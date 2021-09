Petr Brandtner: Propadlé hlasy připadnou všem stranám, nejen Pirátům, jak tvrdí Okamura

reklama

Ten navázal na Andreje Babiše z roku 2013, kdy Babiš varoval voliče: „Hlas pro Úsvit Tomia Okamury může být nejistou investicí, která se po volbách vůbec neprojeví. Ti, co chtějí změnu, mohou svou volbou jenom přispět k tomu, aby se zde udržely staré strany.“ Těmito slovy odrazovalo hnutí ANO od volby politické konkurence a vyhrožovalo propadnutím voličského hlasu.

Letos varuje Tomio Okamura, že „hlas pro Trikoloru a Volný blok je hlasem pro Bartoše.“

Jak velkým problémem jsou propadlé hlasy? Vyplatí se volit „menší zlo“ nebo je racionální volit srdcem? Absolvent Stanfordské univerzity výzkumník David Andre říká: „Odevzdání hlasu ve volbách je více než jen úkonem matematickým. Ve volbách lidé přebírají odpovědnost za výběr svých lídrů a zástupců. Nevolíte tedy pro toho, o kom si myslíte, že vyhraje, ale pro toho, o kom si myslíte, že by měl vyhrát. Říkat lidem, že jejich hlas propadne, je jen zastrašovací taktika.“

V posledních volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 propadlo jen 6 % hlasů, což je hluboce pod průměrem – například v roce 2010 propadlo téměř 19 % hlasů. Tehdy se totiž přiblížily k 5% hranici nutné ke zvolení do Sněmovny hned dvě politické strany: Strana práv občanů-Zemanovci s 4,33 % hlasů a KDU-ČSL s 4,39 % hlasů. V ostatních volbách běžně „propadá“ kolem 11 % hlasů.

Podívejme se, zda tedy má pravdu Tomio Okamura, když tvrdí, že kdo volí Volný blok místo SPD, dává hlas Pirátům. V současném volebním systému se všechny hlasy stranám, které nepřekročily 5% hranici, přerozdělují téměř poměrným systémem mezi strany, které se do Sněmovny dostaly. Hlas pro stranu, která se do Sněmovny nedostala, je tak ve skutečnosti hlasem pro všechny strany, které se dostaly, zhruba v poměru jejich volebního zisku, tedy nikoliv pro Piráty, jak tvrdí šéf SPD. Hlas pro stranu, která se do Sněmovny nedostane, by byl hlasem pro Piráty jedině tehdy, pokud by byli Piráti jedinou stranou s volebním ziskem nad 5 %. A to zcela jistě nebudou. Pokud by platila čísla z posledních průzkumů, pak strana se ziskem 4,99 % hlasů by přispěla zhruba k třetině jednoho pirátského mandátu. Pokud tedy volič například Trikolory nebo Volného Bloku vnímá SPD jako „menší zlo“ a Piráty jako „zlo“, může ho utěšovat, že v případě volebního neúspěchu jeho strany svůj hlas Pirátům nedal. Jeho hlas bude rozdělen mezi všechny strany, které překročí pětiprocentní hranici.

Jak říkal pětinásobný kandidát na prezidenta Spojených států amerických Eugene Debs: „Raději budu hlasovat pro to, co chci, i když to nedostanu, než abych hlasoval pro to, co nechci, a dostal jsem to.“

Petr Brandtner

Psali jsme: „Tam, kde vládnou Piráti, nejezdí ani lokálky.“ Hamáček se svou ČSSD vyrazil do boje. Velkolepě „Jako kdybych řekl, že Pekarová kryje Feriho sexuální skandály!“ Babišův masivní útok z tisku Piráti a nepřizpůsobiví. Bílý feťák, co zevluje v paneláku. V SPD nerozlišujeme lidi podle etnika, vzkazuje Okamura Petr Brandtner: Co nám prozradí volební kalkulačka

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.