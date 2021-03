Petr Brandtner: Bečva jako předvolební beranidlo

reklama

Ponechme teď stranou fakt, že Piráti na sebe (pokolikáté už) upozorňují a staví se do role těch posledních spravedlivých, kteří všemu rozumějí a všechno vyřeší. Hlavní absurdita je v návrhu samém: vytvořit jednotnou administrativní formuli, do níž se vejde jakákoli havárie, bez ohledu na to, zda jde o únik jedu do řeky, což je aktuální záminka k další produkci byrokratických zátěží, nebo například o výbuch zásob pohonných hmot, sesuv půdy následkem použití špatných stavebních technologií nebo cokoli jiného. Zjednodušme to: vždy může jít jen o dvě možné příčiny - chybu systému nebo chybu člověka. Na to nepotřebujeme jednotný soubor předpisů a formulářů, což zase je v zásadě to jediné, čeho jsou schopni a co nám už přes tři roky předvádějí Piráti. A když jsou v úzkých, obvykle říkají: my se nemůžeme jen tak sami rozhodnout, my se musíme nejprve zeptat v EU, co si o tom smíme myslet. A tato neodpovědná squadra nám chce od podzimu vládnout?

Leč vraťme se zpět ke kauze Bečva. Jaká jsou strohá a snadno pochopitelná a ověřitelná fakta? Firma DEZA čistý kyanid nevyrábí, nezpracovává, neobchoduje s ním ani jej neskladuje. Kyanid je obsažen pouze v odpadní vodě černouhelného dehtu, který DEZA používá jako surovinu. Jedná se o tisíciny miligramů na 1 litr vody. Tato organická látka i řada dalších je standardně čištěna v biologické čističce odpadních vod. Veškerý kanalizační systém v areálu společnosti DEZA je sveden do biologické čističky odpadních vod, kde je pravidelně kontrolována kvalita vtékajících i vytékajících odpadních vod. Rozbory odpadních vod ze dne 20. září 2020, kdy k havárii došlo, byly zcela v pořádku. Biologická čistička nevykazovala žádné známky otravy. Z areálu DEZA vede pouze jediná výusť do řeky Bečvy, která v den havárie byla a stále je porostlá neporušeným mechem.

Anketa Uškodí ODS odchod Pavla Novotného? Ano 4% Ne 17% Je to jedno 79% hlasovalo: 3966 lidí

„Výústní kanál navazuje na lagunu, a v tom výústním kanálu byly živé ryby,“ potvrdil loňského pátého října ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Olomouc Radek Pallós. Mrtvé ryby byly viděny až 2 km po proudu. DEZA za dobu své existence nezpůsobila žádnou havárii, kvůli které by zahynula jediná ryba. A je snad zbytečné dodávat, že DEZA plně spolupracuje s policií, Českou inspekcí životního prostředí a dalšími orgány státní správy při šetření této události.

Jak uvedla ve své reportáži Česká televize, letos 21. ledna proběhla videokonference odborníků, která se týkala i tématu otrávené Bečvy. Jedním z diskutujících byl Jiří Klicpera, soudní znalec v kauze Bečva, autor posudku pro Policii ČR. „Já znám viníka,“ uvedl. Dodal ale, že nejprve musí mít důkazy, a proto to trvá tak dlouho. Doslova řekl: „DEZA… je zmatená stopa, která vás odvádí někam jinam. Zbytečně. Byli jsme v DEZE. Víme, jak to tam je, a DEZA skutečně je mimo podezření, tak jak to řekla inspekce hned na začátku.“

Přesto řada médií soustavně vede kampaň proti DEZE a (záměrně?) opomíjí či bagatelizuje podezření, že viníkem havárie mohla být docela jiná firma, využívající čtrnáctikilometrový kanál z areálu bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm. U výpustě firmy Energoaqua, která tu sídlí, do řeky Bečvy u osady Juřinka byly podle policie zjištěny stopy kyanidů. Proč tento dvojí metr? Je to jednoduché. Ministrem životního prostředí za ANO je Richard Brabec, který je také nadřízeným České inspekce životního prostředí. Firma DEZA patří do svěřenských fondů spravujících Agrofert, patřící předtím premiérovi a šéfovi ANO Andreji Babišovi. A kruh se uzavírá. Novináři, místo aby poctivě investigovali a zjišťovali detaily týkající se všech firem v okolí, které by s kauzou mohly mít něco společného (je jich celkem 21), tak se zabývají splétáním konspiračních teorií, kde zástupným cílem má být DEZA, ale hlavním terčem Andrej Babiš. Budou přece volby, že?

Psali jsme: Petr Brandtner: Domovu Hagibor putuje čtyřsettisícový dar na provoz a boj s Covid-19 Petr Brandtner: Vyšla nová kniha Alexe Koenigsmarka – Mezi židlemi Petr Brandtner: Svět včerejška, dneška a… Petr Brandtner: Dekameron 2020

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.