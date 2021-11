Pavel Foltán: Kouknou, Landa, žádná sranda! aneb Was heißt sabotáž?

reklama

Totiž, jak už dlouhodobě empiricky známo, tak z mediálního mejnstrýmu se toho v tuzemácku moc konkrétního (přesně a zcela věrohodně) nedozvíte – a nota bene pak v oblasti práva, která je pro ně snad jakousi neproniknutelnou bílou zónou, kde jsou lvi – čemuž nasvědčuje i ta jejich kampaň o tomhle případu. A tak teď jenom pro letmou orientaci ctěných čtenářů jen pár základních informací ke konstrukci toho problému:

Podle aktuálního znění trestního zákoníku v jeho ustanovení § 314 „Sabotáž“ je tzv. skutková podstata zločinu sabotáže v odstavci 1 popsána takto – cit.: „Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky anebo poškodit mezinárodní organizaci zneužije svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce nebo se dopustí jiného jednání k tomu, aby a) mařil nebo ztěžoval plnění důležitého úkolu mezinárodní organizace, orgánu veřejné moci, ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru, hospodářské organizace nebo jiné instituce, nebo b) způsobil v činnosti takového orgánu anebo takové organizace nebo instituce poruchu nebo jinou závažnou škodu, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.“ Tolik citace. Přičemž pro úplnost – v odstavcích 2 a 3 je výčet standardních upřesnění podmínek pro vyšší sazbu, apod. – čímž tady nemá smysl (byť i jen letmo) se zabývat – jelikož to právě v tomhle případě zjevně nemůže nastat (s pravděpodobností, co hraničí s jistotou).

Ten konkrétní obsah textu toho trestního oznámení MZdr jsem pochopitelně nečetl – nejsem z těch struktur, co by k tomu měly přístup – takže neznám podrobnosti, ani ty důležité indicie, okolnosti, pohnutky, souvislosti, ani další procesní návrhy (vč. návrhů na provedení důkazů, apod.) – čili beru to z toho úhlu pohledu, jak ho nastavil onen mediální mejnstrým. Nicméně i tak – v té informační nouzi (jak říkávají právníci), ale i v nouzi faktů, skutečností, atd. – inu tuzemský mediální mejnstrým – lze tedy utrousit k tématu několik obecných poznámek právníka, co se malinko vyzná v letité praxi. No a jak pro ten masmediální mejnstrým, tak (zdá se) i pro toho oznamovatele zatím asi poněkud „nic moc“. Kdo chce, ať si ty zprávy o tom z toho mejnstrýmu najde a trochu se v nich probere. Uvidí sám a přebere si to. Lze to jen doporučit. I ze srovnávacích důvodů. Jinak pochopitelně (z důvodů prevence a zachování psychického zdraví) tu konzumaci mediáního mejnstrýmu & bulvárního bulváru (pár let nazpět už to docela i splývá) už preventivně doporučit nelze. Ale v tomhle má snad našinec dávno jasno.

Z mnoha zkušeností z letité právní praxe ani trochu a vůbec nic nezávidím těm lidem z branže orgánů činných v trestním řízení (zkr. OČTŘ – čili vyšetřovací orgány PČR, státní zástupci, event. pak i trestní soudci), co to dostanou na stůl k řešení a vyřízení. To plyne už jen z logiky srovnání toho, co je k dispozici z toho media mejnstrýmu s tím, co uvádí zákon (v té citaci shora). A přestože jsem za těch 40 let v praxi zažil už vskutku ledacos, tak ausgerechnet v tomhle případě už vidím, jak „snadno“ tady tahle kvalifikace zločinu „sabotáže“ těm dotčeným OČTŘ bude šroubovat, ale hlavně pak i „košer“ zdůvodňovat právě na Landu & spol., aby se to pak třeba někomu nevrátilo jako bumerang. (Což tu asi už teď nelze s jistotou vyloučit.)

