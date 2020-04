Petr Hampl: Komentáře Krysodlaka (26)

reklama

Materiál z Číny

se stal trnem v oku našich rádobydemokratů a pofidérní opozice. Nejde o dar, ale můžeme být rádi, že po řádění Hřiba a dalších "kavárníků" se s námi Čína byla vůbec ochotná bavit a že byla svolná vzít standardní měnu. Mohli by taky chtít zaplatit zlatem, které už před lety ČNB s požehnáním nynější opozize z 95% zdefraudovala a ten žalostný zbytek před nedávnem zprivatizovala. Nebo na nás mohli čínští soudruzi ukázat prostředník.

Selhání systému

a vlády se projevilo ve dvou hlavních bodech. 1)Nikdo v krizové situaci nezrušil platnost stupidních zákonů o výběrovém řízení a nákupu, takže organizace včetně nemocnic jsou nuceny brát ten nejlevnější šunt místo drahé kvality a to pod hrozbou sankcí. Na to doplácí tuzemští výrobci bezpečnostních pomůcek, kteří sice mohou Číně konkurovat kvalitou výroby, ale ne cenou a množstvím. 2)V totálním bordelu na ministerstvu financí, které vesele pokutuje a blokuje "nepohodlné" výrobce bezpečnostní chemie, protože to sice umí, ale nemají to v příslušných papírech pro podnikání (viz případ lihovarníka popotahovaného za výrobu dezinfekce místo kořalky). Bohužel časem přijde ještě třetí bod - trapně nefunkční snahy o nápravu postižené ekonomiky.

Funkční karanténní opatření vlády

se projevila kladně na počtech mrtvých - přes veškeré kecy stupidnější části opozice zatím převažují vyléčení nad mrtvými a nejde o závratná čísla. Otázkou je, na kolik nás to v budoucnosti přijde. Samozřejmě došlo na stížnosti obvyklých exemplářů, že vláda neudělala dost. Ovšemže šlo udělat více - třeba zavést stanné právo a odprásknout každého bez roušky na potkání a totéž udělat s idioty v karanténě, co pobíhají na veřejnosti a remcaly, co to schvalují. V jedné jámě s chlorovým vápnem by skončilo 90% Senátu, většina Pirátů, vedení politických neziskovek, celá řada rádobynovinářů typu Šafra a Taberyho a docela dost našich poplyšákových umělců. Na rozdíl od jiných zemí nemusíme likvidovat nakažené důchodce nad 75 let a lidi se souběhem více chorob. Řada politiků a ekofašos na západ od našich hranic dokonce vítá likvidaci důchodců jako trest za ekologické škody a výhodné oživení ekonomiky a podobné kecy v podobném stylu už prosakují i k nám.

Kde na to vezmeme peníze?

To je nejčastější otázka, spojená s "co potom". Máme zdroje, jenom to chce koule si ty peníze vzít. Je třeba přestat platit Senát a EU. Obě tyto organizace se projevily jako škodlivé a zmohly se jen na propagandu. Přitom lze zabavit bez náhrady i těch pět miliard od Jourové na "nezávislou" europropagandu. Dále přestat platit ze státního rozpočtu politické neziskovky a jejich zahraniční příjmy zdanit alespoň 80%. Zrušit nákup pofiderních vrtulníků pro expediční sbor a ten stáhnout z expedic. Donutit zahraniční firmy, aby platily komplet daně u nás, když tu podnikají. A udělat probírku na ministerstvech - přímo na ministerstvech a ne v podřízených složkách, kde se opravdu pracuje. Vyhozením uklízeček a ženských za přepážkou, jejich roční plat se rovná měsíčnímu platu referenta přímo na ministerstvu ekonomické situaci opravdu nepomůže (běžná praxe nejen na vnitru). Dojením už tak dost vydojených řadových daňových poplatníků se potřebné finance získat nedají - to spíš dojde na menší občanskou válku.

Evropská unie

nadělala víc škody než užitku a když se pandemie rozjela naplno, její "pomoc" (a jí placených neziskovek) spočívá hlavně v propagandě o tom, jak pomáhají. Opět se ukázalo, že hlavním úkolem vedení EU je genocida původního evropského obyvatelstva a přerozdělování financí, vysosaných z členských států. Na ty prachy by stačil menší barák tak s dvacítkou účetních, desítkou advokátů a jedním ředitelem. Brusel a Štrasburk s tísíci úředníky a politickými trafikanty nepotřebujeme. Objevují se hlasy, že je třeba vypovědět Lisabonskou smlouvu - ta ale platila jen někdy a pro někoho, tedy když se to EK hodilo. Evropský soud ji v našem případě několikrát popřel, takže proč se s ní zdržovat. Stačí dát na vědomí, že u nás neplatí a postavit europapaláše na území ČR mimo zákon - libovolného eurokomisaře lze prakticky obvinit ze zneužití funkce a šoupnout ho na Mírov. Ostatně - Schengen asi z praktických důvodů asi skončí.

Kalousek

se pochlubil třemi revolvery a ochotou bojovat se zbraní v ruce proti Babišově vládě. Možná by měl s kvérem v ruce na tu ulici vylézt, aspoň by ho bylo možné legálně odprásknout v sebeobraně jako škodnou, kterou už léta je. Pokud ale opravdu chce zničit vládu, mohl by po skončení patálie uspořádat mejdan a zkusit celou vládu uchlastat k smrti, na to má zjevně jak kvalifikaci, tak výdrž.

Koněvův pomník na Praze 6 padl!

Radnice Prahy 6 zneužila situace a nechala odstranit sochu maršála Koněva. Soudruzi na radnici si neuvědomili, že kromě několika mezinárodních smluv porušili i řadu českých zákonů. V lepším případě se dopustili nedovoleného užívání cizí věci, neb socha radnici nepatří. Bohužel - památkáři jakožto odpovídající orgán mají koule na buzeraci soukromníků, snažících se udržovat své nemovitosti, ale na bandu politických magorů si netroufnou. Doufám, že na to dojede jak starosta Kolář, tak jeho vypečený tatík a snimi i celá nadšeně hýkající skvadra počínaje Šafrem a kágébákem Štětinou konče. Osobně jsem přesvědčen, že za podobné manipulace by měli pachatelé a jejich klaka vyfasovat naražení na kůl.

Krysodlak

Krysodlak

(zdroj: petrhampl.com)

