Petice za záchranu domácí zdravotní péče

Nepřipusťme návrat do let totality, kdy naši blízcí tiše čekali na svůj konec za plentou v přeplněných nemocnicích a lidé s hendikepem žili výhradně v ústavech.

Chceme přimět politiky, aby se věnovali vážnému podfinancování domácí zdravotní péče, které dlouhodobě chybí třetina prostředků pro zdravé fungování. Jedná se o velmi malou částku (0,3 % ročního rozpočtu veřejného zdravotnictví) s obrovským efektem. Pro přežití nekomerčních poskytovatelů domácí zdravotní péče jsou ale tyto peníze naprosto zásadní.

Charita Česká republika pečuje o třetinu všech pacientů v domácí péči. Při zániku domácí zdravotní péče by pro ně stát musel vybudovat 10 nových nemocnic pro dlouhodobě nemocné, každou s 10 lůžkovými odděleními, kde by mnohdy leželi až do posledních dnů. Místo balíku peněz uvolněných na záchranu domácí péče tak bude muset stát za pár let zaplatit mnohonásobek za výstavbu a provoz nových areálů. Že ty peníze budou pochopitelně chybět jinde, pak pocítíme všichni.

Podstatné přitom je, že to budou pacienti, kteří chtěli zůstat doma, nechtěli do nemocnice. Každý má totiž právo čerpat bezplatně zdravotní péči, i když se rozhodne stonat nebo zemřít doma. Stát je povinen vytvořit podmínky, které to umožňují, jenomže v tom dlouhodobě selhává.

My, níže podepsaní občané České republiky, žádáme, aby se politici zasadili o záchranu domácí zdravotní péče a zabránili kolapsu, který jí hrozí. Děkujeme.

Petici můžete podepsat ZDE.

Psali jsme: Na zdravotní péči se u nás dává málo. Profesor Pafko vytáhl smutná čísla. A promluvil o Zemanovi a vyznamenání Ministryně Maláčová: Diskuze o sociálních službách je každoroční téma Výborný (KDU-ČSL): Výpadek některých sociálních služeb může nastat už v říjnu Bartošek (KDU-ČSL): Zlepšení sociálních služeb je stálá priorita

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV