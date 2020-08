Petice za pravdivé a přesné informování o "pandemii" Covid 19

reklama

Žádost o poskytnutí informací a zároveň Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb, za věcné informování ve věci Pandemie Covid 19, SARS-CoV-2, za racionální, poctivý a odpovědný přístup institucí, médií, expertů, v této složité situaci. Praha:17.8.2020

EK-EU Ursula von der Leyen

poslanci Evropského Parlamentu

WHO kancelář v ČR MUDr Alena Šteflová

Vláda ČR Andrej Babiš

MZ ČR Adam Vojtěch

Hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová

poslanci obou komor Parlamentu ČR

na vědomí: TI ČR David Ondráčka tiskové agentury: Reuters, AFP, AP, Bloomberg, další zahraniční média

Vážení přátelé, žádám vás o poskytnutí informací, ke kterým se vztahují vaše kompetence (týká se institucí), případně na ně máte názor (týká se poslanců a expertů). V případě českých institucí žádáme o poskytnutí informací ve smyslu §14 z.106/1999Sb, v případě orgánů EU pak žádáme o poskytnutí informací a dokumentů dle směrnice číslo 1049/2001 Evropského parlamentu a Rady Evropské unie z 30. května 2001. Požadované informace k "pandemii" COVID 19, SARS-CoV-2: Proč nejsou počty zemřelých s Covidem metodicky tříděny na ty, u nichž mělo onemocnění Covid dominantní podíl na úmrtí, a na ty, kteří zemřeli na jinou těžkou chorobu či událost (infarkt, embolie, iktus, poslední stadium rakoviny, selhání srdce, ischemická choroba, cirhóza jater, sebevražda, těžká demence, nehoda atd.)?

Jaký má význam denně publikovat a hlásit čísla zemřelých s Covidem? Proč jsou dosud za nakažené - nemocné - Covid 19, označováni ti, u nichž byl virus Covid 19 pouze detekován na sliznici, ale nemocí netrpí?

Bere MZ ČR a WHO v úvahu psychický stav ohrožené části populace, která je nepřetržitě konfrontována s hrozivě vyhlížejícími statistikami, nemajícími žádnou racionální vypovídající hodnotu?

Požadované informace k Vakcíně proti COVID 19 - SARS-CoV-2, jejímu vývoji, případnému použití a financování:

Kdo konkrétně rozhodl o zkrácení požadované testovací doby a dalším zjednodušení podmínek k testování nové vakcíny?

Kteří odborníci tuto variantu garantují?

Kdo přejímá jednoznačnou odpovědnost za případné negativní důsledky očkování?

Bude očkování novou vakcínou proti SARS-CoV-2: povinné?

Budou lidé, kteří se nenechají očkovat jakkoliv omezeni (např. při školní docházce, v zaměstnání, při cestování atd.)?

Bude zřízena evidence očkovaných, jaký bude mít evidence charakter?

Budou novou vakcínou SARS-CoV-2: očkováni lidé s poruchou imunity, lidé užívající imunosupresiva, lidé trpící těžkými formami onemocnění: např. rakovina, CHOPN, astma, cukrovka, chronická ischemická choroba, selhávání srdce, chronický stres, těžká deprese, různé chronické záněty, autoimunitní onemocnění a další závažné nemoci?

Kdo a jakým způsobem vyhodnotí, že riziko vakcinace dostatečně neotestovanou vakcínou, nepřevýší riziko nakažení Covid 19?

Proč se ve studiích na lidech jako placebo využívá jiná očkovací látka, když placebo nesmí obsahovat žádné účinné látky?

Kdo a jakou formou, rozděluje 15,9 mld euro z dárcovského summitu?

Dle jakého klíče, kolik a komu již bylo v souvislosti s vývojem vakcíny zaplaceno? Jak budou přesně tyto finance vyúčtovány?

