Petice za zachování krmných míst a boudiček pro kočičí bezdomovce

Tyto kočky jsou kastrované, pravidelně krmené, odčervené. Ve své lokalitě krmené lidmi, kteří se o ně starají již roky. Krmná místa slouží i k monitoringu koček, ať již nově příchozích nebo ke sledování zdravotního stavu zvířat. Dobře krmená kočka, je i chráněna před infekčními chorobami a je zdravá.

Díky krmným místům, jsme mohli odchytit ztracené kočky a vrátit je původním majitelům. Díky krmným místům, můžeme monitorovat nově příchozí kočky, které byli nezodpovědně namnožené lidmi, kteří stále nechápou a odmítají kastrace svých koček, kočky si pak zákonitě hledají nová teritoria pro život. V tomto bychom uvítali pomoc od města s kastrační osvětou a vyhláškou o povinné kastraci všech nechovných zvířat. Protože jen díky lidem, se ocitli kočky na ulici.

Nově příchozí kočky odchytáváme, dáváme do domácích dočásek a hledáme původní majitele, pokud se majitel nenajde, kočky kastrujeme a z 90% nacházíme nové domovy. Do původní lokality, pokud je bezpečná se vypouští zpět jen velmi plaché zvíře, které by v domácím prostředí, nebo útulku velmi strádalo. Některé kočky, přestanou přijímat potravu a musí se vrátit zpět.

Ve čvrtek 1. 11. byly odvezeny (vyhozeny) krmné mističky a boudičky, které chrání kočky před nepřízní počasí, bylo to na nařízení šéfa životního prostředí v Litoměřicích. Bez jakékoliv komunikace, upozornění lidem kteří jsou vlastníky boudiček, mističek, kteří na své vlastní náklady, kočky denodenně krmí, pravidelně odčervují a mnozí z nich nechali na své náklady i kočky vykastrovat. Žádáme navrácení soukromých věcí, žádáme ponechat věci na krmných místech, kam kočky docházejí již dlouhé roky na stejná místa.

K humánnímu přístupu ke zvířatům se naše republika zavázala podpisem mezinárodní Evropské dohody o ochraně zvířat v zájmovém chovu, která je součástí našeho právního řádu. Člověk k sobě připoutal zvíře, učinil na sobě závislým a je tedy na nás, abychom se pečlivě, řádně postarali o blaho zvířat, která se ocitla bez pomoci na ulici.

Spolek na ochranu zvířat Litoměřicko

autor: PV