku, kdy tihle škodiči začali zneužívat i tuhle svou paralytickou technologii. Dokazuje to i způsob, jakým neo-ideoví politruci & jejich agitátoři (včetně mééédyja mejnstrýmu a neo holubí letky jejich rádoby nezávislých webů, podkástrů & kástrů, jůtjůbrů, influensrů, blogrů, a dalších e-infektů) šíří nákazu globální pandemie nesnášenlivosti, zloby a zášti s cejchem usaidismu-šorošismu, a těch jimi korporátně zmutovaných -ismů, s cílem zvrácení hodnot a normalizace úchylek. Stůj co stůj. Protože i ten internet chtějí slouhové zla ovládnout, a nezávislou informovanost pozitivních lidí znegativizovat – co nejvíc lidem zkomplikovat jejich normální myšlení prostým selským rozumem, a retardovat přirozenou schopnost lidí rozlišit co je lež a co je pravda, co je dobro a co je zlo. (A ta „nová“ i-technologie = ta tzv. umělá „inteligence“ v rukou zlosynů je něco jako zbraň hromadného ničení. Pozor na to.)

A v rámci toho těm negativistům jde i o nejednotu současné opozice – o rozdělení a rozhašteření opozičních stran a hnutí, o eliminaci její síly, která je v jednotě. A to za každou cenu. A starou známou metodou „divide et impera“. To je hra stará asi jako politika sama. Pekelnej mariáš. A současná opozice na tu hru nesmí naskočit. Jinak už předem prohrává, ještě než čertíci rozdají ty svoje cinknutý karty.

Zmatená hra na „levici a pravici“ je na palici. A v jejím rámci mimo jiné už i notoricky doblba omletá, ale řadou zoufalců motorickým automatismem stále omílaná pohádka o tom, že KSČM je KSČ, takže i to „STAČILO!“ je KSČ – prostě šmahem a basta. Už od éry Novotného & spol., i následujících frakcí velkomožných pánů soudruhů ze špiček tehdejší socialistické KSČ měla spousta z nich na hony daleko právě od těch pozic oné idealisticky vybájené „levice“. A krátce po tom politickém převratu 1989 už od prvních tzv. „svobodných a demokratických voleb“ počátkem 90. let se tu povídal jeden přiléhavě výstižný politický vtip, jak se potkají dva novináři u voleb před volební místností, a jeden se ptá: „Koho budeš volit.“ Druhý mu odpoví: „Jak koho? Přece komunisty.“ A první opáčí: „No, to já taky. Ale za jakou stranu?!?“ … Čili asi tak.

Už tu dozrála doba ignorovat účelově ovlivněnou střelku těch pravo-levých kompasů politicko-ideologických orientací politologických slovníků ke zmatení pojmů a lidí. Ta současná opozice právě teď a tady musí rychle zapomenout na „dresy svých klubů“ a musí obléknout jeden dres národní. A za ten lid a národ musí tenhle mač vyhrát – jinou možnost aktuální opozice nemá. Tady u nás je to z historie známý symbol těch Svatoplukových prutů. Snad to všechny špičky celé opozice včas a správně pochopí. Jinak by to zase mohlo dopadnout jako vždycky. Blbě. Na palici.