Stanoviska autorů petice a petentů k roli České i Evropské exekutivy, organizace WHO, veřejných sdělovacích prostředků a zainteresovaných expertů, v příběhu pandemie COVID 19 - SARS-CoV-2. Tyto informace považují autoři a petenti za podstatné neb se snaží zpřehlednit trvající zmatené informování o "pandemii". 1) Chaos a strach. Michael Foucault: Dohlížet a trestat - Panoptismus - stručná parafráze "Epidemie umožňuje kontrolovat populaci, určit každému jeho místo, vést o každém podrobné registry informací a vytvořit strnulý prostor, v němž každý občan podléhá přímému vlivu moci. Sen o epidemii nakažlivé nemoci je snem o vládnutí." Publikování zavádějících čísel a způsob presentace "pandemie", vyvolává strach. WHO nepřetžitě publikuje rekordní čísla "nemocných - nakažených" a zemřelých s "Covid 19". Staří a často nemocní lidé, odkázaní na tyto chaotické a znepokojující informace, mají zcela logicky pocit, že jsou, jako tzv. riziková skupina, přímo ohroženi na životě. A tím se jimi skutečně stávají, zejména z důvodu chronického stresu a zvýšené hladiny kortizolu. Všichni lékaři vědí (i MUDr Maďar a MUDr Prymula), že stres přispívá ke vzniku autoimunitních onemocnění, při nich se imunitní systém obrací proti svému "majiteli". Stejně tak napomáhá stres plnému propuknutí skrytě probíhajících infekcí. Experti z Imperial College London ve studii na 535 nemocných Covid 19,vedené Waljit S. Dhillo, MBBS, PhD tvrdí:" U pacientů s COVID-19, kteří mají při vstupu do nemocnice, vysoké hladiny steroidnío hormonu cortisol, je podstatně zvýšené riziko úmrtí". /Zveřejněno již 18.6. online in Lancet Diabetes & Endocrinology/ Rozum a lidskost nám velí: Staré a nemocné spoluobčany (tzv.rizikovou skupinu) je třeba uklidňovat, dodat jim účinné roušky s výměnným nanofiltrem a vysvětlit, že smrt nehrozí více než vloni. Nejen Veřejnoprávní Česká televize, jistě bez zlého úmyslu, pět uplynulých měsíců děsí podivnými "statistikami" značnou část české populace. Sice deklaruje vyváženost a nezávislost, ale téměř nedává zaznít oponentním či menšinovým názorům, neklade závažné otázky, které se nabízejí. Výše jich je 17. Je nutné naslouchat oponentům a odpovídat na těžké i nepříjemné otázky. Stateční, důslední a zodpovědní novináři, hájí prostor SVOBODY a nehledě na hypotéky, leasingy a početnou rodinu, slouží svobodné společnosti a neúnavně kontrolují mocné.

Potřebujeme informace! Validní a v proporcích - odpovídající váze "pandemie".

Možná by nám více prospělo vědět, že každý den na nedostatek kvalitní pitné vody, zemře 5 000 dětí. /unicef.cz/, než matoucí čísla umrtí s Covidem. Mohlo by to zaujmout "filantropa" Billa Gatese. Vakcín se děti nenapijí, ale čisté vody ano.

2) Nová vakcína za jeden rok. Je to zodpovědné počínání? Jak se v tom vyznat? Podle epidemiologa a našeho Covidového eperta č.1, Romana Prymuly, by vakcíny proti novému koronaviru, měly být připravené koncem října. /novinky.cz 15.7.2020/ Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (aifp.cz) tvrdí : "Vývoj vakcíny je složitý a časově náročný proces. Než je vakcína zaregistrována a uvedena na trh, prochází dlouhým a pečlivým procesem výzkumu, po němž následuje mnoho let testování, aby byly splněny přísné regulatorní požadavky. Vývoj vakcíny obvykle trvá 12 až 15 let." Účinnou vakcínu chce mít Evropská komise během 12 až 18 měsíců s tím, že se zkrátí požadovaná doba a další podmínky pro testování. Unijní exekutiva už navrhla dočasné zmírnění pravidel pro schvalování očkovacích látek obsahujících geneticky modifikované organismy (europa.eu) Experimentální vakcína společnosti AstraZeneca + univerzity Oxford, je bezpečná a v první fázi klinických testů na zdravých dobrovolnících vyvolává imunitní reakci (idnes.cz, 20. 7. 20) "Rané reakce organismu na bezpečnost vakcíny potvrdily, že ve zkoumané skupině byly lokální a systémové reakce časté a srovnatelné s předchozími testy a dalšími adenovirovými vektorovými vakcínami. Mezi tyto reakce patřila dočasná bolestivost či citlivost místa vpichu, mírná až střední bolest hlavy, únava, zimnice, horečnatost, nevolnost a bolest svalů. Slepé testování tisíce dobrovolníků probíhá tak, že 1. část dobrovolníků je očkovaná zkoušenou vakcínou a 2. část nedostává placebo, ale dávku meningokokové vakcíny MenACWY." (ČTK 20. 6. 2020 citace časopisu The Lancet) Není možné tvrdit, že je vakcína bezpečná, když nesledujeme její působení v delším čase. Negativní důsledky, i velmi závažné, se mohou projevit po letech a manifestovat se postupně. Nikdo netuší, zda je vakcína bezpečná. Tvrdilo to pouze vedení firmy AstraZeneca. Přesto AstraZeneca odmítá nést odpovědnost za jakékoliv negativní účinky vakcinace! "To je jedinečná situace, kdy my jako společnost prostě nemůžeme riskovat, pokud za ... čtyři roky bude vakcína vykazovat vedlejší účinky," řekl Ruud Dobber, člen výkonného týmu AstraZeneca, společnosti Reuters. https://uk.reuters.com/article/us-astrazeneca-results-vaccine-liability/astrazeneca-to-be-exempt-from-coronavirus-vaccine-liability-claims-in-most-countries-idUKKCN24V2EN Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., ředitel biologického centra AVČR však tvrdí: "Pro mě osobně se jeví velmi perspektivní preparát AstraZeneca - jsou nejdál v klinickém testování a registrace by měla proběhnout do konce roku." redaktor: "Jak dlouho by se měly testovat vakcíny?": Libor Grubhofer: "Dostačující délka testování je několik měsíců, po dohodě s vládními institucemi je povolen jakýsi zrychlený režim, který by samozřejmě zaručoval, že ten produkt je naprosto bezpečný z hlediska zdraví očkovaných lidí, ale že nemusí proběhnout statisticky tak zásadním způsobem jako je třeba v mírové situaci výroby vakcín." (ČT 24, 12. 7. 2020)

