Pavel Vašek: Důkaz, který si může ověřit každý, a věc, která se může opakovat

Myslíte si, že poznáte lež, když ji budete mít přímo před očima? Myslíte si, že by jste si všimli, pokud by vám někdo předkládal stejnou lež den po dni, po dobu několika měsíců? Myslíte si, že není možné, aby si této lži nevšiml někdo z médií, politiků, osob veřejně činných? Myslíte si, že není možné, aby někdo ke lži použil informacemi o vašem zdravotním stavu, které znáte jen vy? Myslíte si, že vám nelze vzít svobodu na základě lži, která se téměř každý den objevovala v hlavních zprávách televizních stanic a byla umísťována na první stránky informačních webů?

Pokud si přečtete tento článek a budete překvapeni, pak máme problém. Pokud se nenajde nikdo, kdo byl schopný tento článek vyvrátit, pak se jedná o tragédii pro demokracii a pro náš celý politický systém. Pokud se nenajde nikdo, kdo by tento článek vyvrátil, pak máme důkaz, že chodíme k volbám zbytečně, protože je možné zmanipulovat celý systém přijímání zákonů a ještě se této manipulaci bude tleskat.

Byť by se to dalo od lékaře očekávat, nepojednává tento článek o významu řady publikovaných studií týkajících se očkování proti Covid-19.

Tento článek není pojednáním o významu studie, která prokázala, že jeden z typů vakcín -mRNA - dokáže trvale změnit dědičnou informaci očkovaných už 6 hodin po očkování (1). Ani dalších studiích dokládajících, že schopnost trvale měnit dědičnou informaci očkovaných můžeme oprávněně očekávat i dalšího typu Covidových vakcín – tzv. vektorových (2,3). Ani o studii, která popisuje různorodá poškození pokusných zvířat v důsledku podání stejného typu protilátek, jako jsou ty, které se tvoří po očkování a jejichž negativní dopady jsou schopny napravit protilátky, které se vytváří po prodělání infekce, ale ne po očkování (4). Ani o studii, v níž autoři u očkovaných sledovali tvorbu protilátek, které mají schopnost vyvolat potrat poškozením placenty (5, podrobně 6). Ani o studii, ve které došlo u podstatné části očkovaných po druhé dávce k poklesu postvakcinačních protilátek (7). Ani o studii, která ukazuje, že očkovaní jsou pro své okolí infekčnější než neočkovaní (8). Ani o studii, která 5 let před pandemií Covid-19 konstatovala, že proti Covidovému typu viru nelze vytvořit očkování, které by zabránilo šíření této infekce (9).

Ani o studii, která ukázala nesmyslnost většiny protiCovidových opatření, protože řada lidí vylučuje Covidový virus ve stolici ještě měsíce poté co, již mají negativní výtěry v krku (10). Ani o řadě dalších studií dokládajících rizika očkování i protiCovidových opatření (11).

Ani se nehodlám vyjadřovat k tomu, že kanadská federální komise zvažuje vhodnost pravidelného očkování proti Covid-19 po každých 90 dnech (12). Ani zde nebudu komentovat, jak je možné, že v demokratickém státě může Státní úřad pro kontrolu léčiv ve svém vyjádření k očkování proti Covid-19 zcela beztrestně lhát a manipulovat (13).

Ani nebudu komentovat, jak je možné, že vás o tomto lhaní státního úřadu neinformovala veřejnoprávní média - České televize a ČTK, ačkoli byla plně informována emailem, který jsem jim zaslal v červenci 2021.

Dokonce ani nebudu komentovat svůj článek, který na svůj osobní web vložila profesorka Seneff. Ta patří k významným profesorům působících na jedné z celosvětově nevýznamnějších univerzit MIT. Článek publikovaný paní profesorkou se zaobírá otázkou, proč se dne můžeme vážně zaobírat otázkou, zda není očkováním proti Covid-19 pokusem na lidech (14).

Stejně tak se nehodlám pozastavit na tím, jak je možné, že stát již dávno nezveřejnil studie, které by lidem dali pocit jistoty, klidu a vědomí, že Covid a vše související řeší kompetentní experti, kteří ví co dělají a dokáží obavy lidí vyvrátit. Experti, u kterých není pochyb, že je pro ně blaho lidí nad jejich vlastní zájmy.

Nebudu ani komentovat to, že se místo jistoty a důvěry ve schopnosti státu Covid řešit, neustále setkávám s lidmi uštvanými strachem a hrůzou z Covidu, rizik očkování, lockdownů a rouškomanie.

Ani nebudu rozebírat to proč si myslím, že řada problémů spojených s Covidem i očkováním je již nyní řešitelná a další problémy by bylo možné při troše dobré vůle a politické podpoře pořešit.

Dokonce ani nebudu rozebírat to, proč se domnívám, že není nutné, aby měl byť jediný občan obavu, že by měl zůstat bez adekvátní pomoci.

To co zde budu rozebírat se dotýká nás všech - očkovaných i neočkovaných.

Jak si všichni velice dobře pamatujeme v rámci nouzového stavu jsme my všichni byli zbaveni podstatné části základních lidských práv. Bylo nám zakázáno chodit do restaurací. Bylo nám zakázáno účastnit se koncertů, chodit do kina. Věřící byli zbaveni náboženské svobody, když jim stát zakázal chodit do kostelů. Došlo i na slova z písně Veličenstvo kat od Karla Kryla, a to když stát dětem zakázal zpívat.

