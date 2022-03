Petr Bošnakov: Řidič jako rukojmí ČKP

reklama

Docela dlouhá doba, chtělo by se říct. A tak jsem začal pátrat po důvodu, což se zpočátku jevilo jako docela jednoduché. Podle zákona měla přijet Policie ČR, což se skutečně stalo, označit nabouraná vozidla a vyzvat ŘSD k jejich odstranění, což by vedlo ke zprovoznění dálnice. Ředitelství silnic a dálnic má přitom pro tento úsek smluvního partnera. Jak ovšem vyšlo najevo, Policie ČR obešla zákon, vyřešení dopravní zácpy i na české poměry málo vídaných rozměrů, nechala na řidičích, kteří se logicky obrátili na asistenční služby svých pojišťoven. A protože jedna věc je přijet, naložit a odtáhnout dejme tomu vůz střední třídy, další kamión, vznikl na dálnici totální chaos. Do toho pracovali záchranáři a přistávaly vrtulníky, škoda, že se dokumentace vzniklého panoptika z pro ně neznámého důvodu nechopila veřejnoprávní televize. Kdybych nespěchal, a nebyla zima, jednalo by se o adrenalinový zážitek. Na můj dotaz směrem k ŘSD, kdo mi uhradí čas a nemožnost dobrat se v rozumném čase cíle, mi bylo face to face sděleno, že organizace financovaná státem sice odpovídá za silnice a dálnice, neřídí ovšem Policii České republiky. A pojišťovnám v případě uzavření dálnice nejde o co nejrychlejší zprovoznění, ale o profit vlastních asistenčních služeb, což se sice neslučuje s potřebami řidiče, nicméně nikdo s tím nic neudělá.

Tím ovšem války o odtahy, jejímž rukojmím je účastník silničního provozu, nekončí. Vzhledem k tomu, že ŘSD, jejímž nejsem velkým fanouškem, neboť dlouhodobě platím za neexistující dálnice, se rozhodla skončit s rolí otloukánka a vypsala statní zakázku za cca čtvrt miliardy korun s cílem vybudování centrálního dispečinku odtahu. Vítěz měl zajišťovat vyprošťovací a odtahové práce ze silnic ve správě ŘSD. Tendr byl ovšem nakonec ze strany Úřadu pro hospodářskou soutěž zrušen, neboť dle názoru všemocné instituce se některé asistenční služby nevešly do parametrů výběrového řízení, proto byly diskriminovány. Ředitelství silnic a dálnic, které sice ručí za silniční provoz, nicméně v případě dopravní nehody je vydáno na milost a nemilost asistenčních služeb pojišťoven sdružených do nepříliš chvalně proslulé Česká kanceláře pojistitelů, se proti rozhodnutí ÚHOS odvolalo. Do konečného rozhodnutí platí současný stav, zopakování lednových událostí na D5 je tak otázkou času a účastník silničního provozu zůstává rukojmím ČKP.

Mimochodem, záměrně neuvádím jméno původního a zrušeného vítěze tendru ani žádné z asistenčních služeb. Z pozice daňového poplatníka a plátce dálniční známky je mi totiž úplně jedno, kdo vyřeší pokud možno co nejrychleji zprovoznění dálnice. A toužím po právu vědět, kdo je v konkrétní chvíli strůjcem mého neštěstí a finanční újmy.

Petr Bošnakov

