Pavel Foltán: Kocourkovstan v o/bludném kruhu mediální politiky?

V ledačem ani dnes ani dřív nám nebylo a není zapotřebí cizích vzorů. Máme svých (už historicky průkazně) dost z vlastní líhně domorodců od pradávna zeměmi Koruny České počínaje, přes CK und C&K a Československem pokračuje až (po oné další a kolikáté už v našich dějinách) přetržce protektorátu BuM + SŠ pak dík Benešově tzv. právní kontinuitě znovu Československem pokračuje až do neo-Lipan, neo-Chlumce a neo-Bílé Hory s krycím jménem „sametová revoluce“ (sic!!!) na podzim 1989 roku konče ..? A onou „mediální zkratkou“ vzato – za vše stačí jeden bonmot coby symbol cimrmanismu-vševědismu „… zkuste to bez drátů, milý Marconi …“ A není to málo?

Těch hrátek a her, co tu jedou cca. už od toho 1990 roku je tu řada = tunelů, jak děr v ementálu. Tady se točí gruppen simultánka hlavně o latentní privatizaci kmitočtů, což bylo už v ČSR, pak i v ČSSR a teď i v ČR stále je národní vlastnictví (všeho lidu = per analogiam řečeno „res communis omnium“) – čili proto na to vyzraje ten, kdo to latentně zprivatizuje. Podobně, jako tu slavnou ČT v letech 2000 až 2001 v čase oné „televizní krize“ – trpké plody toho zde aktuálně znovu explodovaly jak Vesuv, ale tím to ani zdaleka nekončí. Už jen v tom směru je tu pole zvorané a dala by se popisovat dlouhá řada příkladů typiše čechyše šmoulích případů z praxe (řečeno s vox populi) na defenestraci. Ale „o tom potom“. Všechno má svůj čas, i v posloupnosti několika článků s touhle a okolní tématikou.

Pro dnešek, ergo pro začátek, hlavně pro ty, co to z vlastní praxe osobně nemůžou pamatovat, i pro ty, co to neznají, ač by měli vzhledem ke svým funkcím, v nichž sedí (a bohužel pohříchu) rozhodují, přestože o jádru pudla mají (typiše) kajne ánung. Čili nutno i jim v jejich vlastním zájmu a v zájmu všech zase zopakovat, že trocha historie nikoho nezabije (aneb jak to začalo? = ta současná bitva těch „vyvolených“ o ty naše kmitočty):

Jozef Murgaš (jaksi „pozapomenutý“ slovenský vynálezce, potomek chudých rolníků z okolí Banské Bystrice) vymyslel a zkonstruoval např. jeden z prvních systémů pro bezdrátový přenos lidského hlasu pomocí rádiových kmitočtů, a tedy včetně jednoho z prvních vysílačů pro následný přenos rozhlasového vysílání. Udělal to v roce 1905 (jako první asi nejen) v Americe, a pak v roce 1916 mu Okresní soud v NY oficiálně přiznal prvenství bezdrátového přenosu informací právě pomocí tónové modulace elektromagnetických vln. Tím byl zařazen do společnosti dalších velikánů v oboru – jako byli např. Tesla, Popov, Marconi, Herz, Fessenden, Edison, Branly, Amstrong. Nicméně lajfislajf – a už od Cimrmana víte, jak to v tom světě patentovém fAnglii i fAmerice chodí - „teď, teď tu byl, museli jste se minout …“ Přičemž by možná i doma v nově vzniklé Republice Československé hned zpočátku jejích 20. let leckdo mohl vytknout i tatíčkovi Masarykovi, že i při své teorii tzv. čechoslovakismu ne příliš bystře dohlédnul na správné a právně bezvadné ošetření práv československého vynálezce Jozefa Murgaše – západní propaganda západního světa už zhruba 120 let masíruje prostor „vědění“ téhle planety svou politikou a píárkem svých lidí = všichni vědí, kdo v tom oboru byl Edison, Tesla, atd. – ALE kdy jste od nich slyšeli, kdo to byl Jozef Murgaš?!? A kdy jste to slyšeli tady od tuzemáků? Takže asi tak. Mimo mnohé jiné.

A coby tubíkontinued nechstefolge avizo k příští poznámce by se dalo připomenout z naší ČS mediální historie i to, že hned po vzniku Republiky Československé tady (krom tehdy klasických printů) zafungovala i tehdy moderní resp. nejmodernější část médií elektronických – a to Československý rozhlas, a rovněž forma distribuční (ergo agenturní) v mediálním zpravodajství, a to ČTK (čili tenkrát Československá tisková kancelář). Takže tehdejší ČSR to „zmákla“ rychle a dobře hned zpočátku – ta „malá zemička“ v srdci oné tehdejší Evropy (rodící se do svobody … inu), ta „malá zemička“ z pohledu těch tehdy evropských velmocí jako Anglie, Francie, Německo, a spol. – co se (jakožto ty velmoci) udělaly na koloniální politice, až hanba mluvit. Zatímco v době císařství Karla IV. musely (ke své hrubé nemilosti) ještě rády respektovat moc našich zemí Koruny České – dodneška to nestihly rozdýchat – jak patrno i z chování té jejich EU … Nicméně – to je vina především těch tuzemáckých politiků, co do tohoto stavu jak to Československo, tak posléze i tu ČR dostali – „to jsou paradoxy, viďte, Vaňku.“