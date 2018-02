Petice za spravedlivé odměny členů volebních komisí

Vážení žurnalisté,



obracíme se tímto na novinářskou obec, aby informovala o ignorování našich požadavků na doplacení odměny za práci v okrskových volebních komisích při prezidentské volbě. Ptejte se členů vlády, hejtmanů, poslanců a senátorů, proč na naše žádosti a výzvy nereagují ani ze prostou odpovědí na e-mail.



Obrátili jsem se na vládu České republiky veřejnou výzvou, ale nikomu jsme zatím nestáli ani za odpověď.



Vyzýváme tímto podruhé vládu ČR, především pak jejího předsedu, premiéra Ing. Andreje Babiše, aby s námi vstoupil do jednání a hlavně aby konal. #nekecáme #makáme. My jsme si volby "odmakali".



Požadujeme, aby vláda mimořádně doplatila řadovým členům volebních komisí 500,- Kč za první kolo volby. Předsedové a zapisovatelé dostali přidáno 500,- Kč automaticky, od Ministerstva vnitra, vyhláškou. Nefér, nespravedlivou a nesystémovou vyhláškou, která nadělala zle mezi lidmi.



Požadujeme, aby vláda mimořádně doplatila všem členům volebních komisí 1800,- Kč za druhé kolo volby, aby základní odměna pro všechny byla ve výši, jako za kolo první. 200,- Kč za celý volební víkend nestačí.



Jsme přesvědčení, že lze vymyslet způsob, jak vláda může, mimořádnou dotací obcím, nebo darem, tyto odměny doplatit, i zpětně, všem členům volebních komisí, tak jak požadujeme v naší petici, ke které se připojilo již více než 30 tisíc komisařů.



Bedlivě jsme sledovali program jednání vlády dne 4.2.2018, ale ani zmínka. Totéž na programu vlády dne 14.2.2018, s tou malou výjimkou, že ministr vnitra navrhuje navýšení prostředků na platy pro Policii ČR, za dohled na průběh prezidentské volby.



Práce policistů a strážníků si velmi vážíme. Ministerstvo vnitra se tak ale usvědčilo ze lži, když tvrdilo, že s prostředky pro komise nebylo pamatováno v rozpočtu pro rok 2018. Když lze doplatit policistům, jde to i volební komisařům. Lze vyjednat rozpočtovou změnu, peníze najít.



Trváme na svém a nesmíříme se s odmítnutím. Stát prostředky má. Vláda se chlubí přebytkem rozpočtu za rok 2017.



Okrskových volebních komisí pracovalo 14 866, dle Ministerstva vnitra v průměru osmičlenných. Na kroky vlády tedy čeká přibližně 118 928 komisařů, kteří se cítí nedoceněni a opomíjeni.



Až na hejtmana Libereckého kraje nás nepodpořil žádný další hejtman.



Z 284 členů Parlamentu ČR se ozvalo 7 jeho členů. Ignorace.



Vyzvali jsme i všechny obce a města, aby mimořádně odměnily své komisaře z vlastních rozpočtů. Zastupitelstva se postupně připojují, dle svých rozpočtových možností. Moc je za to chválíme.



Pro vládu je to ostuda. Volby jsou záležitostí státu a ne samospráv. Snad i tento stav je důvodem rozdělení společnosti. Nebo jeho symptom. V Praze nikdo nenaslouchá. Nenaslouchá a nekomunikuje vláda, parlament ani ministerstva.



Podpořte nás tedy Vy, novináři.



Předem děkujeme!



Patrik Koranda, v. r.

za petiční výbor a patenty

P.S. "Jsme připraveni poskytnout Vám všechny dopisy, většinou bez odpovědi, seznam obcí, co doplatí komisařům odměnu ze svého. I pár negativních reakcí. Reakce obcí a měst a krajů, kde nás nepodpořili. Veřte, je to zajímavá sonda do duší lidí, co spravují naši zemi"

Psali jsme: Petice za zachování stromů na Štefánikově ulici ve Zlíně Petice proti likvidaci německých hrobů na chomutovském hřbitově Petice: Nesouhlas s velkoplošným kácením stromů v Hlučíně Petice za přezkum vystupování Reného Zavorala Etickou komisí Českého rozhlasu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV