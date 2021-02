Pavel Kalenda: Jakýsi Miloš Kadlec – typický Manipulátor

reklama

Tímto se autor snažil veřejnosti vsugerovat dvě myšlenky:

1) Václav Klaus st. si hraje na polyhistora nebo už jím je (minimálně v očích autora),

2) všichni signatáři se sami prohlašují za odborníky na klimatologii.

Protože obě tyto „myšlenky“ jsou zcela evidentní manipulací a zavádějícími tvrzeními, dovoluji si je v následujících řádcích blíže rozebrat.

Již dávno tomu, kdy Václav Klaus udělal politickou syntézu (a analýzu) nejnovějších (světových) klimatologických názorů a nechal si poradit od takových kapacit, jako byli Jiří George Kukla, Oldřich Klimánek, Miroslav Kutílek, Vojen Ložek, nebo dokonce lord Monckton. Sám Jiří G. Kukla, jako poradce (také) prezidenta Bushe staršího, jej odrazoval od podpisu Kjótského protokolu, což se mu tehdy, tuším, podařilo.

„A jaká je odbornost signatářů z ČR?“ – takto se ptá tento Kadlec. Co je to za otázku? Ptal se snad někdo signatářů referenda o vstupu do EU, zda tomuto kroku vůbec rozumí, jaká je jejich odbornost a vědí, do čeho jdou a proč souhlasí/nesouhlasí? Přesto si myslím, že i když většina signatářů Deklarace z ČR nemá klimatologii jako svůj primární obor, jsou v ní nadprůměrně dobře orientovaní a navíc jsou to lidé s velkým vzděláním a širokým rozhledem, jistě vyšším, než má jistá Gréta T., která raději než do školy chodí za školu a je tak ve své omezenosti snadno zneužitelná těmi, kdo jí napsali krátká hesla a rozhodli, že každý její projev musí být ve všech novinách po celém světě a také na plenárním zasedání OSN.

Od personálií přejděme k podstatě Dopisu 500 vědců a vlastnímu klimatickému sporu. Samotný dopis 500 vědců je v české verzi Z DE , s krátkým komentářem je ZDE .

Jak bylo rozebráno už na webu Ekolist (ZDE), klimatickou Deklaraci (kterou Kadlec označil jako „hra na odbornost“) dávalo dohromady asi 500 vědců z různých oborů, ale většinou to byly špičky ve svých oborech včetně jednoho laureáta Nobelovy ceny, přičemž v nejužším kruhu byli (všichni) profesoři klimatologie jako Richard Lindzen, Ian Plimer nebo hlavní autor Guus Berkout.

Za další spolusignatáře nemohu hovořit, ale v mém případě Kadlec napsal: „Pavel Kalenda, geofyzik a seismolog (pod deklarací uveden jako odborník na uhlí), se autoritativně vyjadřuje ke klimatu. Poskytuje rozhovory proputinovské sektě AllatRa (o té jsme již psali), vystupuje v TV Noe, propaguje se například i v komentářích na choromyslném webu Rukojmí a publikuje na dezinformačním webu Nová republika.“ a tak tyto zavádějící informace mohu uvést na pravou míru.

„Odborník na uhlí“ – byl nedokonalý strojový překlad názvu mé firmy CoalExp na stránce CLINTELu, která zaváděla v OKD od roku 1992 důlní seismické systémy, dosud monitorující seismicitu v porubech s nebezpečím vzniku důlních otřesů. Tyto systémy se osvědčily, o čemž svědčí jejich nepřetržitý provoz už 28 let a razantní snížení počtu důlních neštěstí v těch nejrizikovějších porubech.

„… se autoritativně vyjadřuje ke klimatu.“ – pravděpodobně proto, že má vyjádření nevycházejí z hesel Gréty T., nebo IPCC, ale vycházejí z mého vlastního výzkumu v oblasti klimatu. V roce 2005 jsem provedl analýzu datových řad z vrtu Vostok (Petit et al. 1999) a dospěl jsem k závěru, že nejprve narůstá v dobách poledových vždy teplota a teprve s odstupem několika desetiletí až staletí začne narůstat koncentrace CO2. Dnešní nárůst teplot a hladin oceánů tedy není nikterak výjimečný v porovnání s vývojem klimatu za posledních cca 400 tis. let. O tom jsem referoval nejenom v TV Noe (ZDE), ale také v Radiu Leonardo (Naše povětří - Atlas podnebí Česka. Beseda v MK 12.12.2007) , což vyšlo také tiskem ve Vesmíru (roč.87 (138), č. 2, s.83) i na webu Britské listy (ZDE).

V té době (2006) jsem řešil podstatu problému - vztah mezi sluneční aktivitou a planetární interakcí. Dospěl jsem k jednoznačnému závěru, že sluneční aktivita je (mimo jiné) řízena slapovými vlivy planet a referoval o tom na Slnečnom seminári ve Staré Turé (ZDE). Tuto myšlenku jsme dále rozvíjeli a dospěli k přesvědčení, že abychom byli schopni úspěšně kvantifikovat sluneční aktivitu pomocí vlivů planet, postrádáme ve Sluneční soustavě několik planet (1-4) o velikosti Měsíce až Země, a to ve velkých vzdálenostech od Slunce (ZDE). Dnes (2020) už jsme schopni namodelovat i kvantifikovat planetární vlivy na magnetické pole na Slunci, tedy i na jeho aktivitu. O tom jsme referovali na Slnečnom seminári, který měl být v Piešťanoch, ale uskutečnil se pouze on-line (ZDE). Mimochodem jsme zpřesnili i velikost dosud neznámé planety (Planet Nine), kterou také zcela jiným způsobem detekovali Batygin a Brown (2016) a dnes už i další astronomové: ZDE.

