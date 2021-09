Petr Hampl: Konec drobných střadatelů

reklama

Tak nám zase povyrostla inflace a spořivým lidem něco ukousla z úspor. Někteří jsou naštvaní (naprosto oprávněně), ale budeme se muset smířit s tím, že úspory nebudou už nikdy vynášet, a že banky jsou vlastně takové zařízení na zmenšování uložených peněz. To není otázka momentální vládní politiky. Nikdo nemá představu, jak dosáhnout nulové inflace, aniž by zároveň zastavil chod stovek fabrik a připravil miliony lidí o práci.

Pokud pomineme různá kasína typu bitkoinů, cenných papírů a starožitností, zbývá už jen ukládání peněz do nemovitostí. Ale to si mohou dovolit jen ti bohatší, a navíc je to časově omezené. Stávají-li se z domů, bytů a pozemků investiční nástroje, pak to taky znamená, že ne-investoři nemají kde bydlet. Vládě nakonec nezbude než zavést takové zdanění nemovitostí, aby investování do nich přestalo být zajímavé. Bez ohledu na to, kdo bude momentálně u moci. A bez ohledu na to, co které politická strana momentálně říká.

Co dělat ve světě, který neumožňuje spořit? Přestaňte naslouchat podvodníkům, kteří vám lžou, že je možné si naspořit na stáří. Zaplaťte bydlení (jestli můžete), investujte do jeho oprav, možná si pořiďte malý záhumenek, auto, nářadí, vybavení domácnosti a nechte si na účtu nějaké peníze. Aby bylo možné po určitou dobu platit složenky, i kdybyste snad přišli o práci. A smiřte se s tím, že spořit nad to je nesmyslné. Investujte do sebe, investujte do vztahů a dopřejte si víc volného času. Dělejte víc věcí, které vás těší. Doba hromadění peněz skončila. Možná už navždycky.

Jasně, těch nejbohatších pár procent bude hromadit dál. Ale ti se nepřetrhnou. Velké peníze totiž vydělávají velké peníze i bez toho, že by majitel hnul prstem.