Jak prý už kdosi kdesi zaslechl, že by se snad údajně leckde leckomu třeba i mohlo v tom směru zdát, že by tu snad mohla hrát nějakou roli i jakási souhra náhod, či co? Tak třeba, že i tahle dílčí kampaň zase má odvést pozornost veřejnosti někam jinam. A že prý snad někdo chce (i na to konto) získat čas, když mu poslanecká indemnita už skončila, zatímco ta slíbená diplomatická imunita mu však ještě nezačala. A navíc, když ministerská funkce jen sama o sobě automaticky žádnou imunitu ani indemnitu neposkytuje. A že už asi někdo má vítr z toho, že se Landa uměl nečekaně a rychle obklopit skupinou dobrých, nebojácných, nezávislých a zkušených právníků, co mají respekt v branži, v okolí, a jak vidno, tak už i v politických kruzích. A tak, že kdyby ten Landa třeba teď takticky překvapil metodou „průzkum bojem“ a s touhle svou rychlou rotou právníků v zádech podal kontra trestní oznámení proti těm, co ho podali na něj, tak by to asi mohlo u lidí zarezonovat jako dost dobrej rokenrol. A i procesně-právně by tím Landa otočil situaci ve svůj prospěch. Inu, jak prý kdosi kdesi zaslechl, tak i o tomhle prý by leckdo leckde mohl mluvit. Já to ale teď a tady tak, ani jinak neřeknu. A vím, proč nic neříkám, a proč jsem vůbec nic k tomu neřekl ani tady. Já tu mluvím jen o tom tristním stavu toho mediálního mejnstrýmu a jeho okolí v tuzemácku. Přičemž ve srovnání s tím je Landa a jeho skupina, včetně dotčených jeho aktivit, významově, symbolicky, ale i prakticky mnohem dál a mnohem výš, (nežli je ten kanáldekl toho mediálního mejnstrýmu, včetně těch krmičů, co pod ten dekl kydají). Je dál a výš asi tak, jako je např. význam a funkce Plejád ve srovnání s jalovostí světelných smogů velkoměst a jiných pozlátek henté oné „civilizace“.

