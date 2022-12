Petr Hampl: O vládě imbecilů

reklama

Kolikrát jste slyšeli, že Zelený úděl je mrtvý? Kolikrát jste slyšeli, že válka na Ukrajině zabila emisní povolenky? Tak to tu máme. Evropská unie všechno ještě zpřísnila. Energie bude ještě dražší a ještě nedostupnější. Fabriky budou kolabovat ještě rychleji, lidé budou ještě chudší. Těch, kdo spadli do nesnesitelné bídy, bude ještě víc. Česká vláda to stihla ještě za svého předsednictví. Bravo! Škoda, že nebylo delší. Petr Fiala by byl možná prosadil odpálení jaderné nálože v centru Prahy.

Pořád to ukazuje, jak nesmírně jsou naivní lidé, kteří doufají, že současná mocenská elita nakonec dojde k rozumu. Že ty lidi dostihne realita a že budou jednat aspoň maličko rozumně. Nebo, že udělají nějaký kompromis. Neudělají. Vládnou nám šílenci. A statisíce dalších lidí to šílenství podporují a soutěží, kdo vymyslí zběsilejší šílenost – v naději, že je to vynese mezi elitu.

To už není něco, co by se dalo vyřešit drobnou reformou, přijetím nového zákona nebo zrušením nějaké blbé vyhlášky. Nepomůže nic menšího než výměna mocenské, finanční a mediální elity. A vlastně ani to by nepomohlo. Jak kdysi napsal Joseph Schumpeter, sociální třídy jsou jako autobusy. Můžete v nich vyměnit cestující a pořád to bude ten stejný autobus. Je zapotřebí zcela změnit pravidla, podle kterých se určuje, kdo bude bohatý a kdo chudý, kdo bude v úctě a kdo v pohrdání. Nejde o konkrétní lidi. Nicméně mnozí konkrétní lidé budou stávající systém bránit až do úplného konce, protože mu vděčí za to, že je vytáhl nahoru.

(zdroj: petrhampl.com)

Psali jsme: Petr Hampl: O budoucnosti levice Ukrajinci před Čechy. Byty, policie nechce zasahovat. „Řítíme se do problémů.“ Dohra průzkumu Petr Hampl: O přijatelných nerovnostech Petr Hampl: …a připraví se Praha

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama