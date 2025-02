Pavel Foltán: Ýbr ales? Vas hajst? Aláhuagbar? Co se děje?

A těch maličkostí je hned několik. No a když se ty maličkosti sejdou a sečtou, no tak potom třeba i jenom tak namátkou například:

Barevná volební mapa jasně (hezky česky řečeno „blbuvzdorně“) deklaruje fakt, že to Německo, tedy neo BRD also Bundesrepublik Deutschland, ani po těch 35 letech není pintlich spojené, jednotné, celistvé jako za starých časů expanze „drang nach osten“ – ba právě naopak. Ta bývalá po druhé světové válce tzv. východní zóna alias DDR ergo Deutsche Demokratische Republik (spojená hned po roce 1989 dle zákulisních dohod „entrée nous“ Gorbačova s Reaganem v dřevěném domku poblíž Rejkjavíku o několik let předtím) je stále jiná, než je ta kýžená BRD nyní zhruba pětatřicetiletá.

Ba dokonce (Německo, div se) je čím dál tím víc DDR, tedy ve smyslu toho „zweite D“, a tedy demokratische, už s tou jasnou deklarací, že ti Němci z té někdejší „východní zóny“ zásadně nechtějí nynější ani budoucí BRD jako chalífát, ale ani jako protektorát západních mocností podle závěrů z konference na Jaltě v únoru 1945, kde to ale jaxi bylo v reálu poněkud jinak, a to také co do počtu těch skutečně „vítězných“ mocností z oné tehdejší protihitlerovské koalice (např. Anglie si tam prolobbovala Francii aspoň do kontrolní komise, a porůznu podobně, i tak nějak jinak – asi mnichovský komplex).

A už delší dobu se ledacos povídá nejen v kuloárech skutečně relevantní diplomacie mimo jiné i o tom skutečném statusu Německa, i v té podobě spojené BRD po tom roce 1989 a rozboření té Berlínské zdi. A zdá se, že už i s touto „schízou“ dochází trpělivost hlavně těm Němcům z té někdejší „východní“ zóny. (Jen tak mimoděk malá aktuální poznámka – něco podobného se děje už delší dobu také v Rakousku a dost viditelně. Ale i v Bavorsku, zatím jakoby „neviditelně“). Ale o tom (až někdy) potom.

Tyhle volby do Bundestagu v současné BRD jasně ukázaly, že to spojené Německo aktuálně vůbec není jednotné. Naopak je rozdělené na dvě poloviny = na tu západní a na tu východní zónu (podle dohody mocností z Jalty), a to přesně, viz volební mapa, je to tam barevně přesně rozlišeno. Bylo to znát už dlouho (skoro od počátku toho spojení), jen se to v rámci zumbefél trendu nemedializovalo (also „vymlčovalo“).

A kdovíjak centristicky stabilizovaně ty volby nedopadly ani v té „západní“ zóně. Tak nějak ve stylu toho ojro koala trendu = čím víc nesourodých partají v parlamentech, tím líp. (Generuje to slabé vlády, takže nestabilní demokracie = spíše demokratury; to známe už dobře i u nás v Kocourkově). A ta pravděpodobná koalice, co asi vznikne po aktuálních volbách v BRD, má i tuhle Achillovu patu = koalice CDU/CSU sice měla těch 28,6 % celkem, ale v partajním reálu CDU jen 22,6 % a CSU jen 6 % (čili taktak nad limitem, a kdoví jak to bylo, když se to sčítalo, taky jsme ledacos zaslechli až tady na tu dálku = víme svý).

Čili ani ta jejich vládní koalice nebude beton na beton a ty mimořádky klíďo píďo do roka a do dna můžou být. A to už pak asi bude jinej fičák. (Kdo to vyloučí?!?) Nota bene, když ta (při tom sčítání) relativně „vítězná“ CDU teď měla skoro stejně procent, jako měla ta AfD (sic!), přičemž ta CDU byla v kampani extra zvýhodněná, zatímco ta AfD asi tak nějak naopak. Že (?!?) … Sic! „Dej henté oné AI sčot, a budeš vidět.“ Vot, těěěchňyka.

Prostě ty zásahy do těch voleb kdekoliv (zejména v zájmech ojrismu-federalismu) už se nedají ututlat a věčně věků jim to procházet nebude. Když se rozlomí Německo, což se právě stalo, tak se rozlomí EU ještě víc. A když se pak to Německo rozdělí, a k tomu je reálně blíž a blíž, tak se ta EU sesype, jak domeček z karet. Americe first už je to fu©k, Anglie a Francie to má podobně (už jen historicky), a Rusku je to ganz egal, a navíc má v rukávu trumfy přinejmenším silnější, než jen tu převahu surovin.

No, a „fčíl mudrujte, ojro-elitáři + rádoby ředitelé zeměkoule & spol.“ (Zní už poněkud nepřeslechnutelně a zřetelně i z vox populi.)