Společnost byla násilně rozdělena na dvě skupiny.

Byli jsme rozděleni na očkované, kterým stát "laskavě" umožnil využívat některá státem pečlivě vybraná základní lidská práva.

A na neočkované, kteří neměli prakticky žádná práva. Situace v šikanování neočkovaných dospěla tak daleko, že se právníci museli vážně zaobírat tím, jak se mají neočkovaní domáhat poskytnutí zdravotní péče (15).

Vše výše uvedené bylo odůvodňováno statistikami ministerstva zdravotnictví o průběhu Covid-19 v ČR. Tyto statistiky byli zveřejňovány pravidelně každý den. Obsahovaly údaje o počtu nově nakažených, uzdravených a zemřelých (16).

Nejdůležitější je to, že na jaře 2021 byla na základě těchto údajů vypracována zpráva o průběhu Covid-19 v České republice. Jedná se o naprosto zásadní materiál, neboť jej vláda premiéra Babiše předložila poslancům jako podklad, z něhož mají vycházet při hlasování o prodloužení nouzového stavu (17). Bezesporu i díky tomuto materiálu také vláda dne 26.3.2021 požadovaný souhlas k prodloužení nouzového stavu získala (18). Díky tomuto materiálu byl tedy ovlivněn proces přijímání zákonů a my všichni přišli o podstatnou část lidských práv.

Stejně tak je důležité to, že stát Covidové statistiky vytváří díky tomu, že má přístup k informacím o našem zdravotním stavu. V tomto případě o pozitivním či negativním výsledku testu na Covid-19. Můžeme mít tedy pocit, že s těmito citlivými informacemi stát také odpovědně nakládá. Věříme svým lékařům. Věříme zdravotním sestrám. Proč bychom tedy nevěřili státu, který má k našim nejcitlivějším údajům přístup?

Problémem je, že v této zprávě byl zpětně navýšen počet nově nakažených. Jen pro říjen 2020 byl zpětně po půl roce počet nakažených navýšen o více než 33 tisíc. Z 264 334 nově nakažených se zázračně o půl roku později stalo 298 000. Navýšení počtu nakažených pro říjen tedy činí zhruba 10% (viz. tabulka níže).

Při podrobnější zpětné kontrole zjistíme, že v delších časových obdobích ve statistikách zveřejňovaných ministerstvem zdravotnictví nesedí ani počty zemřelých a uzdravených (19).

Zodpovědní činitelé, včetně bývalého premiéra Babiše by toto zázračné navýšení počtu nově nakažených měli rozumným způsobem vysvětlit, protože samo ministerstvo zdravotnictví ve své analýze uvádí, že dohlašování počtu nakažených trvalo 4 dny (20). Dle ministerstva zdravotnictví tedy není možné, aby se po uplynutí 4 dnů nějakým způsobem ve statistikách měnili počty nově nakažených.

Stejně tak by představitelé bývalé vláda měli vysvětlit, jak je možné, že se v delších časových úsecích měnil i počet zemřelých a uzdravených (19). Zpětné masivní zmrtvýchvstání a opětovné zpětné umírání na Covid rozumně myslícímu člověku jako argument nemůže stačit.

Chcete si tyto počty sami přepočítat?

K přepočítaní potřebujete znát počty nakažených udávaných ministerstvem zdravotnictví pro období, které chcete zkontrolovat, dobu po kterou jsou počty do statistiky dohlašovány a pro srovnání počet udávaný v analytické zprávě ministerstva zdravotnictví z března 2021, která sloužila poslancům jako podklad pro rozhodování o prodloužení či neprodloužení nouzového stavu.

Počty nakažených udává ministerstvo zdravotnictví na webové stránce ZDE.

Jak již bylo výše uvedeno, doba dohlašování počtu nově nakažených je 4 dny. Po čtyřech dnech je tedy již počet nakažených „neměnný“ (např. str. 16; 20).

Počty nakažených, jaké ministerstvo udávalo se dají nalézt pomocí webové aplikace na stránce ZDE.

Jediné co musíte udělat je to, že do vyhledávacího pole na této stránce vložíte celý odkaz na stránku, kterou si chceme nechat zobrazit v podobě, v jaké byla v minulosti na internetu dostupná.

Do vyhledávacího pole tedy zadáte celý výše uvedený odkaz na statistiky ministerstva zdravotnictví.

Ve výsledcích si poté můžete vybrat zálohu stránek z doby dle vaší libosti.

Mé výsledky jsou uvedeny v tabulce níže. Vzhledem k nutnosti zachování 4 denního časového intervalu uvádím počty nakažených, tak jak je ministerstvo zdravotnictví udávalo dne 15.10.2020 v 8:56:28 (21), 23.10.2020 v 4:53:53 (22), 31.10.2020 v 22:48:15 (23), 6.11.2020 11:38:31 (24).

Započítány jsou pouze vytučněné údaje, tak aby byl dodržen interval 4 dnů pro započítání zpožděně dohlášených údajů.

Je možné, že při výběru záloh stránek ministerstva zdravotnictví v jiných časech získáte mírně odlišné výsledky, dle toho, jak byly počty nově nakažených ministerstvem zdravotnictví v danou chvíli pozměněny.

