Amerika dá ukrajinskému fašistickému režimu další zbraně, ale na oplátku požaduje… ani peníze, ani suroviny, ani otrokyně (to všechno by se dalo pochopit), ale požaduje, aby ukrajinský režim poslal na jatka 18leté děti. A pak možná 16leté.

Nemá to žádný praktický význam. Ani ti největší optimisté netvrdí, že by to mohlo změnit průběh války. Všichni vědí, že Ukrajina bude nucena vzdát se některých území a že bude zapotřebí dát Rusům záruky, že z ukrajinského území nebudou napadeni. Všichni vědí, že 20. ledna 2025 ty požadavky podpoří i americký prezident. Proč tedy ještě umírat? A proč posílat na smrt děti?

Dokonce i kdyby chtěli ty ukrajinské mládence rozemlít do nějakých omlazovacích preparátů, bylo by to odporné, ale dalo by se to pochopit. Ale nechat je umírat jenom tak pro umírání?

Někdo přirovnává současnou situaci ke konci Hitlerova režimu, kdy byli na smrt hnáni 12letí kluci. Ale nabízí se srovnání s něčím ještě starším. Pro uspokojení božstev musí být obětovány děti nebo čisté panny. Nemá to žádný praktický význam a přikládat tomu praktický význam by bylo rouháním. Démoni musí být neustále uspokojováni utrpením a umíráním. To je ostatně i základní princip Green Dealu. Cílem není vyřešit nějaký problém, cílem je vyrobit hodně utrpení.

(zdroj: petrhampl.com)

