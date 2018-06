Pavel Hasenkopf: Poche je umanutý jak malej kluk

Tak to snad aby ČSSD si tu vládu ještě rozmyslela, ne, po těch Hamáčkovo siláckých prohlášeních včera ... to jsem na kluky a holky z ČSSD fakt zvědav.

Poche včera propásl příležitost stát se respektovaným politikem, který zvládá i zatáčky a couvání (zejména v diplomacii dost důležité dovednosti) ... tím by se stal, kdyby se z kandidatury na post ministra zahraničí stáhl sám, přidal nějaké pěkné státotvorné prohlášení, že nechce být on osobně překážkou vzniku vlády a respektuje prezidenta, i když s ním nesouhlasí, a nehnal Hamáčka hlavou proti zdi. Ale to by nesměl být umanutý jak malej kluk.

autor: PV