Pavel Hasenkopf: Něco jako státní pohřeb

K pohřbům: Státní pohřeb je symbolická státní záležitost ... u nás se ho dočkali jen prezidenti (patří to tak trochu k výkonu funkce ...), v Británii monarchové, nedočkala se ho lady Diana ani Margaret Thatcherová, dočkal se ho na přání královny Winston Churchill. To jen pro srovnání.

Na druhou stranu, každá země má lidi, kterých si obzvláště váží, a není mi proti mysli uspořádat jim "něco jako státní pohřeb" - v UK tomu říkají ceremoniání pohřeb, to je to, co měly Diana a Železná lady. U nás to zatím nebylo zvykem, ale nevidím důvod, proč by se to zvykem nemohlo stát. Otázku je míra, má to zůstat výjimečná záležitost, a míra je zase dána soudností ... takže Gott ano, kdyby žil, jstě třeba prof. Hollý, ale ne že si to bude nárokovat kdekdo.

