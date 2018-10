Petr Hampl: Je-li motivací chamtivost, nikdy to nedopadá dobře

06.10.2018 7:33

Všímavá ekonomka Hana Lipovská upozorňuje, že "co se množství zboží týče, tak jsme si loni oproti roku 2016 mírně pohoršili – přestože naše průměrná mzda vzrostla, mohli jsme si za ni koupit méně pečiva, mléčných výrobků, vajíček, ale třeba také benzinu." Kdybychom do průměru zahrnuli jen situaci normálních pracujících, byl by propad ještě výraznější.