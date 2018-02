Petr Hampl: Asi nepřekvapí, že tuhle šílenost podporuje Kalousek...

ODS nejen, že podporuje v prezidentských volbách největšího eurohujera v zemi, ale její ekonomické návrhy přesahují to nejhorší, s čím kdy přišli socialisté. Aspoň zatím. Nebo jde možná o to, že se už ani nenamáhají předstírat, že jde o něco jiného než rozkrádání.

Viz poslední kousek s financováním vojenských dobrodružství z minulého týdne. Normální zdravý selský rozum by postupoval tak, že by bylo nejprve definováno, co chceme bránit, potom by se řeklo jak, a nakonec pochopitelně taky, kolik lidí a jaké vybavení k tomu potřebujeme. Až poté by se řešilo, jak to vybavení obstarat v rozumné kvalitě za rozumnou cenu.

ODS ale prosazuje opačný princip. Nejdřív stanovit co nejvyšší částku, která MUSÍ být utracena (a která nejspíš vychází z toho, co si výrobci zbraní vylobovali v kancelářích NATO). Co se za ty peníze koupí, to neřešit. Hlavně, že se utratí hodně. A dokonce stanovit zákonem, že se nesmí utratit méně. Kdyby ta Černochová raději pózovala v maskáčích a neotevírala pusu.

Asi nepřekvapí, že tuhle šílenost podporuje Kalousek, který je armádními nákupy proslavený. Jakkoliv pokládám hospodářskou politiku ANO za amatérskou, ve srovnání s Kalouskovým blokem je to oáza ekonomické rozumnosti.

Nevím, co si teď říkají ti, kdo dali ODS v parlamentních volbách hlas. Ale jestli si připadají jako pitomci, připadají si tak oprávněně.

Vyšlo na euportal.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

autor: PV