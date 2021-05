Petice za ponechání Jana Pirka ředitelem kardiocentra IKEM

reklama

V médiích se objevila informace o odvolání pana profesora Pirka z postu ředitele kardiocentra. Pan profesork Pirk, je je nejen legenda a špičkový odborník, je to největší kapacita v daném oboru u nás.

Především je to duchovní otec kardiocentra, to on takříkajíc vydupal ze země kardiocentrum a tak říkajíc na zelené louce postavil.

Je to především a snad i výhradně jeho zásluha, to on přišel s myšlenkou vybudování kardiocentra. To on čelil pochybovačům a pesimistům a tomu když ho nazývali snílkem. Profesor Pirk sehnal podporu pro myšlenku kardiocentra, prosadil jí a sehnal finance. To on nastavil parametry fungování kardiocentra a vybral nejlepší odborníky. Pan profesor Pirk je bezesporu nejen duchovním ale i hmotným otcem Kardiocentra. Kardiocentrum je jeho celoživotní dílo a bezesporu jeho životním dítětem.

Pokud mu seberete post ředitele, je to jako kdyby jste rodiči znásilnili a zavraždili dítě před jeho očima.

Proto Vás naléhavě prosíme, zvažte toto své rozhodnutí.

Odvolání pana profesora Pirka z postu ředitele kardiocentra je hrubá manažerská chyba ale především je to (navenek) projev pohrdání a neúcty k celoživotnímu dílu pana profesora Pirka.

Nevíme, jaké skutečné pohnutky vedly Ing. Michala Stiborka, MBA k tomuto neštastnému kroku ale lidsky je neobhajitelné, odvolání z funkce (či záměr odvolání) sdělit panu profesorovi v den jeho narozenin. V médiích se objevila informace, že Ing. Michal Stiborek, MBA ředitel IKEM potřebujete změnu na pozici ředitele kardiocentra, protože se zahajuje výstavba a vybavení nového pavilonu. Prý potřebujete někoho, kdo u toho bude déle než prof.Pirk. Co to zkusit řešit více lidsky, s empatii a úctou k profesoru Pirkovi a zřídit pozici náměstka pro výstavbu v jehož kompetenci by bylo i vybavení nových pavilonů? Snažně Vás prosíme o přehodnocení Vašeho rozhodnutí.

P.S. Pevně věříme, že pokud má i nadále platit oslovení, tak naší naléhavé prosbě vyhovíte. Silní a moudří muži jsou schopni přiznat omyl, jen hlupáci a ješitové si trvají na svém v domnění, že neztratí svojí tvář.

