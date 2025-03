Pavel Foltán: Velbloud je kůň, co prošel Senátem

Senát jaksi neoplývá členy, o nichž by se dalo bezpochyby říct, že jsou to odborníci na mediální právo, nebo alespoň odborníci na média. Pro základní představu jenom velmi stručně parametry odborníka na mediální právo a média „v kostce“: Odborná erudice (tj. univerzitní vzdělání právního směru s titulem JUDr., a se specializací na mediální právo, plus dlouholetá praxe v oboru, nejlépe akademická i praktická), dále dlouholeté zkušenosti z oblasti legislativního procesu, dále pak dlouholeté zkušenosti z oblasti médií, a to jak tzv. „printů“ (tiskovin, apod.), tak i tzv. elektronických (včetně TV, rádií, apod. – jak „před kamerou“, tak i za kamerou = jak výkonnou, tak redakční, apod.), včetně tzv. „nových médií“, přičemž optimální je i dlouholetá praxe v oblasti regulace médií (vč. státní), a dlouholetá zkušenost v praxi správního práva. To vše ve standardním základu komplexně = v jedné osobě. Pak asi lze skutečně mluvit o expertech. (Tohle si páni politici uvědomte, a po těch svých marketérech to chtějte.)

Senát však takového člena nemá (velmi pravděpodobně, a spíš asi téměř jistě). Byl tam donedávna jeden senátor, co řadu těch parametrů splňoval, a to JUDr. Ladislav Faktor, nicméně tomu už mandát senátora uplynul, a (jak ho znám) osobně se ani nedivím, že už do dalších voleb nekandidoval, přestože je v perfektní kondici, a tak by ho jistě voliči v Českých Budějovicích s důvěrou zase zvolili. Jenže to by tam zase byl jenom on = jen jeden příslovečně symbolicky asi jako „weisse rabe“ …

Pro úplnost je v Senátu toho času ještě David Smoljak, co kdysi působil ve dvou TV a v jednom polit-printu bulvárního typu jako redaktor, dramaturg, apod. – nicméně to by nenaplnilo ani šestinu shora popsaných parametrů pro mediálně-právního experta – a ani čtvrtinu toho, co splňoval senátor JUDr. Ladislav Faktor, (nicméně objektivně tu lze zmínit i senátora Smoljaka - ač to, co říká v Senátu, vnímá hlas lidu negativně). A podobně i senátního novice Břetislava Rychlíka, co pár let „moderoval“ malé pořady, co pro ČT studio Brno vyráběla soukromá firma Břeťovy manželky v době, kdy v tom brněnském studiu ČT šéfdramaturgoval a posléze i řediteloval Jan Souček (tj. nynější „generál“ ČT na Kavkách). Břeťa Rychlík byl celý pracovní život divadelník – čili zcela mimo mediální právo, mediální regulaci, správní právo, mediální analytiku, atd. Ergo i ten Břeťa (při nejlepší vůli a při vší toleranci) má na hony daleko k parametrům JUDr. Ladislava Faktora, zde také z hlediska parametrů pro mediálního experta komplexně.

Když tedy senátoři na úrovni mediálně-právních expertů v tomto Senátu prokazatelně nejsou, což je (nejen podle mne) něco jako krize lidských zdrojů, pak je otázka, jestli Senát (jako takový) a senátní „kluby“ a potažmo jednotliví senátoři mají ty odborníky na mediální právo a média vůbec, podle těch parametrů shora uvedených. A mají je k dispozici – např. jako jejich analytiky, experty, poradce, apod. v dostatečné kvalitě a kvantitě? Kdo ví? Čili může si právě v tom být jistá ta menšina voličů, co ještě vůbec chodí k těm odzívnutým senátním volbám? A může si v tom být jistá veřejnost „u nás v Kocourkově“? Tedy i v tom, že do valdštejnské legislativní stáje nevstoupí bílý kůň a na jejím konci z ní nevystoupí šedý velbloud? (Opět obrazně řečeno.) Realisticky to vypadá spíš na toho velblouda, co si posléze pořadovým krokem tzv. mimochodníků zapochoduje i po hradním nádvoří, anžto ani tam (podobně jako v Senátu) nemají ve skutečnosti dost komplexně erudovaných odborníků na mediální právo, i na ta média a jejich systemizaci vůbec. A navíc „… rozkaz zněl jasně …“ VeMeNo musí projít…! Cumbefél a baxa fidli tralala. (Tragédie? Komedie? Tragikomedie? Přeberte si to.)

Přičemž v tzv. dolní parlamentní komoře (čili ve Sněmovně) ta situace není o mnoho lepší – a v relaci počtu křesel obou komor (tedy kvantitativně) je možná skoro stejná.