K páně Kadlece výhradě „vystupuje v TV Noe“ – tak toho si velice vážím, neboť mě pan Jindřich Suchánek pozval do svého pořadu Hlubinami vesmíru, kde vystupovala řada osobností české astronomie, a potěšilo mě, že můj díl měl i v roce 2010 třetí nejvyšší sledovanost hned po Dr. Grygarovi. Vysvětlit jsem tak svobodně mohl to, co je například popsáno v učebnici klimatologie od prof. Murry Salbyho – že prvotním hybatelem je teplota a koncentrace skleníkových plynů závisí zejména na teplotě oceánů a dále, že tyto fyzikální veličiny podléhají zákonu rovnosti parciálních tlaků plynů na hladině (ZDE).

Poskytuje rozhovory proputinovské sektě AllatRa (ZDE) – o tom, že Alltra TV je proputinovská, o tom nevím. Doposud jsem si myslel, že to je nějaká ukrajinská sekta, která ale nebrání publikaci vědeckých myšlenek na rozdíl, od mnoha našich „vědeckých“ a popularizačních časopisů. Například článek o konci Globálního oteplování nám opakovaně nepřijali ve Vesmíru stejně, jako článek o 60-letém cyklu s odůvodněním, že přece oni nepublikují nekonsensuální názory (I. Boháček 2013). Zjednodušená verze článku o Konci globálního oteplování je nyní dostupná ZDE.

V tomto článku je už uveden výsledek výpočtu akumulované energie v zemské kůře (obr. 1), který by měl teoreticky odpovídat globální teplotě. Stejně tak nám na začátku roku 2020 nepřijali ve Vesmíru článek o konci suché klimatické periody s odůvodněním, že bylo vědecky dokázáno, že v roce 2020 přijde 500-leté sucho (M. Trnka 2020), které se dále prohloubí, my máme špatná data a naše odůvodnění je nevědecké a nebylo dosud konsensuálně přijato. Tento nepřijatý článek už taky vyšel a je dostupný zde v iUhli (14.8.2020) ZDE.

„… propaguje se například i v komentářích na choromyslném webu Rukojmí“ – o tom, že by měl být web Břetislava Olšera choromyslný, nevím. To musí posoudit nejspíš psychiatři nebo právníci.

Zde jsem pouze přispěl do diskuze tímto jedním příspěvkem: „Zde je přednáška, která už byla proslovena od jara roku 2016 celkem 7x: ZDE Celá přednáška je i na YouTube (45 minut): ZDE. Písemný přepis je zde: ZDE.“ Zejména na písemný přepis přednášky jsem hrdý, protože tam jsou uvedeny zdroje ke klimatu, ze kterých jsem čerpal. Ty nikdo z odborníků nezpochybnil a platí dosud. Doporučuji všem ke studiu stejně, jako jsem to doporučil studentům FJFI ČVUT před přednáškou v roce 2020, která z přednášky v roce 2016 také vycházela.

„… a publikuje na dezinformačním webu Nová republika.“ – a nejen tam (ZDE). Na 24. Slnečnom seminári v Kežmarku v roce 2018 jsme publikovali to, jak „Sluneční aktivita a akumulace energie v kůře rozhoduje o klimatu na Zemi“. ZDE. Odvození rovnic akumulace energie v zemské kůře jsme publikovali v recenzovaném periodiku NCGT (2018): ZDE. A protože povrchová teplota na Zemi je rovnovážnou teplotou mezi zemí a atmosférou, jistě uhodnete, že při zvýšení akumulované energie v zemské kůře se musí také zvýšit globální teplota. Totéž jsme publikovali na klimatologické konferenci v Porto (2018): ZDE.

Na jiném webu Ekolist jsme publikovali také náš náhled na současné problémy klimatologie a na její vývoj: ZDE.

Možná, že se to Kadlecovi bude zdát podivné, ale také slušní komunisté se mnou udělali rozhovor na téma globální oteplování, zemětřesení, příroda a ekologie: ZDE stejně tak, jako Michaela Jílková, která mě pozvala do pořadu Máte slovo společně s Václavem Cílkem a Víťou Kremlíkem.

Můj poslední odborný článek (v klimatologii) z loňského roku (2020) potvrdil teoretické rovnice prof. Salbyho o tom, jak malý vliv má lidstvo na koncentraci CO2 (kdybychom všichni vymřeli, tak se dočasně sníží koncentrace CO2 o 10 ppm, ale bez jakýchkoli dlouhodobých vlivů na teplotu): ZDE. Tento článek se dostal i na stránky Friends of Science (Calgary): ZDE, tak i na klimatické stránky University Iowa.

Myslím si, že jsem za svou vědeckou praxi napsal více odborných článků v klimatologii než mnohý zaměstnanec příslušného ústavu, vyřešil jsem částečně otázku vlivu planet na sluneční aktivitu, akumulaci sluneční energie v zemské kůře (ve formě energie pružnosti – viz naše monografie 2011), jejího uvolňování zpět do kosmu (zemětřesení a vulkanická aktivita) a reakci atmosféry na zvýšený energetický tok (uvolňování skleníkových plynů z hornin i oceánů). Proto mě těší předposlední věta autora pamfletu „Autorům deklarace srdečně blahopřejeme k získání dalších špičkových expertů na klimatologii.“, přestože byla původně míněna ironicky. (Ale to je záležitost intelektuálního vhledu nějakého Kadlece. Příště by si mohl, dříve než ho opět přepadne blouznění, přečíst něco z toho, co jsem publikoval nebo publikovali klimatologové sdružení v CLINTELu). Jako třešničku na dortu připojuji dva poslední článečky, které vyjdou ve Vodohospodářském bulletinu, ale už jsou dostupné na ResearchGate jako preprinty: ZDE a ZDE.

