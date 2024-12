Petr Hampl: O Tomáši Březinovi

Nechci komentovat novou stranu KOS. Nechci komentovat přítomnost Miroslava Kalouska ani dalšího miliardáře Pavla Sehnala. Ale mohu dosvědčit, jak je to s Tomášem Březinou. Nikoliv jako sociolog, ale jako člověk.

Měl jsem možnost s ním krátce pracovat a občas s ním hovořit, občas probrat i nějaká hlubší témata. Nechci tvrdit, že jsme blízcí přátelé, ale mám určitou představu o jeho myšlení a o něm jako osobnosti. S plnou odpovědností tvrdím, že osobnostně stojí o několik tříd výš než kdokoliv jiný v české politice. A tvrdím taky, že pokud by i u nás měla vzniknout trumpovská aliance průmyslových magnátů a obyčejných pracujících, byl by pro ni optimální osobností. Na rozdíl od Pavla Tykače, který se orientuje spíš na zlatou mládež v kabrioletech typu Motoristů.

Za prvé. Tomáš Březina má instinkt lidí práce. Vyzařuje z něj obrovská úcta k manuálně pracujícím lidem a zároveň nechuť k různým „kreativcům“ a spekulantům. Říká jim to do očí, bez ohledu na to, kolik výhod by mu ti lidé mohli přinést. Viděl jsem za život spoustu vrcholových manažerů a jsem zvyklý si všímat drobných gest a poznámek pronesených v soukromí. Proto tvrdím, že Březinova úcta k chlapům, co pracují rukama, je opravdová. Pokud pracující někde získají zastání, bude to spíš u lidí typu Tomáše Březiny než v odborových centrálách.

Za druhé. Politické vůdcovství. To je něco, co v českém prostředí strašlivě chybí. Rozumím tomu tak, že vůdce přináší vizi a získává pro ni podporu, zatímco prodejce zjišťuje, po čem je voličská poptávka a snaží se to lidem nabídnout, případně to nabídnout sponsorům a vlivovým skupinám. Česká politika – pětikoaliční i opoziční -, sestává výhradně z prodejců. Až na Tomáše Březinu.

Což rozhodně neznamená, že by to byl tupý buldozer. Hodně čte, hodně přemýšlí, nebojí se změnit názor. Dle mého soudu je pořád ještě ovlivněn příliš klausovskou devadesátkovou představou o fungování trhů, ale to je v jeho generaci asi každý. A učí se. Postupně ztrácí iluze o systému, v jakém žijeme. Až do prezidentské kampaně ho nenapadlo, že ho mohou prostě vymazat tím, že mu neuznají poctivé podpisy. Příště bude chytřejší.

Každý má nějaké slabé stránky a nepochybuji, že je má i Tomáš Březina. Nicméně i tak představuje výjimečný fenomén. Vlastně je škoda, že po něm nesáhla nějaká zavedenější strana. Ale i to je určitá výpověď o stavu české politiky.

(zdroj: petrhampl.com)

