Pavel Opl: Aktivity "Milionu chvilek pro demokracii" jsou obrovskou bezpečnostní hrozbou

Andrej Babiš rozhodně není žádný "Míra Dušín". To vědí i ti, kteří jej volebně podporují. Jeho minulost je všeobecně známá, pro mnohé naprosto otřesná, jiným nikterak nevadí.

Jako člověk z bezpečnostní oblasti vím, že kdo byl vysílán pracovně mimo republiku před rokem 1989, tím spíše mimo tzv. Východní blok, nejenže byl důkladně prověřen Státní bezpečností, ale také jí po každé cestě musel poskytnout informace. A ty informace musely být natolik zajímavé, aby mu dovolili jet příště. Tedy jezdil-li léta, je nepochybné, že musel soustavně dodávat Státní bezpečnosti informace, které ona vyhodnocovala jako zajímavé. A to samozřejmě nadokládá nic dobrého.

O podnikatelských aktivitách Andreje Babiše od roku 1989 do současnosti bylo napsáno mnoho. Není to nic hezkého, ale bohužel takovýchto lidí bylo a je v naší zemi kvantum a Andrej Babiš byl "pouze" jedním z mnoha. Privatizačních a jiných darebáků, kteří zplundrovali naši vlast, jsou davy. Odseděl si to z nich pouze zlomek a obrovské škody zaplatily miliony úplně obyčejných, slušných občanů naší země.

Po vstupu do vlády Andrej Babiš vesele čerpá miliardy na dotacích, pěstuje dotované zemědělské plodiny, ze kterých se ve finále dělá palivo, a dělá spoustu dalších, naprosto neuvěřitelných věcí.

Andrej Babiš v pozici ministra financí jako první spustil udavačský web, a i když jej následně nechal odstranit, tak udavačství všeho druhu se stalo novým otřesným standardem v naší zemi, který určitým okruhům lidí slouží jako vstupenka do "společenství lepšolidí a pseudoelit".

Vláda Andreje Babiše v řádu miliard korun, které se každoročně navyšují, financuje všemožné politické neziskovky, které jako rakovina ničí životy stále většímu množství lidí v naší zemi. A zdá se, že právě toto se mu nyní vymklo z ruky a může to pro něj mít fatální následky.

Ne, já opravdu nejsem ten, kdo by Andreje Babiše hájil. Ale!

Současně ale jasně říkám, že aktivity "Milionu chvilek pro demokracii" vnímám jako vysoce nebezpečnou věc, která se může zaměřit na kohokoliv a zlikvidovat ho. Je zjevné, že tyto aktivity jsou financovány ze zdrojů mimo naši republiku, a jsou tak obrovským bezpečnostním rizikem. Přesně tímto způsobem se za "pár korun" v banánových republikách již mnohokrát měnily režimy. A ty změny nikdy nebyly k lepšímu pro tamní obyvatele. Doufám, že nejsme "banánovou republikou", aby se něco podobného stalo i u nás.

Je na vládě, aby bleskově změnila legislativu tak, aby takovéto aktivity byly postaveny mimo zákon, a mohly tak být všemi bezpečnostními složkami státu okamžitě řešeny.

Za moji osobu bych bez prodlení zadal jak policii, tak zpravodajským službám, aby okamžitě začaly operativně pronikat do těchto struktur s cílem ustanovit celou síť organizátorů, finančních zdrojů a další relevantní informace, protože již současné veřejně dostupné informace zavdávají oprávněné obavy, že se zde připravuje prostor pro nelegální svržení vlády.

