Petice proti senátnímu návrhu na novelizaci autorského zákona

Senátní návrh z pera senátora Valenty je postaven na tom, že některé provozovny a některá další zařízení, by neměly mít ze zákona povinnost, platit za užití hudby a audiovizuálních děl vlastníkům těchto práv. Tedy autorům, hudby, textařům, interpretům, muzikantům, hercům, scénáristům nebo režisérům, ani vydavatelům, kteří do výroby díla vložili vlastní peníze.

Odměny pro nositele práv duševního vlastnictví v ČR jsou ve srovnání s dalšími státy Evropy několikanásobně podhodnoceny při srovnání ve vztahu k hrubému domácímu produktu. I přes to přichází senát s úpravou novely, která by znamenala razantní snížení odměn pro majitele práv a dále:

Zásah do osobnostních práv a soukromého vlastnictví. Zásah do mezinárodních smluv v rámci Evropy i světa. Zákonem nařízené snížení odměn pro majitele práv v soukromém sektoru. Narušení podnikatelské svobody a vztahu mezi majitelem díla a jeho uživateli. Rozjetí tisíce soudních sporů, které by okamžitě zahltily naše soudy. Novela by ochromila práva autorů, interpretů, herců a dalších majitelů v oblasti duševního vlastnictví.

Duševní vlastnictví, tak jako osobní vlastnictví, je základem kulturní společnosti a nesmí být oklešťováno jakoukoli zájmovou silou. Schválení tohoto návrhu by vyvolalo pošlapání těchto zásad a vyvolalo by tisíce soudních sporů, narušilo uzavřené mezinárodní smlouvy a vystavilo Českou republiku i mezinárodním soudním sporům.

Navrhovaná novela přináší návrh na porušování oprávněného požadavku na odměnu při užití děl majitelů autorských práv tam, kde užití díla nemá údajně přímý vliv na hospodářský výsledek. Dle rozsáhlých analýz vlivu hudby na zákazníka a se jedná o zdůvodnění mimo realitu života. Naopak navržená novela by omezovala majitele práv nakládat svobodně se svým majetkem, kterým je duševní vlastnictví, což je základní právo ve svobodném společenství a svobodném podnikání v demokratické společnosti.

Přijetí tohoto návrhu by znamenalo, že ceny za výrobek, či dílo hmotné, nebo duševní, by ovlivňoval stát, dle přání vlivného uživatele, nebo skupiny uživatelů přímo zákonem.

Senátní návrh nebyl prodiskutován se žádnými oprávněnými majiteli práv, ani s právníky na autorské právo a zástupci autorů a výkonných umělců a nebyl brán zřetel na mezinárodní úmluvy v oblasti autorského práva.

Proto apelujeme na poslaneckou sněmovnu a vládu, aby tento zlom v našem právním řádu nedopustila a tento návrh sněmovny nepřijala.

Prosíme všechny, kteří si váží osobního duševního vlastnictví a svobodného podnikání v ČR o podporu této petice svým podpisem.

Bližší vysvětlení a právní rozbor situace najdete v dopisech, které jsou odeslány všem poslancům českého parlamentu Svazem autorů a interpretů, Hereckou asociací a společností Intergram (ZDE a ZDE).

Petici můžete podepsat ZDE.

autor: PV