3) Miliardy eur na vakcíny 27. 6. EK EU vybrala na vývoj vakcíny 15,9 miliard Euro, tj. 414 miliard Kč ZDE (vybralo se i jinde: např. od Gates foundation + CEPI 384 milionů dolarů, Japonsko a Kanada každý přes třičtrvtě miliardy dolarů. Saúdská Arábie půl miliardy eur. USA 1,7 miliardy dolarů. Brazílie 380 mil. dolarů. atd.) + příjmy z prodeje vakcín? Nejen v době velké ekonomické krize je důležité, aby bylo s takto astronomickou částkou nakládáno zodpovědně. Aby bylo otevřeně a přehledně komunikováno, jak jsou a budou tyto zdroje utráceny. Pro představu: rozpočet na výstavbu a vybavení krajské všeoborové nemocnice ve Zlíně je 14 mld. Kč. Fabrika okamžitě schopná vyrábět 1,2 miliardy vakcín ročně, stojí 167 milionů dolarů, tedy 3,7milardy Kč.(prahavaccines.cz 2. 6. 2020) Nová moderně vybavená mateřská školka pro 110 dětí - 97 milionů Kč, nový Aquapark v Opavě - 380 mil. Kč, bedýnka čerstvé organické zeleniny(cca4kg) 340Kč,- Pokud to s Covid 19 - SARS-CoV-2, dopadne jako se Sars, Mers, či prasečí chřipkou, skončí stamiliony vakcín jako stamiliony krabiček Tamiflu ve spalovně nebezpečného odpadu a zároveň se populace vyhne riskantnímu očkování. Doufejme. I tak bude "cena" vysoká. Ponese za ni někdo odpovědnost?

Žádáme důrazně všechny odpovědné orgány a zainteresované jednotlivce, aby ve věci "pandemie Covid 19, SARS-CoV-2" jednali odpovědně, profesionálně a v souladu se svým nejlepším vědomím a svědomím. I Hippokratovským: " ?π? δηλ?σει δ? κα? ?δικ?? ε?ρξειν"

Petici zpracoval, za petiční výbor jedná: Pavel Škapík - bydliště: Novosedly nad Nežárkou 125, 378 17, Česká republika, +420 776 620 161, pavelskapik@centrum.cz peticecovid@seznam.cz Petiční výbor: Jan Pekárek, Pavel Škapík Sběr podpisů na standardní petiční archy bude probíhat od 20. 8. Zájemci obdrží petiční archy ve formátu PDF, DOC. Platná signace musí obsahovat jméno, příjmení, přesnou adresu, vlastnoruční podpis.

O petici žádejte zpracovatele, vyplněné petiční archy, nebo jejich scany(budete li sbírat podpisy delší dobu), zasílejte zpracovateli. Děkujeme za podporu.

Praha: 17. 8. 2020

Petici je možné podepsat ZDE.

