Petr Hampl: Pane prezidente, změňte vnímání

Tak Biden prý naléhal na afghánského loutkového prezidenta, a radil mu, co má dělat, aby “změnil vnímání”. O skutečnou situaci se vůbec nezajímal. A co jste od něho čekali? Vždyť ten pán strávil celý život v prostředí, kde nezáleží na objektivní realitě, ale na tom, jak jsou věci vnímány.

Z toho, že se až na vrchol dostal právě on, z toho vidíme, že se tomu prostředí dokázal přizpůsobit lépe než kdokoliv jiný. Vyvolával správný dojem, a ono to fungovalo! V tomto případě nejde o to, jestli je zkorumpovaný nebo senilní. Jde o to, že celé prostředí vysoké politiky, velkých peněz a velkých médií je založeno VÝHRADNĚ na předstírání.

Mimochodem, všimněte si, že Biden není schopen své loutce něco nařídit. Naznačuje, doporučuje, radí, tlačí… kdyby to bylo uvnitř Demokratické strany (nebo Republikánské) nebo na nějaké univerzitě nebo ve vedení korporace, stačilo by to. Protože na druhé straně by byl nějaký mlaší biden, který by věděl, co má dělat, aby působil správným dojmem a jednou byl povýšen. Ale na Afghánce to neplatí.