Možná, že i na (poněkud emotivní) vlně, i v aktuální souvislosti těch shora zmíněných událostí a konstrukcí, někdo prý měl o Landovi prohlásit, „že to je magor“ a poté, že „je to korunovanej magor“. No, nevím, nevím. Standardně už z principu nikdy nikomu nevyvracím jeho svobodné právo na jeho svobodně projevený názor, samozřejmě za podmínky, že ten svůj svobodně vyřčený názor může hodnověrně doložit a dokázat – což je standardní právní podmínka, bez níž nelze (tzv. condictio sine qua non). Avšak i já osobně bych mohl (a pravděpodobně úspěšně) polemizovat s tím tvrzením o tom, že Landa je magor korunovanej, apod. A možná bych to mohl demonstrovat na jedné vlastní zkušenosti „z mého života“ (řečeno s klasikem). Kdysi asi tak v 2. polovině 90. let (minulého století = poznámka pro „mlaďochy“) mi Landa nabídl, abych hrál v jeho muzikálu „Krysař“ roli starosty v prvním obsazení, kde do role Agnes (dcera starosty) obsadil jako hlavní hvězdu Lucii Bílou, exrocksamici z Arakainu 80. let – no, „pánové, kdo z vás to má?!?“ (jak legendárně zahlásil Rocco do médií v časech svojí slávy) a tak zkrátka, kdo by si rád nestřihl první obsazení s Bělobou, a nota bene v roli jejího taty, že jo. A nota bene právě s takovou paní zpěvačkou. Pak jsme se sice s Landou (respektive s Mirjam) jaksi poněkud nedohodli, když si tam jedna hvězda v epizodní roli postavila svou hlavu, že „buď já, anebo Foltán“ – a tak to pak byla snadná volba. Nicméně – i proto, že karma je zdarma, tak ta hvězda pak těsně před tou premiérou nechala Mirjam Landu na holičkách a řekla jí, že v tom taky hrát nebude (tu epizodní roli) a to z „důvodu“, že fakticky „nakopatdoprdelejemálo“. Nicméně c´est la vie. A tak jsem v tom nehrál ani já, ani ta hvězda. A čí že to tehdá (před tím čtvrt stoletím) byla chyba? Mirjam chybu neudělala – ta jen a pouze neodhadla tu hvězdu. To se přece i zkušeným režisérkám sem tam stává, že jo. Byla to předně moje chyba (!), protože já jsem tenkrát Landovi na tu jeho nabídku kývnul. Takže – můžu si za to jen já sám. A jen tak mimochodem – ty hlavní party z role toho starosty (a byla to docela „hauptka“) si pamatuju z hlavy dodnes. Včetně souvisejících replik titulní postavy krysaře, co v tom 1. obsazení hrál Dan Landa. Proč to říkám? A zrovna tohle, a zrovna teď a tady? Inu proto, že za nějakých těch 40 let svojí profi hudební a divadelní činnosti, si z těch tisíců odehraných představení spoustu věcí nepamatuju. Ale dost věcí si pamatuju. A mám dojem, že si pamatuju hlavně ty věci, co mojí paměti stály za to zapamatování. Jinak si už pamatuju totální … víte co, že jo. Ale toho starostu z toho Krysaře si teda pamatuju dodnes. A to jen z přípravy, jen z toho nastudování. I přes to, že jsem v tom pak nehrál. A nikdy jsem pak na to představení do Unitarie nešel, a nikdy jsem si pak neposlechl ani to dvoj cédéčko, co Landa k tomu představení natočil ve studiu Petra Jandy v Jevanech (mimochodem Petr Janda se do Jevan přistěhoval do sousedství Petra Traxlera = jednoho z mých starých dobrých nejlepších přátel nejen v muzice, takže i tím jsem byl tehdy celkem v obraze).

Každopádně – jak už jsem řekl a stojím si za tím, tak ty party starosty z toho Landova muzikálu Krysař si pamatuju dodneška. Ten muzikál totiž Landa napsal dobře a dost přesně v rytmu doby. I s tou nadčasovostí toho materiálu. Odhadl i to. No a co z toho jako že plyne? Inu to, že bych si asi určitě 25 let nepamatoval cokoliv, co by napsal „magor korunovanej“ – kdyby to byla blbost, třebas blbost korunovaná – a i kdyby to řekl třebas ministr, anebo někdo na ten způsob, a podobně (i to už je dneska dávno pod mou rozlišovací schopnost). Pamatuju si chytrý věci, co mají smysl. Jak já to jen dělám?!?

A jestli tedy Landa byl někdy něco jako magor, anebo magor korunovanej, tak možná tehdá, když mi dal tu nabídku, abych u něj v Krysařovi hrál toho starostu. Tak to by v tom směru asi tenkrát na toho korunovanýho magora možná mohlo vypadat. Ale ne kvůli Landovi, spíš kvůli mně. Že aby teda i v tom bylo jasno, pane ministr.

Takže lehce s nadsázkou – jako v titulku – kouknou, Landa, žádná sranda. A žádný sobotáže. Už ani v neděli. A líbějí vodpustit, ale ráčej to už konečně roztočit, jak ty pardálové na Vlachovce každou sobotu, ať se jim to neunudí nudou. No, a jak že von to tam už tehdá řek ten starosta tomu krysařovi? „Jistě, jistě, krysaři, odpovědnost přebírám. Když se něco stane, pokutu si dám. Chachacha…“ Tak teda jo. Maj to ložený, moše Landa, stačí ty slovuty chytit za slovo. A zároveň – nejen za slovo. Jinak to všecko ani nemuseli dělat. Ale to už je jejich pivo… (jak říkával Karel Kryl).

