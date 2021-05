Petr Dobrý: Duch padesátých let ožívá

reklama

V této souvislosti poukazujeme v návaznosti na monstrózní kampaň vedenou zejména informační žumpou – Českou televizí a serverem novinky.cz ve věci tzv. vrbětického případu na dvě zásady, které jsou imanentní právnímu státu.

V první řadě zmiňujeme zásadu presumpce neviny zakotvené v čl. 40 odst.2 Listiny základních práv a svobod. Tato zásada byla vypracována již osvícenskými právníky a na našem území se uplatňuje už od 18. století v podobě: „Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soud nebyla jeho vina vyslovena.“

Dále poukazujeme na omezení petičního práva ve vztahu k soudům a soudcům podle čl. 18 odst.1 a 2 Listiny základních práv a svobod.

Tzv. sdělovací prostředky hlavního proudu vedou za podpory některých politiků pomlouvačnou kampaň proti Ruské federaci, aniž by pro svá obvinění měly jakékoliv důkazy. Ale nejen to, nejsou zde, alespoň soudě podle dosud zveřejněných informací, ani věrohodné indicie! U některých „politiků“ jako Adamová Pekarová, Rakušan, Stanjura a další nás to nepřekvapuje. Ovšem překvapující je to právě u prof. Fialy, vysokoškolského učitele, politologa. Zcela souhlasíme s bývalým prezidentem, panem profesorem Klausem, že dochází k vyvolávání duchů 50.let. O vině a trestu již nerozhodují justiční orgány, ale stranické sekretariáty. Jistě v 50. letech to byly sekretariáty jedné strany, dnes ale několika stran. O to je to horší!

Pokud jde o omezení petičního práva ve vztahu k soudní moci, tak toto bylo logickou reakcí právě na petice z 50. let, které volaly po nejpřísnějším potrestání zrádců, imperialistických agentů a jejich přisluhovačů apod., aniž by byl vůbec znám faktický obsah obvinění. A právě v této souvislosti poukazujeme na odpornou petici, která koluje po internetu a která vyzývá Senát, k obžalobě prezidenta republiky, ať je jejím autorem kdokoliv. Podle ní pan prezident má porušovat zájmy České republiky. To tvrdí i pseudoopoziční politici a informační žumpa. Ovšem již jsou mnohem skromnější v konkretizaci toho, které zájmy pan prezident porušuje a nechrání. Jistě, pokud je v zájmu této země a jejího obyvatelstva, že pan prezident nepodporuje nepodložené fámy a chýry, tak potom mají pravdu. Obdobně je tomu v případě paní ministryně Benešové, která se stala také předmětem nevybíravých útoků. Jejím jediným pochybením je, že odmítá podporovat spekulace a výmysly. Zde je třeba zdůraznit, že každý, kdo působil jako orgán činný v trestním řízení, ví, že cesta od zpravodajských informací k relevantním důkazům je více než trnitá, někdy i nemožná. A to paní ministryně dobře, ví, vždyť je původním povoláním prokurátorka (nyní státní zástupkyně). Není bez zajímavosti, že tresty smrti ve svých článcích nadšeně podporoval mj. novinář Jiří Ruml - otec polistopadového ministra vnitra......

A tak se zdá, že se historie opakuje. Některé politické strany a jejich představitelé si opět zahrávají s myšlenkou soudit a trestat bez řádného prošetření, a kdyby to šlo možná i oni by požadovali pro pana prezidenta případně další osoby trest smrti. To naštěstí český právní řád již neumožňuje. Jeden z nejmenovaných „politiků“ již ale veřejně prohlásil, že by si přál, "aby chcípnul".

Velice symptomatickým aspektem vrbětického případu a jeho souvislostí je zdrženlivost, případně dokonce mlčení významných evropských zemí a našich spojenců (např. uvádíme abecedně, Francie, Itálie, Německo, Velká Británie). To samozřejmě u autorů kauzy vyvolává značné rozčarování, viz zejména výzva místopředsedy vlády Hamáčka k větší podpoře ČR.

Vrchol právního diletantismu v těchto souvislostech představuje usnesení Senátu o ruském státním terorismu. Jak zcela věcně poznamenal Nejvyšší státní zástupce Zeman, takový pojem české právo nezná. K tomu snad dalšího komentáře netřeba.

Tím ale útoky na právní stát zdaleka nekončí. Jedním z výdobytků sametové revoluce v roce 1989 bylo zrušení kontroly tisku a lidem byla slibována volnost a svoboda při získávání a šíření informací. To se odrazilo v Listině základních práv a svobod, která ve svém článku 17 odst.2 stanoví, že citujeme:“Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.“ A zde je třeba zdůraznit, že pokud Listina základních práv a svobod používá slovo každý, tak se toto právo nevztahuje jen na občany ČR, ale opravdu na kohokoliv. Obdobné ustanovení obsahuje i Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, jehož je ČR účastníkem – viz vyhl. 120/1976 Sb.m.s. Ovšem čas oponou trhnul a jaká je situace dnes v roce 2021. BIS, Česká televize a někteří z politiků nás varují před přijímáním informací, které poskytuje např. Sputnik nebo AE News. Bezpečnostní informační služba označila v roce 2014 ve svých zprávách Aeronet.cz za zdroj nebezpečné ruské propagandy. Ministerstvo vnitra České republiky vede Aeronet.cz na seznamu webových stránek šířících dezinformace, příspěvky na těchto stránkách jsou většinou nepodepsané a jejich zdroje obvykle anonymní, ale jejich zaměření je většinou jednoznačně proruské.

Nám dříve narozeným při těchto zprávách běhá doslova mráz po zádech. Vzpomínáme si na dobu před rokem 1989, kdy vysílání Hlasu Ameriky (někteří z autorů nezapomněli známou úvodní znělku „You are listening the voice of America, broadcasting to the Czechoslovakia“) nebo Svobodné Evropy bylo prezentováno jako zdroj nebezpečné západní imperialistické propagandy a dokonce rušeno. Za to byla tehdejší ČSSR oprávněně kritizována. A proto se velmi prostě ptáme, co je komu do toho, co poslouchám, na co se dívám a co čtu!

Zároveň zcela nechápeme, čím je nám Ruská federace nebezpečná? Také šířené informace o zaostalosti Ruska jsou úsměvné, byť z hlediska právního státu zdaleka ne tak nebezpečné. USA si od Ruska pronajímají raketové motory pro své cesty do vesmíru. Rusko umí postavit jaderné ponorky, jaderné ledoborce i atomové elektrárny Pro nás zcela nepochopitelným tempem byla vystavěna osmiproudá dálnice mezi Moskvou a Petrohradem. Dálnice měří 700 km a byla postavena za 9 let v náročných geologických podmínkách etc. etc. Takhle se snad chová "zaostalý“ stát ?

Na druhé straně bezmezná víra v Evropu již tady byla. Emanuel Moravec po příchodu německých národně socialistických okupačních sil do zbytku Čech a Moravy prohlásil : "Vstupujeme do nové éry evropských dějin, kde padají hranice mezi státy a kde evropanství překlene všechny staré trpkosti mezi národy. Kontinentální vlastenectví vytlačí vlastenectví národní. Státem Čechů bude Říše a českou vlastí Evropa..."Co následovalo je již bohužel odsouváno do zapomnění.

Mgr. Petr Dobrý, Velké Hamry

Ján Kasič, Pardubice

Jaromír Lohniský, Holice

Ing. Jan Mlčoch, Čáslav

Vlastimil Novotný, Pardubice

JUDr. Petr Šáda, Bořice

Miroslav Verner, Dašice

