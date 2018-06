Petr Dufek: Nákupní horečka zdaleka nekončí

V dubnu se tržby obchodníků v reálném vyjádření zvýšily o 5,6 %. K tomuto nárůstu dopomohl nejenom silný spotřebitelský apetit, ale i dva pracovní dny navíc. Podle statistického úřadu zafungoval i efekt Velikonoc, ale ty tentokrát pomohly spíše březnovým výsledkům. Nakonec pokles tržeb u potravinářských výrobků to vlastně jen potvrzuje.

Kupní síla českých spotřebitelů roste díky rekordní zaměstnanosti a svižnému tempu reálných mezd a odráží se i ve vyšší ochotě lidí utrácet. Na své si tak přicházejí prodejci sezónního zboží, elektroniky, výrobků pro volný čas a rekreaci, tak jak už to v dobých časech bývá. V dobách konjunktury tyto nákupy expandují, v dobách recese jsou prvními, které spotřebitel seškrtá.

Další dvojciferný nárůst tržeb internetových obchodů (+20,3 %) asi nikoho nezaskočí, protože přesně zapadá do trendů maloobchodu. Za posledních 16 let rostly tržby těchto obchodů o více než 10 % celkem 14x. Pouze ve dvou letech recese to bylo pomaleji, ale i tak byl jejich výsledek podstatně lepší než v případě celého maloobchodu.

Spotřeba poháněná rostoucí kupní silou i optimismem zákazníků se stala jedním z hlavních tahounů poptávky v ekonomice a obchodníky proto čeká další rekordní rok v řadě.

Petr Dufek

finanční analytik

autor: PV