Řečeno s Janem Werichem nejvíc lidí „od novin“ má ve Sněmovně poslanecký klub hnutí ANO v počtu 3 (slovy tří) poslanců, a to zejména:

Stanislav Berkovec = služebně i věkem nejstarší nejkomplexnější odborník na média (tedy i co do formátu, délky, rozsahu a zhodnocení zkušeností z mediální branže). Je poněkud zvláštní, že v klubu ANO tyhle přednosti jakoby ztrácely na hodnotě. Že by? A cui bono? I tyhle syndromy byly jednou z příčin počátku konce ČSSD v éře nástupu předsedy strany & vlády Špidly, když kolem roku 2003 měla ta ČSSD taky nejsilnější klub ve Sněmovně ještě dík Zemanovi v počtu něco přes těch 70 křesel. (Memento!) I v našlápnutém klubu ANO by ve vlastním zájmu neměli zapomínat, že není radno se zbavovat zkušených poctivých loajálních expertů. Každá partaj „na vlně“ má problém s auto-imunitou i v kádrové politice (v tzv. lidských zdrojích), což je logicky i Achillova pata hnutí ANO už od počátku. A nemlich ta samá achilovka zabila tehdy „pohodlně“ vládní ČSSD – při vší skromnosti (jen fakta) – varoval jsem je před tím jejich pádem takřka prorocky na jednom jednání klubu ČSSD už někdy v půlce května 2003 – a ta „věštba“ se pak naplnila do puntíku. „Laici se divili, odborníci žasli.“ Nicméně, dále:

Aleš Juchelka = v mediální odbornosti klubu ANO (služebně i věkem) asi nejmladší s kratší praxí moderátora v ostravském rádiu Čas, a jednoho z dvojice moderátorů v pořadu Medúza z produkce ČT studio Ostrava (ty jeho začátky osobně pamatuju, i „kdo s kým o čem pro koho“, ale zatím není důvod k podrobnostem).

Martin Kolovratník = je o něco málo starší, než Juchelka, zhruba s podobnou (o něco menší) praxí z regionální redakce Českého rozhlasu v Pardubicích v letech, kdy tu na politické scéně ještě vládli tehdejší socani v režii tzv. „špidlibojs“ (nicméně to jen tak a mimoděk na okraj). V té době už coby mediální expert (při vší skromnosti - jak se říká jen co je pravda) si jak Juchelku, tak i Kolovratníka dobře pamatuju – jednak jsou oba zhruba ve věku mých dětí a jednak jsem tehdy i coby státní regulátor médií sledoval i ta pracoviště, kde tehdy oba působili (na začátku jejich kariéry). Byla to moje práce.

Jen jakoby na okraj 1 poznámka pamětníka: Berkovce znám z mediální scény už asi 45 let a pořád v pohodě je to (řečeno v hantecu) špica profi borec. Během převratu v 1989 byl jeden z prvních (asi první), kdo v Mikrofóru tehdy ještě Československého rozhlasu dělal rozhovor s Karlem Krylem krátce po jeho vpuštění do tehdejší ČSSR, a to za podmínek, kdy vůbec nic nebylo jasné. Berkovec pak začátkem 90. let byl u zrodu prvních vskutku profi stanic Evropa 2 a později i Frekvence 1 pod vedením už dnešní legendy Michela Fleischmanna (sledoval jsem to tehdy hodně zblízka – a tak velmi dobře vím, o čem tu teď mluvím – už nás tu moc není, co jako profíci osobně pamatujeme počátky toho tzv. „duálního systému“ politicky zprasenýho až hanba). A tak (velmi mírně a velmi diplomaticky řečeno) jsem se před pár lety poněkud podivil, když klub ANO vymetl z funkce předsedy mediálního výboru Sněmovny právě toho Berkovce … ale to je věc klubu ANO a vedení ANO coby partaje = do toho je mi nic – ale vskutku jsem se divil coby mediální a mediálně-právní expert (jichž v ČR už není mnoho). Inu, řečeno s Karlem Krylem „je to jejich pivo“.

5-1 koalice ve sněmovních škamnách nemá nikoho typu „mediální expert“. Její pivo. Zároveň dle vox populi nyní 5-1 vládní koalice sama sebe usvědčila z toho, že nemá ve vládě a ve sněmovních škamnách ani to nezbytně nutné penzum právního minima (resp. právního vědomí). Vládní koalice opět okázale hrubou silou protlačila cosi, co má celou řadu logických, právních, systémových a dalších vad. Nota bene půl roku před volbami do Sněmovny je to (v očích vox populi) od vládní koalice veliký hazard.

Podobně den před tím koalice protlačila Sněmovnou i zvýšení platů politiků dokonce se zpětnou platností od začátku roku (sic!) a Senát před tím statečně neudělal nic. I v té souvislosti si tedy vox populi velmi logicky klade otázku (možná řečnickou), zda to své předvolební hazardérství tahle 5-1 koalice nemá už předem ošetřené nějak jinak – volby nevolby.

Tolik na téma jednohrbý velbloud. A k dvouhrbému se možná ještě dostaneme. Asi až podle toho, co zanedlouho (v legislativně procesní lhůtě) ten Senát vypustí.