Petr Hampl: Jakou vyrábíte minulost?

Neměli bychom ani mluvit s těmi, kdo husitům vyčítají barbarské násilí, řekl ve svém vystoupení na oslavách 600 let Jana Žižky nejvýznamnější současný český historik Petr Čornej.

Já bych formuloval poněkud jinak. Nechť takoví lidé jasně řeknou, pro jakou budoucnost konstruují dějiny. Jak už jsem na tomto místě opakovaně připomínal, neexistuje něco jako neutrální dějiny. Každý obraz minulosti je ve skutečnosti vytvářen proto, aby podpořil nějaký záměr pro budoucnost. Vědomě nebo nevědomě.

Když tedy slyšíme třeba od pirátských poslanců přirovnávání husitů k Islámskému státu a chvalozpěvy na pobělohorské období, je celkem jasné, jakou budoucnost by preferovali. Zánik národa, vyčištění území od nekorektně bělošského etnika, osídlení někým vhodnějším a začleněním do globálního impéria. No dobře, to jsou Piráti. Ale co ostatní?

(zdroj: petrhampl.com)

